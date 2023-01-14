Кубок мира. Симон, Эльвира Оберг, Виттоцци, Вирер, Херманн-Вик, Ульсбю-Ройселанн пробегут масс-старт

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15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Жюлия Симон (Франция)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Лиза Виттоцци (Италия)

4. Доротея Вирер (Италия)

5. Дениз Херманн-Вик (Германия)

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

8. Маркета Давидова (Чехия)

9. Линн Перссон (Швеция)

10. Ханна Оберг (Швеция)

11. Лу Жанмонно (Франция)

12. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

26. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Дата проведения
15 января, 16.45
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Жюлия Симон
2  Эльвира Оберг
3  Лиза Виттоцци
4  Доротея Вирер
5  Дениз Херманн-Вик
6  Ингрид Ланмарк Тандревольд
7  Лиза Тереза Хаузер
8  Маркета Давидова
9  Линн Перссон
10  Ханна Оберг
11  Лу Жанмонно
12  Анаис Шевалье-Буше
13  Паулина Батовская-Фиалкова
14  Ванесса Фойгт
15  Анна Магнуссон
16  Мари Эдер (Лаукканен)
17  Софи Шово
18  Хло Шевалье
19  Аита Гаспарин
20  Каролине Кноттен
21  Лена Хекки-Гросс
22  Элиза Гаспарин
23  Анна Вайдель
24  София Шнайдер
25  Каролин Коломбо
26  Марте Ульсбю-Ройселанн
27  Алина Стремоус
28  Джессика Йислова
29  Юлия Джима
30  Укалек Астри Слеттемарк

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zommie
вау, Слеттемарк в масс-старт попала!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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