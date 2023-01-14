PARI Кубок России. Носкова, Куклина, Сливко, Довгая, Гореева, Каплина пробегут большой масс-старт

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина Виктория Сливко Анастасия Егорова Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гореева Владислава Гаврилова Анна Старовойтова масс-старт жен (60 человек) Любовь Калинина Ксения Довгая Екатерина Кулакова Антонина Кирсанова Биатлон

15 января на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске женщины выступят в большом масс-старте.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Виктория Сливко

2. Екатерина Носкова

3. Елизавета Каплина

4. Анастасия Гореева

5. Лариса Куклина

6. Владислава Гаврилова

7. Екатерина Кулакова

8. Анна Старовойтова

9. Антонина Кирсанова

10. Ксения Довгая

11. Анастасия Егорова

12. Любовь Калинина

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

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1 комментарий

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evgeeni
Настя! Удачи завтра!...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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