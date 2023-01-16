Центровой « » помог команде одержать победу над действующим чемпионом «Голден Стэйт» (132:118).

Вучевич за 39 минут повторил личный рекорд результативности – 43 очка (18 из 31 с игры).

В активе «большого» также 13 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.

Вучевич ранее набирал 43 очка 2 февраля 2021 года, когда в составе «Орландо» противостоял «Чикаго».

«Буллс» прервали серию из 11 подряд поражений в матчах с «Уорриорз».

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению