Мудрик о «Золотом мяче»: «Все реально, это может случиться однажды. Это одна из моих личных целей»
Михаил Мудрик допускает, что выиграет «Золотой мяч» в будущем.
Эту мысль вингер, который переходит в «Челси» из «Шахтера» за 100 млн евро, выразил после получения приза лучшему игроку 2022 года в составе украинского клуба.
«Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, а труда всей команды. Благодарю болельщиков за поддержку. Будем работать дальше. Свой прогресс за год оценю как неплохой, но всегда можно быть лучше. Нельзя останавливаться, нужно идти к новым целям, искать новые испытания.
Что касается «Золотого мяча», то я не знаю, как оценить вероятность этого в процентном соотношении, но все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтере» в 2021-м, и так же никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», – сказал Мудрик.
Михаил признан лучшим игроком «Шахтера» второй год подряд. За него проголосовали 76% болельщиков команды.
«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯
а из нашей страны всего 2
просто остатки футбольной школы кое-как еще функционируют. Мне еще батя говорил, что украинский футбол сильно отличается от стандартов СССР и там особая система подготовки.
В НХЛ переходят почему? советская школа хоккея еще жива и даёт плоды. Адаптировались и развиваются на просторах США.
Всему есть объяснение и нечего списывать на менталитет.
Финальный свисток.В центре поля сидят Зинченко и Мудрик)...
как ты думаешь ..будет ли возможное когда либо с российскими футболистами ,что она будут играть в топ клубах Англии??
уверен никогда такого не будет ))
Принято смеяться над стомиллионными трансферами Азара, Коутиньо, Полбы и т.д, но та хотя бы в статусе звезды переходили, а это кто вообще такой?
А по Мудрику пока ничего не понятно. Распиаренный игрок, пока никак себя не показавший в серьёзных чемпионатах.
Помолчал бы для приличия.
Покойный Лобановский подарил миру трёх ЗМ , а этот фрукт у мэтра не продержался бы даже сезон.
Смутно себе представляют Мудрика в составе Динамо Киева образца конца 90-х. Даже на скамейке запасных не было бы....за язык точно отправили бы куда-нибудь в любительскую лигу.
От ,, Кожаного мяча ‘’ к Золотому
"Молодец"