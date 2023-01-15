Морган о Мудрике в «Челси»: «Украинец заигрывал с «Арсеналом», а выбрал клуб, где фанаты поддерживают одного из лучших друзей Путина»

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Арсенал болельщики Владимир Путин Михаил Мудрик Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

«Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом заигрывает с «Арсеналом», а затем в последний момент делает выбор в пользу клуба, болельщики которого продолжают скандировать в поддержку одного из лучших друзей Путина», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, 8 января болельщики «Челси» скандировали «Роман Абрамович» во время матча с «Манчестер Сити» (0:4). Лондонский клуб в прошлом году был куплен у Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.

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82 комментария

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ecopromo
Хорошо так англичашек промыли, мозг стерильно чист
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ecopromo
Как их рвет от путина, аж разрывает на части. Англичашки, вы еще ответите за все преступления против человечества
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Джейме Ланнистер
Хватит говорить уже про Мудрике. Игрок выбрал деньги и все. Ему 7 лет будет платить 7,5 в год. Это примерно средняя ЗП 500 украинцев. Или 50-60 британцев среднего класса. Он за такие деньги и в Зенит сейчас перешел бы. А Шахтер сам бы отвез через линию фронта
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Злобный Конь
Ответ Spartakus1984
Во,значит копатели черного моря не такие уж и патриоты
Меньшие,чем прародители всего (по Зад Ор Нову)?
И про копателей - это откуда,ну просвети. А то никто не в курсе,что это шутка одной из местечковых украинских команд КВН.
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Михаил Сафонов
Ответ piper65
Пирс все-таки редкостный …дак и дешевый хайповщик - мне кажется, любому разумному человеку понятно почему болельщики скандируют не имя Боули или Поттера
Ничем не хуже отбитых со спорца
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гилберт
Какой же Морган крутой!
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TC@ER18
Сказал пидар, который не скрывает что долбится с роналду
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Зубы Дзюбы
Ответ cmorblr
А ещё в Арсенале когда-то феерил игрок из страны Беларусь, и президент этой страны тоже один из лучших друзей Путина.
Там ещё и футболист из родного города путина неплохо выступал, 4 на энфилде клал
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Stivi M.D.
Ответ Заяцволк
Какой ещё украинец ? Он в Харьковской области родился, там вовсю российские паспорта уже выдают. Такой же русский, как и другие легенды Челси Жирков со Смертиным
Российские паспорта? На 3д принтерах напечатанные?😂😂😂
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Sla Slo
Морган, у тебя не голова, а орган.
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†KOCTb†
Ответ Заяцволк
Какой ещё украинец ? Он в Харьковской области родился, там вовсю российские паспорта уже выдают. Такой же русский, как и другие легенды Челси Жирков со Смертиным
Покажи мне, где выдают Росс. паспорта
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crblx
Ответ Совесть Черданцева
Здравствуйте! Когда про Роналду нечего писать, а на хлеб зарабатывать надо
Это разные люди
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crblx
Ответ сервисник
Аплодирую стоя Пирсу, настоящий журналист) накинул так, что мама не горюй
Так накинул, что аж сам сервесник прокомментировал
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Злобный Конь
Усманов ещё более лепший друг П.
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Василий Иванов
Ответ Eden Hazard
Морган видел как шейх Саудовской Аравии после встречи с Путиным выходил, Путин накинул на него пальто, а потом шейх сказал что будет бережно хранить этот подарок?) или это другое?) а ещё саудиты заявку в ШОС отправили, на вступление.
ОАЭ... Так что это синим манкам.
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Vadim Rublev
Ответ d.xoxlov
У этого типа он, похоже, встроенный и не выключающийся. Каждый день на спортсе его дичь публикуют.
Ну тут прям вывернулся от души
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crblx
Морган: зрада
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Helge
Ответ Вячеслав Боярко
у Арсенала такой крутой состав мотивирован - и Мудрик бы сидел на запасе часто -слава богу что он не прешел
он ив Челси будет сидеть в запасе
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Павел Мельников
Много же людей расстроилось, что за украинца 100 лямов дали, когда за лучшего бомбардира РПЛ - 1, да еще и на внутреннем рынке. Обидно...
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d.xoxlov
Ответ Vadim Rublev
Вот это наброс так наброс! Включайте вентилятор!
У этого типа он, похоже, встроенный и не выключающийся. Каждый день на спортсе его дичь публикуют.
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Заяцволк
Какой ещё украинец ? Он в Харьковской области родился, там вовсю российские паспорта уже выдают. Такой же русский, как и другие легенды Челси Жирков со Смертиным
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d.xoxlov
Ответ Любитель побеждать
Друзей🤣
Да у него все "русские" друзья друг другу, видать. Брат-2 он вряд ли смотрел, а тут прямо оттуда ситуация.
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Damir Zz
Ответ Максим Пантелеев
Украинец и в церкви за деньги напердит. Мы то об этом знаем, а иностранцы еще нет.Вот и удивляются.
После унитазного нашествия в 22 году в кое какой стране кое какими вояками я бы не стал писать так однозначно
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Eden Hazard
Морган видел как шейх Саудовской Аравии после встречи с Путиным выходил, Путин накинул на него пальто, а потом шейх сказал что будет бережно хранить этот подарок?) или это другое?) а ещё саудиты заявку в ШОС отправили, на вступление.
+3
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Alexander Poljakov
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
А чё тогда отпустили этих преступников и обменяли на кума путина?))
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