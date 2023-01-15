Левандовски впервые забил в класико. У него гол и 2 ассиста в двух матчах за «Барсу» против «Реала»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился первым голом в класико.
Форвард замкнул прострел хавбека Гави на 45-й минуте финала Суперкубка Испании. А до этого, на 33-й минуте, польский футболист сам ассистировал испанцу.
Это вторая игра Левандовского против «Реала» в составе «блауграны». В первой, состоявшейся 16 октября 2022 года, он отдал голевой пас полузащитнику Феррану Торресу.
Таким образом, за два класико у Роберта 1 гол и 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 0:2 – Левандовски и Гави забили с пасов друг друга. Онлайн-трансляция
Он в свои 18 уже на голову сильнее Тчуамени и Камавинги, которого даже не видно на поле!
План Карло был понятен, не спешить ломиться в атаку и дать Барсе покатать мяч первое время - но для этого, блин, нужно самим играть нормально. Штош, классическая ситуация, начинаем играть только с 0:2 :)
Второй тайм поехали!)