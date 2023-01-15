Хэмилтон заключит с «Мерседесом» новый двухлетний контракт – его зарплата вырастет до $49 млн в год (Sportune)

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон близок к заключению нового контракта с немецкой командой.

По информации французского издания Sportune, Хэмилтон в ближайшее время подпишет с «Мерседесом» новый двухлетний контракт.

По условиям текущего соглашения, которое действует до конца 2023 года, Хэмилтон зарабатывает $38 млн в год. И в «Мерседесе» изначально предлагали Льюису продлить контракт на прежних условиях. Но в итоге по новому контракту зарплата Хэмилтона вырастет до $49 млн. Также контракт будет предусматривает выплату в размере $27 млн в случае завоевания чемпионского титула. Контракт будет рассчитан до конца 2025 года.

При этом в «Мерседесе» хотели бы продолжить активное сотрудничество с Хэмилтоном и после окончания его карьеры. Так, одним из условий соглашения было продолжение поддержки фонда Mission 44, основанного Хэмилтоном. Льюис каждый год выделял на нужды фонда примерно по $9 млн. В рамках нового соглашение финансирование фонда увеличится до $16 млн.

Основные расходы на выплату зарплаты Хэмилтону возьмет на себя компания Ineos, которой принадлежат 33 процента акций гоночной команды «Мерседес». Владелец Ineos сэр Джим Рэдклифф также рассчитывает на участие Хэмилтона в консорциуме, который претендует на покупку «Манчестер Юнайтед».

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