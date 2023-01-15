Мудрик – в топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ. Больше платили за Лукаку и Грилиша
Трансфер Михаила Мудрика в «Челси» стал одним из самых дорогих в английском футболе.
Мудрик входит в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ, а в истории «Челси» – в топ-2.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – 100 млн фунтов
2. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн
3-4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – 89 млн
3-4. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» – 89 млн
5. Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в «Ливерпуль» – 85 млн
Кроме того, Мудрик – самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ.
1. Грилиш не вписался в схемы Пепа, не показывает должной результативности, но все может пойти в гору.
2. Лукаку конфликтовал с тренером, давал интервью, порол моменты и так всех достал, что его и сезона не выдержали, и сплавили обратно в Интер.
3. Погба играл по настроению. В сезоне 18/19 был особенно хорош, но порой просто терял вкус к игре.
5. Нуньес успел удалиться во втором же матче АПЛ, запорол моментов на 40 мемов, но ещё слишком рано давать точный анализ, это может быть адаптация
Лукаку-на пике формы, после лучшего сезона в карьере, топ-5 центральных нападающих на тот момент
Грилиш-два сезона был главным креативщиком крепкого середняка АПЛ, входил в различные топы по обводкам и созданным моментам
Нуньес-прорывной сезон за Бенфику и много важных голов в ЛЧ сезона 21/22
Мудрик-почему за него красная цена не 35 миллионов ?