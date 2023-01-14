PARI Кубок России. Носкова, Куклина, Сливко, Довгая, Гореева, Каплина пробегут большой масс-старт

15 января на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске женщины выступят в большом масс-старте.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1.

2.

3. Елизавета Каплина

4.

5.

6. Владислава Гаврилова

7. Екатерина Кулакова

8. Анна Старовойтова

9. Антонина Кирсанова

10.

11. Анастасия Егорова

12. Любовь Калинина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске