Морган о Мудрике в «Челси»: «Украинец заигрывал с «Арсеналом», а выбрал клуб, где фанаты поддерживают одного из лучших друзей Путина»

Пирс Морган прокомментировал трансфер в « ».

«Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом заигрывает с « », а затем в последний момент делает выбор в пользу клуба, болельщики которого продолжают скандировать в поддержку одного из лучших друзей », – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, 8 января болельщики «Челси» скандировали « » во время матча с «Манчестер Сити» (0:4). Лондонский клуб в прошлом году был куплен у Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.