Пике заметили за рулем Renault Twingo. Шакира пела, что он променял «Феррари» на «Рено»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника Шакира ахахаха Кингс Лига Футбол

Жерара Пике заметили за рулем Renault Twingo.

На нем бывший футболист «Барселоны» приехал в штаб-квартиру испанской медиалиги. Пике, таким образом, в очередной раз потроллил Шакиру.

Певица ранее выпустила трек о расставании с Жераром, где, в частности, были слова: «Ты променял Ferrari на Renault».

Ранее Пике пришел на стрим в часах Casio. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio.

Пике пришел на стрим в часах Casio и сказал, что компания стала спонсором испанской медиалиги. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне  

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81 комментарий

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Boaster
Оба персонажа чувством юмора явно не обделены, ещё годик-другой дурочку поваляют и обратно сойдутся )
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nick-basil
Современные люди прекращают писками меряться!
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.ru
Ответ Bruce Lee
Шакира лови бесплатный совет. В следующей песне должны быть слова"Ты променял девчёнку на парня..." (ну там сама срифмуй как то красиво) Посмотрим на этого троля тогда.
срифмуй как то красиво...
Сегодня на Рено он рассекает
А завтра пересядет на Харлей...
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Ход_Конём
Ответ Vy_Ao
герой спорцовских заводчан, которые жене боятся слова сказать, но за Пике радуются как не в себя))
Ну вот и каблуки Шакиры появились
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Kycok Dobra
Ответ Серёга87
Был больше чем уверен, что он прокатится на малолитражке) Можно по разному к нему относиться, но умом, самоиронией и прозорливостью Жерар точно не обделён!
Себя не похвалишь..)
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Michael Boldyrev
Ответ Барсик Юрана
Логан топ за свои деньги
Росомаха - огонь!
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Michael Boldyrev
Ответ Nuraly Amirov
Довести свою женщину до развода и такой обиды, что она на весь мир кричать готова, а потом ещё и добивать - герой нашего времени
Она примерно об этом же кричит минимум с альбома Laundry Service. Темы за 20 лет у тетушки (а некогда прикольной девушки) не поменялись.
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Michael Boldyrev
Ха, Бузова достойней Шакиры, а Пике достойней Тарасова. Вот вам и новая пара!
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Nuraly Amirov
Ответ ПравдоРуб
А нехрена кричать на весь мир после развода. У меня их 2, но про моих бывших никто ничего плохого не слышал никогда
Если б вы внимательно прочли мой предыдущий камент, то поняли б ответ на свой вопрос. К вам и вашим разводам претензий нет
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Серёга87
Был больше чем уверен, что он прокатится на малолитражке)
Можно по разному к нему относиться, но умом, самоиронией и прозорливостью Жерар точно не обделён!
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Say Hello to the Robots
Ответ Барсик Юрана
Логан топ за свои деньги
в Европе это Дачия, а не Рено
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ПравдоРуб
Ответ Nuraly Amirov
Довести свою женщину до развода и такой обиды, что она на весь мир кричать готова, а потом ещё и добивать - герой нашего времени
А нехрена кричать на весь мир после развода. У меня их 2, но про моих бывших никто ничего плохого не слышал никогда
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Eduard Rastryopin
Ответ Stannis_Baratheon
Разве Пике не может купить себе Феррари или часы Ролекс? Не песня, а набор слов обиженки.
Пике скорее Аudemars Piquet предпочтет.
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Nuraly Amirov
Ответ STB
А с чего вдруг ты уверен, что это он довел, а не она? потому что он мужик, да?
Нет
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Bruce Lee
Шакира лови бесплатный совет. В следующей песне должны быть слова"Ты променял девчёнку на парня..." (ну там сама срифмуй как то красиво) Посмотрим на этого троля тогда.
+15
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Altim
Ответ Пинающий Достоинства
* Ренуалт и Цасио
Cасио
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.ru
Феррари латиноамериканской сборки... и звук двигателя соответствующий
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Заяцволк
Ха, как дети малые ) Что этот со своей тёлкой, что Икарди с Вандой. Чё у них так бомбит-то ? Зачем пытаться что-то ответить, доказать своим бывшим ? Это говорит о диких комплексах. Расстались - всё, забыл, и продолжай жить дальше, а эти каблуки всё никак не успокоятся )
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-1
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chouchou
Ответ Джефф Лебовски
Он ведь в следующий раз напишет «стёбаться» 😏
Может не найдет букву "ё" ?!😏
+2
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Sobachkin
Такое ощущение, что все это большой развод....
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brt202
и что?
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Nikita Nikitin
Норвежский тролль)
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NomerSports
Ответ .ru
Жерар теперь весь модельный ряд перепробует... Шакира хиты клепать задолбается
да какой хит что то там промычала до середины дослушал и выключил
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slow focus
нормально пике травит, шакира какую-то хрень для девочек-подростков записала, типа ранеток. жалко только их детей, которым потом из кабинетов психологов не вылезать или того хуже с наркотиков соскакивать
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STB
Ответ Nuraly Amirov
Довести свою женщину до развода и такой обиды, что она на весь мир кричать готова, а потом ещё и добивать - герой нашего времени
А с чего вдруг ты уверен, что это он довел, а не она? потому что он мужик, да?
+3
-5
-2
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