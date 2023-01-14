PARI Кубок России. Носкова, Куклина, Сливко, Довгая, Гореева, Каплина пробегут большой масс-старт
15 января на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске женщины выступят в большом масс-старте.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
3. Елизавета Каплина
6. Владислава Гаврилова
7. Екатерина Кулакова
8. Анна Старовойтова
9. Антонина Кирсанова
10. Ксения Довгая
11. Анастасия Егорова
12. Любовь Калинина
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске
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