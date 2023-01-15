Балмочных о достижениях Овечкина: «Своеобразный плевок в сторону Америки. У них там канадец Гретцки, а будет русский хоккеист»

считает, что достижения – плевок в сторону Америки.

– Овечкин сделал хет‑трик в дебютном матче на МЧМ. По выступлению на таких турнирах можно было предсказать, что у него будет великая карьера?

– Любой из молодых хоккеистов может стать суперзвездой. Жизнь настолько изменчива, что нельзя клеймить игроков заранее. Овечкин уже доказал, что он – Александр Великий. Он сейчас забросит еще 100 шайб и станет величайшим. И ведь раньше забивать было гораздо легче, чем сейчас.

Это своеобразный плевок в сторону Америки. Ведь у них там канадец , а это будет русский хоккеист. Хочу, чтобы он стал первым в истории, кому покорится рубеж в 1000 шайб.

Был бы очень горд, и можно будет в стране сделать что‑то грандиозное в его честь, – сказал победитель МЧМ-1999.

Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы