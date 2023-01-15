«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Сменить его может Квартальнов («СЭ»)
В «Металлурге» до конца января может смениться главный тренер.
Команда потерпела 7 поражений в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба оставило Илье Воробьеву три игры на то, чтобы исправить ситуацию.
Если 47-летний специалист будет отправлен в отставку, главным кандидатом на пост тренера будет Дмитрий Квартальнов.
16 января «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым», 18-го – с «Авангардом», 20-го – с «Сибирью».
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