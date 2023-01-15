Пике заметили за рулем Renault Twingo. Шакира пела, что он променял «Феррари» на «Рено»

заметили за рулем Renault Twingo.

На нем бывший футболист «Барселоны» приехал в штаб-квартиру испанской медиалиги. Пике, таким образом, в очередной раз потроллил Шакиру.

Певица ранее выпустила трек о расставании с Жераром, где, в частности, были слова: «Ты променял Ferrari на Renault».

Ранее Пике пришел на стрим в часах Casio. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio.

Пике пришел на стрим в часах Casio и сказал, что компания стала спонсором испанской медиалиги. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне