Мудрик о «Золотом мяче»: «Все реально, это может случиться однажды. Это одна из моих личных целей»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Золотой мяч Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик допускает, что выиграет «Золотой мяч» в будущем.

Эту мысль вингер, который переходит в «Челси» из «Шахтера» за 100 млн евро, выразил после получения приза лучшему игроку 2022 года в составе украинского клуба.

«Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, а труда всей команды. Благодарю болельщиков за поддержку. Будем работать дальше. Свой прогресс за год оценю как неплохой, но всегда можно быть лучше. Нельзя останавливаться, нужно идти к новым целям, искать новые испытания.

Что касается «Золотого мяча», то я не знаю, как оценить вероятность этого в процентном соотношении, но все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтере» в 2021-м, и так же никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», – сказал Мудрик.

Михаил признан лучшим игроком «Шахтера» второй год подряд. За него проголосовали 76% болельщиков команды.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

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71 комментарий

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anastasia Krugova
Ответ McLARENf1
Вижу по комментам у большинства подгорает🔥, удачи парню!!!!
да))) как приятно видеть это))))ха-ха
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Андрей Литвиненко
Ответ MenOfSoccer
Не понятно только тебе. А все остальным все понятно. Надо быть слепым, чтобы не увидеть его талант. Вопрос только в том насколько он его реализует
он и не отрицает его талант, он задаётся вопросом,как в Украине с 2014 года(по понятным причинам там суета ) столько талантов уезжает в Европу
а из нашей страны всего 2
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Tybalt
Ответ Spartakus1984
Ну в каждом виде спорта свои успехи,мы к примеру в НХЛ оптравляем регулярно игроков,как то лучше Украинцы приживаются в Европе в футболе,скорее всего из-за менталитета
при чём тут менталитет?)
просто остатки футбольной школы кое-как еще функционируют. Мне еще батя говорил, что украинский футбол сильно отличается от стандартов СССР и там особая система подготовки.
В НХЛ переходят почему? советская школа хоккея еще жива и даёт плоды. Адаптировались и развиваются на просторах США.
Всему есть объяснение и нечего списывать на менталитет.
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benjamin92
Ответ Febos_
Лучше получить золотой мяч заслуженно, чем нечестным образом как у Гави и Месси в 2020 году
Болельщик клуба, поднявшегося за счёт украденных олигархом денег говорит про честность? ахахахахахаа
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anastasia Krugova
Ответ Михаил Сидорин
Матч Арсенал-Челси. Финальный свисток.В центре поля сидят Зинченко и Мудрик.Накрылись желто-синей тряпкой и плачут))))
Бро ))красиво написал ..Но есть момент ..(Матч Арсенал-Челси.
Финальный свисток.В центре поля сидят Зинченко и Мудрик)...
как ты думаешь ..будет ли возможное когда либо с российскими футболистами ,что она будут играть в топ клубах Англии??

уверен никогда такого не будет ))
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Мимо Ве́рнер
Ответ Рагим Гиримов
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По делу горит, давать 100 лимонов за этого бегунка - маразм
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Рагим Гиримов
Ответ Химчанин Юран
Вспомнилось интервью Петрова о целях на Оскар. Но в любом случае удачи А почему такой негатив к парню? Разве он виноват, что клуб просил за него такие деньги? Цели на ЗМ, конечно, не совсем реальные, посмотрим на него в деле. Разница все-таки есть играть против Колоса или МЮ. Другое дело, что он выкладывал матчи Арсенала в инсту, а потом перешел в Челси
Потому что завидуют, очевидно же) они еще долго будут гореть))))
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Рагим Гиримов
Комментарий удален
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gPk
Месси в 22 уже ЛЧ брал, а сейчас за какого-то ноунейма который нигде себя не проявил в эти же года отдают 110 миллионов.
Принято смеяться над стомиллионными трансферами Азара, Коутиньо, Полбы и т.д, но та хотя бы в статусе звезды переходили, а это кто вообще такой?
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MenOfSoccer
Ответ Romano de Roma
При чем здесь разруха? Африканских игроков тоже много в Европе играет. А по Мудрику пока ничего не понятно. Распиаренный игрок, пока никак себя не показавший в серьёзных чемпионатах.
Не понятно только тебе. А все остальным все понятно. Надо быть слепым, чтобы не увидеть его талант. Вопрос только в том насколько он его реализует
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ss_podonok
кто то в 2007 думал что модрич получит зм? ему было 22, как и мудрику сейчас. так что удачи парню, главное не опускать руки а работать
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Greenalem
Ответ AGAT
Украинец)
Забей, тут у него типичное проявление русской имперскости в виде уничижительного отношения к соседним народам.
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ABKHAZ
Ответ Зелёный гопник
За чела платят 100 миллионов, а могли бы взять Зиньковского за 5 и не потерять в качестве✊🏻
Зря ты так. Мудрик топ в своем возрасте. Цена бешеная, конечно, но уровень выше Зиньковского в разы
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anastasia Krugova
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ахаха, да кто это вообще? Судя по стате футболист уровня пикового Лоськова, что неплохо, но ЗМ?
Это тот кто стоит в разы больше ЧЕМ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ вместе взятые )))
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Spartakus1984
Ответ Tybalt
знали бы Шева, Заваров и Беланов об этом товарище, то покрылись бы красным стыдом. Помолчал бы для приличия. Покойный Лобановский подарил миру трёх ЗМ , а этот фрукт у мэтра не продержался бы даже сезон. Смутно себе представляют Мудрика в составе Динамо Киева образца конца 90-х. Даже на скамейке запасных не было бы....за язык точно отправили бы куда-нибудь в любительскую лигу.
Ну в каждом виде спорта свои успехи,мы к примеру в НХЛ оптравляем регулярно игроков,как то лучше Украинцы приживаются в Европе в футболе,скорее всего из-за менталитета
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Romano de Roma
Ответ Мальчик Весёлый
По моему он даже 50 миллионов не стоит
И 20 не стоит. Пока по крайней мере.
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Romano de Roma
Ответ Ковид 07.10.52
Молодец...надо стремиться к большему....а наши все рассказывают о мечте в просто в европейский клуб попасть...Я одного не пойму, как в разрухе с 14-го года, как нам рассказывают, соседи столько футболистов в Европу отправили, а у нас ....процветающих под чутким руководством типов из одного города всего двух...
При чем здесь разруха? Африканских игроков тоже много в Европе играет.
А по Мудрику пока ничего не понятно. Распиаренный игрок, пока никак себя не показавший в серьёзных чемпионатах.
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Ковид 07.10.52
Молодец...надо стремиться к большему....а наши все рассказывают о мечте в просто в европейский клуб попасть...Я одного не пойму, как в разрухе с 14-го года, как нам рассказывают, соседи столько футболистов в Европу отправили, а у нас ....процветающих под чутким руководством типов из одного города всего двух...
+2
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Tybalt
знали бы Шева, Заваров и Беланов об этом товарище, то покрылись бы красным стыдом.
Помолчал бы для приличия.
Покойный Лобановский подарил миру трёх ЗМ , а этот фрукт у мэтра не продержался бы даже сезон.
Смутно себе представляют Мудрика в составе Динамо Киева образца конца 90-х. Даже на скамейке запасных не было бы....за язык точно отправили бы куда-нибудь в любительскую лигу.
+2
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OldRedWhite
Как в СССР !
От ,, Кожаного мяча ‘’ к Золотому
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Niko [Ars]
Ответ MUKHIT
Может и не получит золотой мяч, но украинцы хотя бы переходят в клубы АПЛ , или других лиг топ - 5 , у россиян только чё то пытались захаряна куда то пихнуть и то не получилось. Столько комментариев насчёт того что он украинец и переплатили. Он то лично не виноват в этом. Самый результативный российский нападающий Дзюба никому на... не нужен.
Зарегался чисто ради таких комментариев?
"Молодец"
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AGAT
Ответ Михаил Сидорин
Матч Арсенал-Челси. Финальный свисток.В центре поля сидят Зинченко и Мудрик.Накрылись желто-синей тряпкой и плачут))))
Время бросать камни - прийдет время собирать
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Мальчик Весёлый
По моему он даже 50 миллионов не стоит
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Cygel
ему самому не смешно такой бред нести боже 😂😂😂
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MUKHIT
Может и не получит золотой мяч, но украинцы хотя бы переходят в клубы АПЛ , или других лиг топ - 5 , у россиян только чё то пытались захаряна куда то пихнуть и то не получилось. Столько комментариев насчёт того что он украинец и переплатили. Он то лично не виноват в этом. Самый результативный российский нападающий Дзюба никому на... не нужен.
+2
-6
-4
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