Талалаев опроверг, что Дзюба поехал на сборы «Торпедо»: «Его с нами нет»

Теги Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев опроверг информацию о присутствии Артема Дзюбы на сборах «Торпедо».

«Мы на сборах, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал главный тренер «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба присоединится к «Торпедо» во время зимнего сбора в Турции. Руководство клуба заявило, что решений о приглашении 34-летнего нападающего в команду не принималось.

На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брулин
Если нечего уже писать, то писать можно о Дзюбе сколько угодно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Дзюбы нет, только Тзюба, сказал тренер Торпедо Талалаев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hitgoe Himgob
ДМБ что-то вспомнилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
freedom542
Помянем
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Albert OK
Вероятно не доехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий