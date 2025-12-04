«Арсенал» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Мерино забил в первом тайме, Сака – во втором

«Арсенал» победил «Брентфорд».

«Арсенал » дома обыграл «Брентфорд » (2:0) в 14-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино . На 91-й Букайо Сака установил окончательный счет.

«Арсенал » набрал 33 очка и лидирует в таблице с отрывом в 5 баллов от «Ман Сити». «Брентфорд » идет 13-м, имея 19 очков.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