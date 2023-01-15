«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании рекорды Класико Футбол

«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании.

В финале турнира «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (3:1).

Сине-гранатовые остаются клубом с наибольшим количеством побед в турнире – 14. «Реал» выигрывал Суперкубок Испании 12 раз.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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116 комментариев

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нелюбитель футбола
Ноль трофеев для псреала в этом году..
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Rio de Janeiro
Ответ Xabi Alonso78
бчк не величайший клуб 21 века. Ибо днище, которое вылетело в ЛЕ два года подряд им быть не может. Реал с 2000: 7 ЛЧ борсилона - 4 ЛЧ =)
Если захотеть натянуть сову на глобус, то 6 ЛЧ
2000 год-20 век)
А если сравнивать чисто по титулам то разницу в 2 ЛЧ может компенсировать почти 3-кратгая разница по внутренним трофеям и тот факт что всё же именно Барса Пепа является величайшей командой эпохи при том что Реал по-прежнему остаётся самым великим клубом в истории футбола.А вообще, мне кажется, настоящие фаны обоих клубов имеют взаимное уважение друг к другу и рады что у Реала есть Барса и наоборот, ведь эта афиша возвеличивает и глобально рекламирует оба клуба.Имхо)
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
У кого-то 14 Суперкубков Испании, а у кого-то 14 кубков ЛЧ.
А кто-то ФНЛ взял в предыдущем сезоне. И чо, б**?
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Бускетс это позиция
Ответ фанат Реала и Барсы
Я теперь в принципе понимаю, почему Барса пропустила 6 мячей в чемпионате. Просто либо красивенький Тер Штеген тащит, либо Араухо с ленточки, либо персональная опека каждого опасного игрока. При Хави увидеть в игре Барсы открытую зону - большая редкость. (Вынесем за скобки гол Бензема, уже концентрация была потеряна, было всё понятно, ну и пропустили. Расслабились. В остальном - матч космического уровня для Барсы.
В матче с Бетисом было решето в защите, просто гуляли по штрафной, но сегодня как и в большинстве игр чемпионата надежда отыграли
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danik 258808
Ответ Evgueniy
Помним мы ваши ЛЧ с одним ударом в створ. Это вы школьникам втирайте)
Вот вылет в Ле от Айнтрахта другое дело
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danik 258808
Ответ Muhammad Juraev
То есть вы до игры можете высокомерить, а получать за это заслуженное наказание не хотите?)
Одно дело это когда команда после удачного сезона, другое дело когда второй год Ле )
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Оливер Кан удаляет Роберту
У кого-то 14 Суперкубков Испании, а у кого-то 14 кубков ЛЧ.
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Spuki _Plai
Шикарный матч в исполнении Барсы !!! Реал был незаметен. Заслуженная победа !
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sheri_24
Однажды мадридские позорники отказались ставить Барсе чемпионский коридор, вместо этого Барса сама поставила сегодня им коридор для лузеров)
Кислая poжa cвинюcюca бесценна 🤭
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Real Madrid l
Ответ GreatMcDavid97
Местный кубок ддя самоуспокоения. В Еарокубках бабселону ничего не ждет
в прошлом году чуть ли парад не устроили мадридцы в честь суперкубка, так что помолчал бы.
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Soton
Ответ El cula elal mundo
Братан ты слишком крутой для этого жизни ✊✊😎🤙
Спасибо 🤡 Я знаю
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Real Madrid l
Ответ corazón blanco
Надеялся, что сегодня будет паритет в этом противостоянии, но сильно заблуждался, абсолютно не оправдал Мадрид надежд. Без шансов. Адекватных болельщиков Барселоны с победой, прошу не устраивать танец на костях, с каждым топ-клубом случается такие оказии.
Ну тут радоваться можно, но не злорадствовать. Хоть и трофей не самый главный в сезоне, но он первый у этой молодой Барсы при Хави. Реал что-то не в себе после ЧМ, но и Барса не в самой лучшей форме находилась до этого матча. Ждём весну.
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Xabi Alonso78
Ответ Rio de Janeiro
Сколько за последние 15-20 лет у Реала было разгромных побед на классе над Барсой? Никто не помнит? Зато все знают о чём говорят эти цифры》 0:3 по ходу игры сегодня а также... 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 5:0 2:6 Болельщиков поистине величайшего клуба 21 века с победой
бчк не величайший клуб 21 века. Ибо днище, которое вылетело в ЛЕ два года подряд им быть не может.
Реал с 2000: 7 ЛЧ
борсилона - 4 ЛЧ =)
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-4
-4
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GreatMcDavid97
Местный кубок ддя самоуспокоения. В Еарокубках бабселону ничего не ждет
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Evgueniy
Ответ danik 258808
Реал за 8 лет взял столько ко же лч, сколько барса за всю историю + в Ле не бывал, так каким макаром барса лучший клуб 21 века. Да и до конца века приличное время
Помним мы ваши ЛЧ с одним ударом в створ. Это вы школьникам втирайте)
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ДЖИН
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Как же противно слушать Генича, такую бурду иной раз говорил🤦
потому что он фан Барсы, поэтому тебе плохо аха-ха)
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Дядя Тима
Ответ Rio de Janeiro
Сколько за последние 15-20 лет у Реала было разгромных побед на классе над Барсой? Никто не помнит? Зато все знают о чём говорят эти цифры》 0:3 по ходу игры сегодня а также... 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4 5:0 2:6 Болельщиков поистине величайшего клуба 21 века с победой
Это конечно хорошо ,а поистине величайший клуб 21 века разве не должен в лч - играть и побеждать
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AdequateMan
Рад за Хави, ему это победа была необходима как воздух!
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Sergio666
Ответ Тюменский медвежонок
давно я таких классико не видел, заметили тенденцию последних лет? постоянно либо Барселона, либо Реал просто сливают матч без какой-либо практически борьбы, даже кипишь никто на поле не в состоянии устроить... все личности уехали, раньше Пуйоль, Пепе, Рамос жару устраивали мужицкую на поле с драками и т.д. за каждый сантиметр поля борьба, сейчас одна молодежь бегает практически у Реала и Барсы, которая просто проигрывает
Пуйоль никогда не дрался ибо он человек чести и для него футбол - это только футбол. У Пепе проблемы психичесеого характера, а у Рамоса такой темперамент. Если по душе драка то Вам стоит смотреть UFC.

