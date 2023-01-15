Морган о Мудрике в «Челси»: «Украинец заигрывал с «Арсеналом», а выбрал клуб, где фанаты поддерживают одного из лучших друзей Путина»
Пирс Морган прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в «Челси».
«Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом заигрывает с «Арсеналом», а затем в последний момент делает выбор в пользу клуба, болельщики которого продолжают скандировать в поддержку одного из лучших друзей Путина», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Напомним, 8 января болельщики «Челси» скандировали «Роман Абрамович» во время матча с «Манчестер Сити» (0:4). Лондонский клуб в прошлом году был куплен у Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.
И про копателей - это откуда,ну просвети. А то никто не в курсе,что это шутка одной из местечковых украинских команд КВН.