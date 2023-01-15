Мудрик о «Золотом мяче»: «Все реально, это может случиться однажды. Это одна из моих личных целей»

допускает, что выиграет « » в будущем.

Эту мысль вингер, который переходит в «Челси» из «Шахтера» за 100 млн евро, выразил после получения приза лучшему игроку 2022 года в составе украинского клуба.

«Считаю эту награду результатом не только моей индивидуальной работы, а труда всей команды. Благодарю болельщиков за поддержку. Будем работать дальше. Свой прогресс за год оценю как неплохой, но всегда можно быть лучше. Нельзя останавливаться, нужно идти к новым целям, искать новые испытания.

Что касается «Золотого мяча», то я не знаю, как оценить вероятность этого в процентном соотношении, но все реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтере» в 2021-м, и так же никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», – сказал Мудрик.

Михаил признан лучшим игроком « » второй год подряд. За него проголосовали 76% болельщиков команды.

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