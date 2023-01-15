«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед
«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании.
В финале турнира «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (3:1).
Сине-гранатовые остаются клубом с наибольшим количеством побед в турнире – 14. «Реал» выигрывал Суперкубок Испании 12 раз.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
2000 год-20 век)
А если сравнивать чисто по титулам то разницу в 2 ЛЧ может компенсировать почти 3-кратгая разница по внутренним трофеям и тот факт что всё же именно Барса Пепа является величайшей командой эпохи при том что Реал по-прежнему остаётся самым великим клубом в истории футбола.А вообще, мне кажется, настоящие фаны обоих клубов имеют взаимное уважение друг к другу и рады что у Реала есть Барса и наоборот, ведь эта афиша возвеличивает и глобально рекламирует оба клуба.Имхо)
Кислая poжa cвинюcюca бесценна 🤭
Реал с 2000: 7 ЛЧ
борсилона - 4 ЛЧ =)
И ещё: У Реала "молодёжь" вся схантина у других клубов. У Барсы доморощенная (или схантина ещё не в зрелом для взрослого футбола возрасте).
Особенно Решфорд