НХЛ. «Рейнджерс» играют с «Монреалем», «Ванкувер» в гостях у «Каролины», «Виннипег» против «Аризоны»

Теги результаты Рейнджерс Монреаль Каролина Ванкувер Аризона НХЛ Виннипег Хоккей

«Рейнджерс» принимают «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» сыграет с «Ванкувером», «Виннипег» встретится с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Ванкувер
Дата проведения
16 января, 01.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Монреаль
Дата проведения
16 января, 01.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Аризона
Дата проведения
16 января, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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GreatMcDavid97
За Каролину, НЙР и Аризону
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Дмитрий Олешко
Бафало накажит Флориду!
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Pulkkinen
Косатки вперед! Кузя забьет!
+1
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Alon Kazakevitch
Если Виннипег выиграет у Аризоны сегодня, то он первый на Западе
А выиграть должен, учитывая огромную разницу в силе и Аризона вчера играла в Минесотте
+2
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+2
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