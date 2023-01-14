Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Долль, Дале выступят в масс-старте
15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужской масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция)
5. Бенедикт Долль (Германия)
6. Йоханнес Дале (Норвегия)
7. Тарьей Бо (Норвегия)
8. Фабьен Клод (Франция)
9. Роман Реес (Германия)
10. Мартин Понсилуома (Швеция)
11. Филип Андерсен (Норвегия)
12. Эмильен Жаклен (Франция)
13. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
24. Тимофей Лапшин (Южная Корея)
- Дата проведения
- 15 января, 14.30
Этап 5, Рупольдинг, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Ветле Шостад Кристиансен
|4
|Кентен Фийон-Майе
|5
|Бенедикт Долль
|6
|Йоханнес Дале
|7
|Тарьей Бо
|8
|Фабьен Клод
|9
|Роман Реес
|10
|Мартин Понсилуома
|11
|Филип Андерсен
|12
|Эмильен Жаклен
|13
|Себастьян Самуэльссон
|14
|Никлас Хартвег
|15
|Михал Крчмарж
|16
|Томмазо Джакомель
|17
|Йеспер Нелин
|18
|Яков Фак
|19
|Флоран Клод
|20
|Антонин Гигонна
|21
|Себастьян Штальдер
|22
|Давид Цобель
|23
|Витаутас Строля
|24
|Тимофей Лапшин
|25
|Юстус Штрелов
|26
|Андрей Расторгуев
|27
|Давид Коматц
|28
|Симон Эдер
|29
|Йоханнес Кюн
|30
|Олли Хииденсало
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