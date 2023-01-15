Талалаев опроверг, что Дзюба поехал на сборы «Торпедо»: «Его с нами нет»
Андрей Талалаев опроверг информацию о присутствии Артема Дзюбы на сборах «Торпедо».
«Мы на сборах, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал главный тренер «Торпедо».
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба присоединится к «Торпедо» во время зимнего сбора в Турции. Руководство клуба заявило, что решений о приглашении 34-летнего нападающего в команду не принималось.
На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)
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