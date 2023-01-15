НХЛ. «Рейнджерс» играют с «Монреалем», «Ванкувер» в гостях у «Каролины», «Виннипег» против «Аризоны»
«Рейнджерс» принимают «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» сыграет с «Ванкувером», «Виннипег» встретится с «Аризоной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 01.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 16 января, 01.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «MTS Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А выиграть должен, учитывая огромную разницу в силе и Аризона вчера играла в Минесотте