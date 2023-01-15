Левандовски впервые забил в класико. У него гол и 2 ассиста в двух матчах за «Барсу» против «Реала»

Нападающий «Барселоны» отметился первым голом в класико.

Форвард замкнул прострел хавбека Гави на 45-й минуте финала Суперкубка Испании. А до этого, на 33-й минуте, польский футболист сам ассистировал испанцу.

Это вторая игра Левандовского против «Реала» в составе «блауграны». В первой, состоявшейся 16 октября 2022 года, он отдал голевой пас полузащитнику Феррану Торресу.

Таким образом, за два класико у Роберта 1 гол и 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 0:2 – Левандовски и Гави забили с пасов друг друга. Онлайн-трансляция