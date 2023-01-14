Кубок мира. Симон, Эльвира Оберг, Виттоцци, Вирер, Херманн-Вик, Ульсбю-Ройселанн пробегут масс-старт
15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женский масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Масс-старт
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Предварительный старт-лист
1. Жюлия Симон (Франция)
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Лиза Виттоцци (Италия)
4. Доротея Вирер (Италия)
5. Дениз Херманн-Вик (Германия)
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
8. Маркета Давидова (Чехия)
9. Линн Перссон (Швеция)
10. Ханна Оберг (Швеция)
11. Лу Жанмонно (Франция)
12. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
26. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
- Дата проведения
- 15 января, 16.45
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