«Металлург» дал Воробьеву 3 матча на исправление ситуации. Сменить его может Квартальнов («СЭ»)

В « » до конца января может смениться главный тренер.

Команда потерпела 7 поражений в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. По информации « », руководство клуба оставило три игры на то, чтобы исправить ситуацию.

Если 47-летний специалист будет отправлен в отставку, главным кандидатом на пост тренера будет .

16 января «Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым», 18-го – с «Авангардом», 20-го – с «Сибирью».