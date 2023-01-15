Балмочных о достижениях Овечкина: «Своеобразный плевок в сторону Америки. У них там канадец Гретцки, а будет русский хоккеист»
Максим Балмочных считает, что достижения Александра Овечкина – плевок в сторону Америки.
– Овечкин сделал хет‑трик в дебютном матче на МЧМ. По выступлению на таких турнирах можно было предсказать, что у него будет великая карьера?
– Любой из молодых хоккеистов может стать суперзвездой. Жизнь настолько изменчива, что нельзя клеймить игроков заранее. Овечкин уже доказал, что он – Александр Великий. Он сейчас забросит еще 100 шайб и станет величайшим. И ведь раньше забивать было гораздо легче, чем сейчас.
Это своеобразный плевок в сторону Америки. Ведь у них там канадец Гретцки, а это будет русский хоккеист. Хочу, чтобы он стал первым в истории, кому покорится рубеж в 1000 шайб.
Был бы очень горд, и можно будет в стране сделать что‑то грандиозное в его честь, – сказал победитель МЧМ-1999.
41 комментарий