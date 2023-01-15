«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед

« » стала обладателем Суперкубка Испании.

В финале турнира «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (3:1).

Сине-гранатовые остаются клубом с наибольшим количеством побед в турнире – 14. « » выигрывал 12 раз.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.