«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича

« » и « » могут обменяться игроками центра поля.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб предложил «нерадзурри» обмен на .

На данный момент «Интер» никак не отреагировал на предложение «Барселоны». Этот вариант необходимо будет обсудить с игроками.

Сейчас Брозович работает над восстановлением от травмы, полученной в расположении сборной Хорватии на ЧМ-2022. Он не играл за «Интер» после возвращения с турнира. У хавбека 2 гола за 10 матчей в Серии А.

Кессиэ перешел в «Барселону» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Миланом» прошлым летом. С тех пор он провел 8 матчей в (всего 2 из них – в старте).

Статистику 30-летнего Брозовича можно изучить здесь. Показатели 26-летнего Кессиэ доступны тут.