Никола Вучевич повторил личный рекорд результативности в победном матче с «Уорриорз» – 43 очка

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА видео Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич помог команде одержать победу над действующим чемпионом «Голден Стэйт» (132:118).

Вучевич за 39 минут повторил личный рекорд результативности – 43 очка (18 из 31 с игры).

В активе «большого» также 13 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.

Вучевич ранее набирал 43 очка 2 февраля 2021 года, когда в составе «Орландо» противостоял «Чикаго».

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