И ещё: У Реала "молодёжь" вся схантина у других клубов. У Барсы доморощенная (или схантина ещё не в зрелом для взрослого футбола возрасте).
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Рагнар Лодброк
Это была славная охота
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**Iscander**
Болельщиков Барсы с победой, Реал сегодня был плох.
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Muhammad Juraev
Ответ Renat Zagidullin
Без нормального опорника топовые матчи не выигрываются…к сожалению, продажа Казе и отсутствие Чуамени сильно влияют на игру Мадрида . А Перес хоть и великий президент, но пока второй после Бернабеу, и допустивший второй раз ошибку продав одного из лучших опорников мира, что свидетельствует прогресс МЮ
В МЮ и другие хороши!
Особенно Решфорд
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Мохнатый55
Ответ psixyec
8:2 воистину навсегда в истории! Вискас Барка!
А Реал каким боком к этим 8:2?
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фанат Реала и Барсы
Ответ Sergio666
Да, Хави начал строять от обороны, как и положено в христоматийном футболе. А не пичкать полузащиту и нападение звездами из вне. Это ему большой +. Надеюсь тренер из него вырастит великолепный.
Заметил? Покупка Левандовского и всё. Нападение просто обречено на успех! А Кристенсен, Кунде и Бальде - это просто аплодисменты. Такой прогресс трёх игроков за полгода говорит сам за себя.
+2
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верните деньги
От лица адекватных болельщиков Реала поздравляю Хави и Барсу с первым трофеем. Сегодня всё по делу. Сильная Барса нужна всем
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