Талалаев опроверг, что Дзюба поехал на сборы «Торпедо»: «Его с нами нет»

опроверг информацию о присутствии Артема Дзюбы на сборах «Торпедо».

«Мы на сборах, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал главный тренер « ».

Ранее сообщалось, что присоединится к «Торпедо» во время зимнего сбора в Турции. Руководство клуба заявило, что решений о приглашении 34-летнего нападающего в команду не принималось.

На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)