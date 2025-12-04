Матч окончен
«Арсенал» обыграл «Брентфорд» – 2:0. Мерино забил в первом тайме, Сака – во втором
«Арсенал» победил «Брентфорд».
«Арсенал» дома обыграл «Брентфорд» (2:0) в 14-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино. На 91-й Букайо Сака установил окончательный счет.
«Арсенал» набрал 33 очка и лидирует в таблице с отрывом в 5 баллов от «Ман Сити». «Брентфорд» идет 13-м, имея 19 очков.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Эмирейтс
Кто выиграет ЧМ-2026?25590 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости