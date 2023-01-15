Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» на полгода, вероятно («РБ Спорт»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Футбол

Нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Торпедо».

Как пишет «РБ Спорт», московский клуб пока не принял окончательного решения по 34-летнему форварду.

С большой долей вероятности, «Торпедо» подпишет с Дзюбой контракт сроком на полгода. Перед подписанием договора футболист пройдет медосмотр.

Вчера появилась информация о том, что 34-летний нападающий едет с «Торпедо» на сборы в Турцию. Президент клуба Илья Геркус ее опроверг, но допустил, что контракт с Дзюбой может быть подписан.

Экс-футболист «Зенита» и сборной России находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Тренерские конспекты Бормана
Вчера у пивной, напротив стадиона Торпедо появилась информация, что на сборы в Турцию приедет Месси. Президент клуба Илья Геркус ее опроверг, но допустил, что когда-нибудь контракт с Месси может быть подписан.
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Valentin Kompaneytsev
Жаль, что в интернете не услышат свиста.
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Mifsud's Drugstore
Вероятно)
А комментарии от Артемия будет таким:
- Подписал ли я контракт? Да нет наверное 😐
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9_volk
З А Ч Е М ? ? ?
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BeastI666I
но это не точно. уровень новостей будущего
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Александр Шейфер
Ответ romanisti89
Вообще Крылья Советов после вылета накупили пол Чертаново и разорвали Фнл
Ну так накупили же. Кого сейчас сейчас Торпедо должны набрать?
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закрыт по беспределу
Ответ error505
Вот это нападение будет! Дзюба и Кутепов)))
Дзюба-Кухарчук
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Spaten
Ответ romanisti89
Вообще Крылья Советов после вылета накупили пол Чертаново и разорвали Фнл
Так Чертаново одно такое и было, а теперь лавочка закрыта
+1
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Khrom-1970
А лучше к Кокорину, на Кипр. Там и шампуся хряснут и усы покажут)). А на самом деле,сам себя похоронил..амбиции. Оставался бы у Лени, и Рубину бы помог,и сам бы играл.
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Максим Цибин
Но вероятно и не подпишет
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Millencolin
Ответ fc_champion
100% раскроется у Талалаева и летом перейдет в... медиалигу
в 2Дротс будет капитаном
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avcgloronalduMU
А как же зенит, а саудовская Аравия ?))
+1
-2
-1
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romanisti89
Ответ Александр Шейфер
Много клубов из ФНЛ вернулись в РПЛ с молодежью?
Вообще Крылья Советов после вылета накупили пол Чертаново и разорвали Фнл
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паша Индеец
Москвич ручной сборки
0
-1
-1
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Savardus
Заголовок инверсией написан. В стиле Йоды-мастера из джедаев
+6
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Bartez1986
Ответ error505
Вот это нападение будет! Дзюба и Кутепов)))
Есть ли ещё у кого-то два ЗМС в нападении?
+1
-1
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инок
Дзюба - это лицо нашего футбола
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-1
-1
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Иван Алейников
Ответ xm
Можно писать что угодно, любую новость и в конце добавлять, вероятно!
«Вероятно, скорее всего, возможно»
Хоть в политику иди)
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Bartez1986
На полкарася
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-2
-2
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Александр Шейфер
Ответ Greenwhite
Только если Дзюба сам будет доплачивать по несколько десятков тысяч долларов за каждое появление на поле. Только тогда эта сделка будет выгодна для обеих сторон. Если серьёзно - вообще не понимаю, почему Торпедо не хочет спокойно готовиться к возвращению в Премьер-лигу в следующем году и наигрывать молодёжь.
Много клубов из ФНЛ вернулись в РПЛ с молодежью?
+2
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Quiet Dad
Отказался от саудовских миллионов на старости ради спортивных амбиций в терпящем крах Торпедо. Брависсимо.
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Олег Ивакин
Возвращение легенды!
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Рагнар Лодброк
Из серии одна бабка на лавке сказала
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d.xoxlov
Да, селекционный отдел работает на износ. Кто бы знал о таком игроке, как Дзюба, если бы не топ-скауты герпеса?
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Vseznaika
ФНЛ ждет
0
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