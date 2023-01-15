Мудрик – в топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ. Больше платили за Лукаку и Грилиша

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Трансфер Михаила Мудрика в «Челси» стал одним из самых дорогих в английском футболе.

Мудрик входит в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ, а в истории «Челси» – в топ-2.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Джек Грилиш – из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – 100 млн фунтов

2. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн

3-4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» – 89 млн

3-4. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» – 89 млн

5. Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в «Ливерпуль» – 85 млн

Кроме того, Мудрик – самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ.

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87 комментариев

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Казахстанский Психопат
красава
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Вероника Иванова
Ответ выходец из убежища
И что здесь русофобского?
Для ли6eраx и кастрюль ничего
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выходец из убежища
Ответ Вероника Иванова
https://twitter.com/OlegBarkov3/status/1614533640720982018 Вот что он лайкнул
И что здесь русофобского?
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Тимофей Кушнир
А теперь оценим топ 5, кроме Михаила:
1. Грилиш не вписался в схемы Пепа, не показывает должной результативности, но все может пойти в гору.
2. Лукаку конфликтовал с тренером, давал интервью, порол моменты и так всех достал, что его и сезона не выдержали, и сплавили обратно в Интер.
3. Погба играл по настроению. В сезоне 18/19 был особенно хорош, но порой просто терял вкус к игре.
5. Нуньес успел удалиться во втором же матче АПЛ, запорол моментов на 40 мемов, но ещё слишком рано давать точный анализ, это может быть адаптация
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Вася Васильков
Сильный игрок без вопросов. Ещё будет прогрессировать
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gPk
Ответ Павел Мельников
Переход Дембеле 105 млн стоил. Гы-гы-гы.
Дембеле в свое время был лучшим талантом мира наряду с Мбаппе.31 голевое действие в 18 лет в Германии.У Мудрика столько за всю карьеру профессиональную не факт что столько наберется:)
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Bosniec
Клуб сейчас в кризисе, а по сути тратятся баснословные деньги на трансфер игрока уровня Пулишича.
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alexpashc1982@gmail.com
Ответ Вероника Иванова
https://twitter.com/OlegBarkov3/status/1614533640720982018 А вот что лайкает местный оналитег, кстати, он еще в России находится?
какая Вы красивая))
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Никому_никабельный
А ФФП в Англии оменили?
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Max Felen
Ответ ГЕНПЛАН
Офигеть, следить за тем что лайкнул человек. Фанат, личный биограф?))
Чел, если ты за него подписан, то у тебя в ленте высветится что он лайкал, зачем еще дана тебе логика в жизни?
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Егор Егор
Ответ Shadow1882
Но всё же остаётся загадкой, почему Лукомский лайкает русофобские твиты про Мудрика?
Причем твит о своем же соведущем)) Лукомский, конечно, интересный персонаж, вместо того, чтобы решить вопрос с каналом своего подкаста напрямую, лайкает какие-то твиты не менее оскорбительного содержания (ну им можно же, да?), ПОЗИЦИЮ проявил, ахаха
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ГЕНПЛАН
Ответ Shadow1882
Но всё же остаётся загадкой, почему Лукомский лайкает русофобские твиты про Мудрика?
Офигеть, следить за тем что лайкнул человек. Фанат, личный биограф?))
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Олег Кузнецов
Ответ Overkiller
Челси до конца зимнего ТО обещал ещё пару мест в топ-5 оттяпать ))
Через пару лет трансфер Мудрика возглавит рейтинг самых провальных трансферов АПЛ.
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ladoga1242
Ответ Ф_Крюгер
Грилиш - топчик!!😎🧐
Не, теперь Мудрик топчик.
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DM.Man
Очередной бредовый трансфер Челси.
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Hola Hola
А что в нем такого, в Мудрике этом? Стату посмотрел - два хороших сезона в чемпионате ниже среднего. Ну, понятно, молодой, перспективный. Но чтобы за него клубы так дрались... Он правда настолько хорош, или это пиар-акция какая-то с связи с политической обстановкой?
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Вероника Иванова
Ответ Павел Мельников
А вы чего в соцсеть антироссийскую эту заходите? Во-первых, для вас Дзены и Мэйлы сделали, во-вторых, как она у вас открывается?
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Павел Мельников
Ответ Вероника Иванова
https://twitter.com/OlegBarkov3/status/1614533640720982018 А вот что лайкает местный оналитег, кстати, он еще в России находится?
А вы чего в соцсеть антироссийскую эту заходите? Во-первых, для вас Дзены и Мэйлы сделали, во-вторых, как она у вас открывается?
+6
-5
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Повитрина тривога
Ответ Shadow1882
Но всё же остаётся загадкой, почему Лукомский лайкает русофобские твиты про Мудрика?
Еще бы работник спорца этого не делал
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Ф_Крюгер
Грилиш - топчик!!😎🧐
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XavIniesta2008-2015
Погба-огромный талант, который уже провёл три топовых сезона в Ювентусе и является одним из лучших полузащитников
Лукаку-на пике формы, после лучшего сезона в карьере, топ-5 центральных нападающих на тот момент
Грилиш-два сезона был главным креативщиком крепкого середняка АПЛ, входил в различные топы по обводкам и созданным моментам
Нуньес-прорывной сезон за Бенфику и много важных голов в ЛЧ сезона 21/22
Мудрик-почему за него красная цена не 35 миллионов ?
+3
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Ocelot
Ответ Vlados 86
Погба в 2016 - 23 года, 4 крутых сезона в серии А (4 скудетто, 3 кубка), финалист ЛЧ, вице-чемпион Европы, включен во всякие символические сборные и т.д. И Мудрик в 2023 - 22 года, хорошо играл пару матчей в группе ЛЧ, звезда УПЛ)
в футбольном плане Погба всегда был хорош...кто ж знал что у него с головой не в порядке
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Тюменец
Рейтинг тех, за кого не хило переплатили ))
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AlexZhano__
Социальный проект по поддержке Украины зашёл слишком далеко. Сначала Зинченко, теперь малоизвестный Мудрик.
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Shadow1882
Ответ Илья Егоров
Подробнее?
Найдите его твиттер и перейдите в раздел "нравится", пока лайки не убрал)
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