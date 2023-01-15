СКА первым вышел в плей-офф КХЛ. Команда Ротенберга лидирует на Западе с отрывом в 13 очков

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Амур» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, петербуржцы стали первым клубом в сезоне, которому удалось оформить выход в плей-офф.

СКА сыграет в Кубке Гагарина в 15-й раз в истории КХЛ.

Команда набрала 84 очка после 52 матчей и занимает первое место в таблице Западной конференции. СКА возглавляет таблицу конференции с преимуществом в 13 баллов от ЦСКА (71 балл после 50 игр).

10 комментариев

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закрыт по беспределу
Ответ Пара Соль Ка
Ну вот щас и посмотрим, чего стОит команда Ротенберга..) Удачи СКА!!
Ну так-то и финал Кубка уже было неплохо)
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закрыт по беспределу
Мощно
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Darkhan Darkhan
сразу нужно сборную чтоб принял;такой талант не должен простаивать на родине;мир должен признать и оценить гения
0
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0
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Пара Соль Ка
Ну вот щас и посмотрим, чего стОит команда Ротенберга..)

Удачи СКА!!
+3
-2
+1
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AndreyEN
Вперёд, наш СКА! Красавцы 💪
+4
-4
0
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Сергей Галынский
Роман Великолепный
+2
-2
0
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Ми Ша
Первой вышла и первой уйдёт …
+2
-6
-4
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Stas Politik
Йозе Марино - гений😎
+7
-3
+4
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Brazil Barys
👎
0
-3
-3
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shkalik001
Вот что значит Тренер-гений!
+6
-4
+2
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