Левандовски впервые забил в класико. У него гол и 2 ассиста в двух матчах за «Барсу» против «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Гави Футбол

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился первым голом в класико.

Форвард замкнул прострел хавбека Гави на 45-й минуте финала Суперкубка Испании. А до этого, на 33-й минуте, польский футболист сам ассистировал испанцу.

Это вторая игра Левандовского против «Реала» в составе «блауграны». В первой, состоявшейся 16 октября 2022 года, он отдал голевой пас полузащитнику Феррану Торресу.

Таким образом, за два класико у Роберта 1 гол и 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 0:2 – Левандовски и Гави забили с пасов друг друга. Онлайн-трансляция

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31 комментарий

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siragh@yandex.ru
Проблема в том,что это не классико,а Суперкубок
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Muhammad Juraev
Ответ Dmitriy6354
Молодец, посмотрим на Гави в будущем, но Педри топ. Кто знает, может будет, как с Фати. А судорожно будешь матч с МЮ смотреть, понял?!
Гави гол + пас сегодня, ты о чём?!
Он в свои 18 уже на голову сильнее Тчуамени и Камавинги, которого даже не видно на поле!
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Muhammad Juraev
Бальде топ!
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Try Stelsi
Ответ Alexey Smit
Араухо его съел уже не первый матч)
Да, помню как Винисиуса было не видно при 4:0)
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ljolik888
Лева хозяин Мадрида !
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GuruFutbola
Карлуха дергается как 🤡
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Buharoid
Показывает Бенземе, кто действительно лучший форвард.
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cektor
Дейонг умничка !!!!
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cektor
С почином ))
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Alexey Smit
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
У Реала какой-то дисбаланс в линиях. Что-то винипыха не видно на поле. Главное чтоб вотвтором тайме не зафестивалил
Араухо его съел уже не первый матч)
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xDe xDe
Барса неплоха, забили двумя совсем простыми комбинациями. А вот Реала на поле нет абсолютно, ну очень тяжело смотримся. Менди и Карвахаль - ну совсем мрак. От Рюдигера сегодня тоже одни косяки.
План Карло был понятен, не спешить ломиться в атаку и дать Барсе покатать мяч первое время - но для этого, блин, нужно самим играть нормально. Штош, классическая ситуация, начинаем играть только с 0:2 :)
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Inside 88 LW
Show must go on!
Второй тайм поехали!)
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Dmitriy6354
Молодец, посмотрим на Гави в будущем, но Педри топ. Кто знает, может будет, как с Фати. А судорожно будешь матч с МЮ смотреть, понял?!
С МЮ будем смотреть с кайфом, без разницы на счет. Ьарсе попалась сильнейшая команда розыгрыша.
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Айрат Ситдиков
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
У Реала какой-то дисбаланс в линиях. Что-то винипыха не видно на поле. Главное чтоб вотвтором тайме не зафестивалил
Ну так его ест араухо пока что.
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rigobersong
Нужно еще забивать:)
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Aslan Babochiev
Араухо потому что на поле
Ну видел, Жуниор даже не лезет уже на левом фланге. Там больше Менди шкуру трет.
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Butrymovich Mikalai
Надо, срочно, продлить дисквалификацию.....
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Все фигня, меня больше всего поразили кинжальные пасы Кристенсена. Уверенные такие в стиле Хавиньесты. Интересный защ у нас играет. Давно не видел таких ювелирных пасов от центрдефов.
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DDDDAN
Накидайте минусов пж, очень нужно
+1
-5
-4
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Гамарджоба Генацвале
Барса в первом тайме полностью переиграла Реал. Реал вообще никакой.
+2
-1
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Dmitriy6354
Ответ Висита Эльмурзаев
Новый хозяин Реала! Месси: Пост сдал! Левандовски: Пост принял!
Боже первый тайм прошёл.
0
-6
-6
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danik 258808
Ответ Streetbor
Левандовски покер оформлял в ворота Реала. Давний клиент у Левы Мадрид))
Однако за Баварию чёт забивать не удалось Реалу, корме пенки
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-1
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Aslan Babochiev
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
У Реала какой-то дисбаланс в линиях. Что-то винипыха не видно на поле. Главное чтоб вотвтором тайме не зафестивалил
Араухо потому что на поле
+23
-2
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Dmitriy6354
Ответ Mr. Kobayashi
Кто-то воспитывает игроков на сто миллионов. а кто-то судорожно скупает за сотку все что шевелится.
Молодец, посмотрим на Гави в будущем, но Педри топ. Кто знает, может будет, как с Фати. А судорожно будешь матч с МЮ смотреть, понял?!
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-5
-5
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Serhat Guner
Ответ Кирилл
Де Йонг просто сделал этот гол для Левы: одной передачей на Гави оставил не у дел всю защиту Мадрида. А Леве после прострела Гави надо было всего лишь не промахнуться ) Отдувается сейчас за полученную дисквалификацию в чемпионате )
👍👍
+4
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