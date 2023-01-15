Пике заметили за рулем Renault Twingo. Шакира пела, что он променял «Феррари» на «Рено»
Жерара Пике заметили за рулем Renault Twingo.
На нем бывший футболист «Барселоны» приехал в штаб-квартиру испанской медиалиги. Пике, таким образом, в очередной раз потроллил Шакиру.
Певица ранее выпустила трек о расставании с Жераром, где, в частности, были слова: «Ты променял Ferrari на Renault».
Ранее Пике пришел на стрим в часах Casio. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio.
Пике пришел на стрим в часах Casio и сказал, что компания стала спонсором испанской медиалиги. Шакира пела, что он променял Rolex на Casio
«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне
Сегодня на Рено он рассекает
А завтра пересядет на Харлей...
Можно по разному к нему относиться, но умом, самоиронией и прозорливостью Жерар точно не обделён!