«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Сменить его может Квартальнов («СЭ»)

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Дмитрий Квартальнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

В «Металлурге» до конца января может смениться главный тренер.

Команда потерпела 7 поражений в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба оставило Илье Воробьеву три игры на то, чтобы исправить ситуацию.

Если 47-летний специалист будет отправлен в отставку, главным кандидатом на пост тренера будет Дмитрий Квартальнов.

16 января «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым», 18-го – с «Авангардом», 20-го – с «Сибирью».

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13 комментариев

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Stanley Cup
Жирнейший вброс от СЭ. Менять тренера меньше чем за 1.5 месяца до начала плей - офф в Металлурге явно не будут. Тем более на Квартальнова, который вечно проваливается в играх на вылет
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Marienburg
Ответ зильбер
Зачем Квадрат, есть же Рябыкин))) Сделали б тандем с Лемтюговым, это было б шоу))
Судя по предложению ты очень не любишь Магнитогорск)
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Marienburg
Квартальнов? Всё, пропал дом (с)
+1
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Венер Кучербаев
Вот дураки-то!!!
+2
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Алексей Ильин
Ответ Дмитрий9779
У всех спад был,у ЦСКА,СКА Авто,Трактора,Барсов,Авы...
Вот у Авы как раз главного и сменили из-за такого спада
+1
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Алексей Степанов
Перед плей офф менять тренера это так себе. Абсолютно у всех команд были спады. У кого то раньше у кого то позже. Первые 6-7 команд на Востоке абсолютно равны
+1
0
+1
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marshal .masha
Ответ зильбер
Зачем Квадрат, есть же Рябыкин))) Сделали б тандем с Лемтюговым, это было б шоу))
Ага и Шевченко консультантом)
+2
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+2
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Валерий Кошарный
Это не панацея от поражений: пока познакомится с командой, пока обкатает пятерки, и- конец сезона. Доработал бы, смотришь, что-нибудь получилось бы.
+1
0
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rrvin
Не надо было Воробьёву аудиенции устраивать с одиозным "журналистом".
+3
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DimaNN
Магнитка, похоже, совсем не хочет снова завоевать КГ.. Квартальнов же главный кубковый неудачник...
+3
-1
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Scrappy_Coco
3 матча ещё дают, а результаты последних матчей их устраивают? Особенно результат игры с Сочи и Адмиралом🤣Какой же отвратительный и непотопляемый этот воробушек, до последнего будет держаться за своё место, позорить Металлург по полной программе.
+1
-2
-1
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зильбер
Зачем Квадрат, есть же Рябыкин)))
Сделали б тандем с Лемтюговым, это было б шоу))
+6
0
+6
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Дмитрий9779
У всех спад был,у ЦСКА,СКА Авто,Трактора,Барсов,Авы...
+4
-1
+3
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