Кубок мира. Йоханнес Бо, Лагрейд, Кристиансен, Фийон-Майе, Долль, Дале выступят в масс-старте

15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужской масс-старт.

мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. (Норвегия)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

4. Кентен Фийон- (Франция)

5. Бенедикт Долль (Германия)

6. Йоханнес Дале (Норвегия)

7. (Норвегия)

8. Фабьен Клод (Франция)

9. Роман Реес (Германия)

10. Мартин Понсилуома (Швеция)

11. Филип Андерсен (Норвегия)

12. (Франция)

13. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

24. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

Дата проведения 15 января, 14.30

Стартовый лист