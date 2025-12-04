27

«Арсенал» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Мерино забил в первом тайме, Сака – во втором

«Арсенал» победил «Брентфорд».

«Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» (2:0) в 14-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Уже на 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино. На 91-й Букайо Сака установил окончательный счет.

«Арсенал» набрал 33 очка и лидирует в таблице с отрывом в 5 баллов от «Ман Сити». «Брентфорд» идет 13-м, имея 19 очков.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
2 - 0
Брентфорд
Матч окончен
  Сака
90’
+1’
Райс   Дьокереш
83’
74’
Пиннок   Коллинз
74’
Хенри   Льюис-Поттер
65’
Ярмолюк
Мартинелли   Эзе
61’
Мадуэке   Сака
61’
61’
Янельт   Хендерсон
61’
Йенсен   Дамсгор
60’
Шаде   Игор Тиаго
2тайм
Перерыв
Москера   Тимбер
44’
  Мерино
11’
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Мадуэке
Запасные: Тимбер, Льюис-Скелли, Эзе, Аррисабалага, Нергор, Сака, Габриэл Жезус, Дьокереш, Нванери
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Кайоде, ван ден Берг, Пиннок, Айер, Йенсен, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Уаттара
Запасные: Хендерсон, Дамсгор, Льюис-Поттер, Коллинз, Артур, Донован, Игор Тиаго, Вальдимарссон, Оньека
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
