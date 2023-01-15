Балмочных о достижениях Овечкина: «Своеобразный плевок в сторону Америки. У них там канадец Гретцки, а будет русский хоккеист»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Максим Балмочных рекорды Матч ТВ Хоккей

Максим Балмочных считает, что достижения Александра Овечкина – плевок в сторону Америки. 

– Овечкин сделал хет‑трик в дебютном матче на МЧМ. По выступлению на таких турнирах можно было предсказать, что у него будет великая карьера?

– Любой из молодых хоккеистов может стать суперзвездой. Жизнь настолько изменчива, что нельзя клеймить игроков заранее. Овечкин уже доказал, что он – Александр Великий. Он сейчас забросит еще 100 шайб и станет величайшим. И ведь раньше забивать было гораздо легче, чем сейчас.

Это своеобразный плевок в сторону Америки. Ведь у них там канадец Гретцки, а это будет русский хоккеист. Хочу, чтобы он стал первым в истории, кому покорится рубеж в 1000 шайб.

Был бы очень горд, и можно будет в стране сделать что‑то грандиозное в его честь, – сказал победитель МЧМ-1999. 

Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы

41 комментарий

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Павел Шевелев
даже читать противно
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Kasilas__1
Ответ Ми Ша
Это вы здесь привыкли разделять по национальностям и гражданству,а для них нет разницы какого цвета кожа и паспорт какой страны у него в кармане. Цивилизация обошла Россию стороной не затронув интеллектом большую часть населения. Этим высказыванием ты нагадил в свои штаны
Адекватность обошла тебя стороной 🤡
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Art Ebosh
А потом нас такие расскажут про русофобию. Ага.
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t0ni12
Ответ Ми Ша
Это вы здесь привыкли разделять по национальностям и гражданству,а для них нет разницы какого цвета кожа и паспорт какой страны у него в кармане. Цивилизация обошла Россию стороной не затронув интеллектом большую часть населения. Этим высказыванием ты нагадил в свои штаны
Так ты в своем комментарии тем же самым занимаешься, пусть и с другого угла.
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Iuasamotu
Ответ Товарищ Бразаускас
Ну Гретцки тоже наполовину русский
В крови Гретцки вообще нет ничего русского, одни украинцы, белорусы и англосаксы.
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DimaNN
Тогда уже в сторону Канады, Америка тут причём? Если американец когда нибудь побьёт рекорд Мозякина в КХЛ, это будет плевок в сторону Беларуси, выходит так)) Балмочных
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свободу попугаю
тот случай когда вместо мозга в голове взбалмочная субстанция
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Dinamik1
Что делают бандеровцы на нашем сайте?
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Andrey Khorobryi
Просто порадоваться за своего мало, надо обязательно балмочным в чужих плюнуть.
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Кино Музыка
Ничего себе провокация...
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nnp165
Такое впечатление, Балмочных мозги где-то потерял. Тех что осталось, хватает только плевки считать.
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Wff
Ответ Алексей Тарлыков
Если бы Америка так считала или боялась этого, то Саню бы осенью не пустили просто. Поводы можно было придумать.
Какие жуткие комплексы у многих.. Во всем.. Все против нас, плюнем в ответ.. Просто люди с больной психикой..
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Товарищ Бразаускас
Ответ Ми Ша
Это вы здесь привыкли разделять по национальностям и гражданству,а для них нет разницы какого цвета кожа и паспорт какой страны у него в кармане. Цивилизация обошла Россию стороной не затронув интеллектом большую часть населения. Этим высказыванием ты нагадил в свои штаны
В СШП сплошные интеллектуалы, да. Австрию от Австралии не отличают
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S. T. A. L. K. E. R.
Из-за таких дебильных комментариев ему просто не дадут доиграть до этого!
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Товарищ Бразаускас
Ответ Matador
Кроме российских квасных патриотов так никто не считает
Да-да, когда в Америке над каждым сортиром звездно-полосатый болтается, то такие, как ты, пишут: истинная любовь к родине! ПатриотизЬм! Когда что-то подобное про Россию: квасные, ватники, скрепы и тэдэ. Двойные стандарты, однако
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Ми Ша
Это вы здесь привыкли разделять по национальностям и гражданству,а для них нет разницы какого цвета кожа и паспорт какой страны у него в кармане. Цивилизация обошла Россию стороной не затронув интеллектом большую часть населения. Этим высказыванием ты нагадил в свои штаны
+8
-2
+6
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Товарищ Бразаускас
Ну Гретцки тоже наполовину русский
+1
-2
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Алексей Тарлыков
Если бы Америка так считала или боялась этого, то Саню бы осенью не пустили просто. Поводы можно было придумать.
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goga70
Ой дурак!
+5
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shickana
Ответ Павел Мельников
Дети Хоу, Халл и многие другие переживают за Овечкина и желают ему успеха, не тыкают в его паспорт и даже не вспоминают про политические проекты. А какой-то Балмочных говорит, "да это плевок в них во всех". Вот широкая душа.
Все из той же серии : главное, что у соседа корова сдохла...
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-2
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Виталий Желтоусов
Что за чушь!!! Ови это достояние планеты!!! Не надо уподобляться западу и все политизировать.
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Юрий Ширинкин
Ответ Павел Мельников
Это вообще кто такой и чем знаменит, кроме того, что в прошлом веке играл в молодежной команде с Овечкиным и сейчас верблюжьи привычки имеет?
В молодёжке с ним не играл, но Баст известнейший
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Iuasamotu
Взбалмочный какой-то
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Иван Никитенко
бред какой то,для овечкина сша это уже первая родина
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Dinamik1
Овечкин в сложившейся ситуации это наше все.Единственный кто несет российский флаг на загнивающем западе.
+3
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