Кубок мира. Симон, Эльвира Оберг, Виттоцци, Вирер, Херманн-Вик, Ульсбю-Ройселанн пробегут масс-старт

15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский масс-старт.

мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Жюлия Симон (Франция)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. (Италия)

4. (Италия)

5. Дениз Херманн-Вик (Германия)

6. Ингрид Ланмарк (Норвегия)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

8. Маркета Давидова (Чехия)

9. Линн Перссон (Швеция)

10. (Швеция)

11. Лу Жанмонно (Франция)

12. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

26. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Дата проведения 15 января, 16.45

Стартовый лист