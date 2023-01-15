Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» на полгода, вероятно («РБ Спорт»)
Нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Торпедо».
Как пишет «РБ Спорт», московский клуб пока не принял окончательного решения по 34-летнему форварду.
С большой долей вероятности, «Торпедо» подпишет с Дзюбой контракт сроком на полгода. Перед подписанием договора футболист пройдет медосмотр.
Вчера появилась информация о том, что 34-летний нападающий едет с «Торпедо» на сборы в Турцию. Президент клуба Илья Геркус ее опроверг, но допустил, что контракт с Дзюбой может быть подписан.
Экс-футболист «Зенита» и сборной России находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».
Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
А комментарии от Артемия будет таким:
- Подписал ли я контракт? Да нет наверное 😐
Хоть в политику иди)