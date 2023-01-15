«Барселона» предложила «Интеру» обмен Кессиэ на Брозовича
«Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками центра поля.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб предложил «нерадзурри» обмен Франка Кессиэ на Марцело Брозовича.
На данный момент «Интер» никак не отреагировал на предложение «Барселоны». Этот вариант необходимо будет обсудить с игроками.
Сейчас Брозович работает над восстановлением от травмы, полученной в расположении сборной Хорватии на ЧМ-2022. Он не играл за «Интер» после возвращения с турнира. У хавбека 2 гола за 10 матчей в Серии А.
Кессиэ перешел в «Барселону» на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Миланом» прошлым летом. С тех пор он провел 8 матчей в Ла Лиге (всего 2 из них – в старте).
Статистику 30-летнего Брозовича можно изучить здесь. Показатели 26-летнего Кессиэ доступны тут.
Пара трансферных окон такого «бизнеса», и ни один свободный агент к Барсе и на пушечный выстрел не подойдёт.
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