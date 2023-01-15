Мудрик – в топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ. Больше платили за Лукаку и Грилиша

Трансфер Михаила Мудрика в « » стал одним из самых дорогих в английском футболе.

Мудрик входит в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ, а в истории «Челси» – в топ-2.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. – из «Астон Виллы» в « » – 100 млн фунтов

2. – из «Интера» в «Челси» – 97,5 млн

3-4. – из «Ювентуса» в « » – 89 млн

3-4. Михаил Мудрик – из « » в « » – 89 млн

5. Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в « » – 85 млн

Кроме того, Мудрик – самый дорогой зимний трансфер в истории .