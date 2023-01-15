Хэмилтон заключит с «Мерседесом» новый двухлетний контракт – его зарплата вырастет до $49 млн в год (Sportune)

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон близок к заключению нового контракта с немецкой командой.

По информации французского издания Sportune, Хэмилтон в ближайшее время подпишет с «Мерседесом» новый двухлетний контракт.

По условиям текущего соглашения, которое действует до конца 2023 года, Хэмилтон зарабатывает $38 млн в год. И в «Мерседесе» изначально предлагали Льюису продлить контракт на прежних условиях. Но в итоге по новому контракту зарплата Хэмилтона вырастет до $49 млн. Также контракт будет предусматривает выплату в размере $27 млн в случае завоевания чемпионского титула. Контракт будет рассчитан до конца 2025 года.

При этом в «Мерседесе» хотели бы продолжить активное сотрудничество с Хэмилтоном и после окончания его карьеры. Так, одним из условий соглашения было продолжение поддержки фонда Mission 44, основанного Хэмилтоном. Льюис каждый год выделял на нужды фонда примерно по $9 млн. В рамках нового соглашение финансирование фонда увеличится до $16 млн.

Основные расходы на выплату зарплаты Хэмилтону возьмет на себя компания Ineos, которой принадлежат 33 процента акций гоночной команды «Мерседес». Владелец Ineos сэр Джим Рэдклифф также рассчитывает на участие Хэмилтона в консорциуме, который претендует на покупку «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Mittermeyer
Ответ Batt Monner
"входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов" И не входит в топ-5 самых лучших пилотов Ф1. Так что 50 лямов именно за езду в Мерсе - блажь
Он уже входит в топ 1 пилотов Ф1 по количеству побед и поулов, если вдруг ты забыл. Тем более привлекательность для спонсоров вряд ли определяется положением в личном зачете в рамках одного сезона. А для топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов регалий у него хватает, за всю его продолжительную карьеру.
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Batt Monner
Ответ Mittermeyer
В этом и есть феномен Хэмилтона, сколько бы диванные эксперты желчью не изливались о его персоне, отношение к нему среди людей которые реально что-то решают и смыслят в автоспорте полностью противоположное. Для команды которая тратила 500 млн на сезон еще пару лет назад не составит труда в эпоху ограниченных бюджетов в 140+ млн отвалить Левайсу 49 лямов. Я читал на F1news, что Левайс входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов, так что 50 лямов отбить для него особого труда не составит.
"входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов"
И не входит в топ-5 самых лучших пилотов Ф1. Так что 50 лямов именно за езду в Мерсе - блажь
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Batt Monner
Ответ Женёк Кропухинский
Продление то понятно, но от чего зарплата повышается? У Мерседеса никакого рычага давления нет на него?
Сказано же, что расходы по контракту возьмет на себя Инеос. Теперь рыцарь веганства и экоактивизма будет получать основные доходы от британской химической компании, которую признали прям главным загрязнителем окружающей среды на территории Шотландии. Вот такой он рыцарь честных правил. Короче, это как Кри Ро в Аравии за 200 лямов, так и Хэм отбеливает репутацию своего работодателя
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Luca di Montezemolo
Источник сомнительный, ну а хейтерье пусть переживает получит Хэм столько или на сколько то млн больше или меньше. Не вижу смысла об этом думать, процент мне не перечисляют.
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Mittermeyer
Ответ Дмитрий Дудников
Основное тратит Ineos, а не Daimler и Вольфф. И даже из твоего текста следует, что "феномен" Хэмилтона зависит от команды. Будь он в Альпин, Альфа Таури там, никто бы, скорее всего, такую зп ему не платил.
Тем более для компании с доходом в десятки млрд долларов заплатить мужику 49 млн труда точно не составит. 7 титулов стоят денег, извините что середняки не могут позволить себе такого пилота, они конечно могут, но вряд ли он захочет перейти из Мерсов в условный Альпин за туже зарплату
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LetTong
Ответ ALMANAC
Хаас, смотрите кого вы упустили
Причем тут Хаас?
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Дмитрий Дудников
Ответ Mittermeyer
В этом и есть феномен Хэмилтона, сколько бы диванные эксперты желчью не изливались о его персоне, отношение к нему среди людей которые реально что-то решают и смыслят в автоспорте полностью противоположное. Для команды которая тратила 500 млн на сезон еще пару лет назад не составит труда в эпоху ограниченных бюджетов в 140+ млн отвалить Левайсу 49 лямов. Я читал на F1news, что Левайс входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов, так что 50 лямов отбить для него особого труда не составит.
Основное тратит Ineos, а не Daimler и Вольфф. И даже из твоего текста следует, что "феномен" Хэмилтона зависит от команды. Будь он в Альпин, Альфа Таури там, никто бы, скорее всего, такую зп ему не платил.
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+1
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Kasper N . P .
Ответ Mittermeyer
В этом и есть феномен Хэмилтона, сколько бы диванные эксперты желчью не изливались о его персоне, отношение к нему среди людей которые реально что-то решают и смыслят в автоспорте полностью противоположное. Для команды которая тратила 500 млн на сезон еще пару лет назад не составит труда в эпоху ограниченных бюджетов в 140+ млн отвалить Левайсу 49 лямов. Я читал на F1news, что Левайс входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов, так что 50 лямов отбить для него особого труда не составит.
Странная аналитика у тебя, тебе же сказали блм значит блм, человеку виднее с дивана, за что десятки млн платить
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Mittermeyer
Ответ Michael_Monza
Ну зачем, зачем тратить столько на тухлое яйцо? Даже торгуя лицом, они не отобьют эти бабки. Причем была бы скорость, у липового, но и скорости нет. блм в действии считаю.
В этом и есть феномен Хэмилтона, сколько бы диванные эксперты желчью не изливались о его персоне, отношение к нему среди людей которые реально что-то решают и смыслят в автоспорте полностью противоположное. Для команды которая тратила 500 млн на сезон еще пару лет назад не составит труда в эпоху ограниченных бюджетов в 140+ млн отвалить Левайсу 49 лямов. Я читал на F1news, что Левайс входит в топ 3 самых привлекательных для спонсоров спортсменов, так что 50 лямов отбить для него особого труда не составит.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Дудников
Ответ Женёк Кропухинский
Продление то понятно, но от чего зарплата повышается? У Мерседеса никакого рычага давления нет на него?
Ineos хочет поддержать соотечественника, если верить статье. Финансовым воротилам виднее, хотя и они могут ошибаться.
+1
0
+1
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Michael_Monza
Ну зачем, зачем тратить столько на тухлое яйцо? Даже торгуя лицом, они не отобьют эти бабки. Причем была бы скорость, у липового, но и скорости нет. блм в действии считаю.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Женёк Кропухинский
Продление то понятно, но от чего зарплата повышается? У Мерседеса никакого рычага давления нет на него?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Хаас, смотрите кого вы упустили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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