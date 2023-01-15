СКА первым вышел в плей-офф КХЛ. Команда Ротенберга лидирует на Западе с отрывом в 13 очков
СКА обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Амур» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, петербуржцы стали первым клубом в сезоне, которому удалось оформить выход в плей-офф.
СКА сыграет в Кубке Гагарина в 15-й раз в истории КХЛ.
Команда набрала 84 очка после 52 матчей и занимает первое место в таблице Западной конференции. СКА возглавляет таблицу конференции с преимуществом в 13 баллов от ЦСКА (71 балл после 50 игр).
Удачи СКА!!