«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Марцело Брозович Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками центра поля.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб предложил «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Марцело Брозовича.

На данный момент «Интер» никак не отреагировал на предложение «Барселоны». Этот вариант необходимо будет обсудить с игроками.

Сейчас Брозович работает над восстановлением от травмы, полученной в расположении сборной Хорватии на ЧМ-2022. Он не играл за «Интер» после возвращения с турнира. У хавбека 2 гола за 10 матчей в Серии А.

Кессиэ перешел в «Барселону» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Миланом» прошлым летом. С тех пор он провел 8 матчей в Ла Лиге (всего 2 из них – в старте).

Статистику 30-летнего Брозовича можно изучить здесь. Показатели 26-летнего Кессиэ доступны тут.

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68 комментариев

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Серый
Ответ Barcelona&Forever
Вопрос, почему фанаты Реала забывают свои комментарии? Прекрасно помню, как после матча с Вильярреалом, глоры пол защиты выгоняли из клуба) А то, что Реал хочет избавиться от всяких асенсио, васкесов - это не уважение клуба к игрокам? Или это другое, я не понимаю?) Прекрасно помню эти слёзы асенсио, когда тот заявлял, что "Реал - это его детская мечта", в итоге с ним не хотят переподписывать контракт 🤦
Так Асенсио уже достаточно поиграл в Реале, его не подписали полгода назад с разными посулами. Разницу чувствуешь?
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Bob Ganiev
Ответ Ruslan3132
наивные игроки идут в барсу свободными агентами в погоне за эфемерной мечтой, в итоге становятся разменными монетами )))
те, которые не реализуют себя. про Левандовского то же самое говорить будет некорректно.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Тупо Мансини
такую дичь надо еще умудриться придумать, этот туполобый Кессье не стоит и одной ступни Брозовича, его преимущество тупо в том что он моложе, и всё.
Ага, ага, видали мы как играл Брозович и чью жену он .... А также как Кесье играл в Милане
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Гласящий Истину!
Ответ Социо Пат
Ему предлагали столько же в Милане если бы он остался. Так что тут дело не в деньгах, а в имени. Милан хоть и более титулованный чем барса, но тут скорее играет роль бренда. Все игроки на подобии кессье хотят выступать за более именитые клубы. Тоже самое и доннарума, Милан предложил ему ту же сумму что ПСЖ, но история идентичная. Сейчас и Леао по той же причине на волоске, и сделай ему предложение условный МС или Реал то он побежит без оглядки даже за ту же зп
Еще пляжи в Барселоне отменные...)
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Вечно в бане
Ответ GuruFutbola
Бизнес это не твое, больше не пиши ничего
«Бизнес» - это подписывать свободных агентов, а через полгода пытаться их продать/обменять на что-то? Это «бизнес» из фифы или ФМа, держу в курсе.
Пара трансферных окон такого «бизнеса», и ни один свободный агент к Барсе и на пушечный выстрел не подойдёт.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Социо Пат
Ему предлагали столько же в Милане если бы он остался. Так что тут дело не в деньгах, а в имени. Милан хоть и более титулованный чем барса, но тут скорее играет роль бренда. Все игроки на подобии кессье хотят выступать за более именитые клубы. Тоже самое и доннарума, Милан предложил ему ту же сумму что ПСЖ, но история идентичная. Сейчас и Леао по той же причине на волоске, и сделай ему предложение условный МС или Реал то он побежит без оглядки даже за ту же зп
ПСЖ более именитый клуб, чем Милан? Он за бабками туда поехал, хотя в ПСЖ еще живой Кейлор стоял в рамке.
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Социо Пат
Ответ Гласящий Истину!
Они бегут не за громкими заявлениями, а большими деньгами!
Ему предлагали столько же в Милане если бы он остался. Так что тут дело не в деньгах, а в имени. Милан хоть и более титулованный чем барса, но тут скорее играет роль бренда. Все игроки на подобии кессье хотят выступать за более именитые клубы. Тоже самое и доннарума, Милан предложил ему ту же сумму что ПСЖ, но история идентичная. Сейчас и Леао по той же причине на волоске, и сделай ему предложение условный МС или Реал то он побежит без оглядки даже за ту же зп
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di Malkovich
Вот так почитаешь новости о Барсе: Кессие готовится в Интер, Рафинья рассматривается Арсеналом, Обамеянг не может быть переподписан... Это что, гибкость рычагов?
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Йозеф Блаттер
И Кристенсена на Шкриньяра заодно.
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serb2010
Ответ Миланбот
Принести успех Барсе игрок уровня Кессье просто не способен. Скорее всего захотели подписать свбодного агента и продать его. По-другому покупку Барселоной этого дерева, наверное, никак не объяснить
Ну в Милане он был одним из лидеров, просто физруку Хави он не подходит под его гениальные схемы.
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Great ManUtd
Ответ Barcelona&Forever
Мальчик, ты знаешь, что такое бизнес?)
Причём здесь бизнес, если после таких действий все (громе глоров барселоны) считают барселону мерзким клубом.
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GuruFutbola
Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Деньги работают на меня.
Иди загугли что такое пассивный доход, сынок
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Scorpio
Ответ GuruFutbola
Бизнес это не твое, больше не пиши ничего
Комментарий удален
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vrazrez
С Кесси было все ясно ещё до перехода. Абсолютно не каталонский игрок
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Гласящий Истину!
Ответ Ruslan3132
наивные игроки идут в барсу свободными агентами в погоне за эфемерной мечтой, в итоге становятся разменными монетами )))
Плевать они хотели на Барсу и на все мечты! Главная их мечта - это бабулики, которыми Барса, по слабоумию руководства, разбрасывается направо и налево...
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Амир Чигаев
этот кессиэ конечно идиот канкретный..столько милан просил его остаться в итоге уехал в барсу чтоб сидеть на банке а в милан был одним из лучших.
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Гласящий Истину!
Барса меняет игроков чаще, чем Пике девушек! А Пике - это показатель!)
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Гласящий Истину!
Ответ Социо Пат
Комментарий удален модератором
Они бегут не за громкими заявлениями, а большими деньгами!
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Михаил Стентор
Опять пенсионеров собирают, узнаю барсу
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MuadDib
Бывшего игрока Милана отправляете в Интер?
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Сергей Орлов
Зачем этот бестолковый шкаф нужен?
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Миланбот
Ответ sayemlo
Кессье купился на влажные мечты чапи 😆 хотел принести успех клубу, но его уже хотят выпнуть из клуба. "Больше чем семья" 🤣
Принести успех Барсе игрок уровня Кессье просто не способен. Скорее всего захотели подписать свбодного агента и продать его. По-другому покупку Барселоной этого дерева, наверное, никак не объяснить
+8
-1
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thusday31
ну это скотство
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Никита Китаев
Ответ flash flash06
Во первых это бизнес, во вторых что с ними делать если они не показывают уровень игры который не обходим Барселоне ?!
Кэссие изначально был сомнительным трансфером не уровня барсы. Абсолютно везде трубили, что ему не найдется места на поле и он станет лавочником. Почему руководство клуба это не понимает?
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Kanonir152
Ответ Karl0709
Камавинга
Вот уж нет. Камавинга куплен за 40 млн, ему 20 лет и он стабильно выступает и за Реал и за сборную. Пытаетесь натянуть сову на глобус.
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