Зарплата Мудрика в «Челси» – более 100 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» предлагал 50 тысяч

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик деньги Футбол

Стала известна зарплата Михаила Мудрика в «Челси».

По данным The Independent, 22-летний вингер будет получать более 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом «Арсенала» предлагал Мудрику порядка 50 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, трансфер может обойтись «Челси» в 100 миллионов евро с учетом бонусов.

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35 комментариев

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Marcus-light
Ответ ta-tosha
Ты сегодня видел Мартинелли на поле? Как и последние пару тройку матчей? Я видел, пару раз, бежащего как баран непойми куда, с опущенной на мяч головой. Нет пространства - нет Мартинелли. А с топовыми соперниками пространства как правило нет, его нужно искать, или решать один в один
С топовыми соперниками Мартинелли как раз лучше играет. Я соглашусь, что он нестабилен, но есть простой статистический факт - будучи младше на год он забил те же 7 голов, что и Мудрик, только есть небольшая разницы в АПЛ и УПЛ.
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ZarvuR2020
Ответ Фёдор Мироненко
Портал и не скрывает что из одной обоймы с Дудем, Галкиным, Гребкнщиковым...
Не оскробляй Мудрика, чел свой народ за г... не считает, и уже добился большего в своей профессии, чем эта троица. Один из который примерно 6 лет из пресловутых 8 шутил, что санкции нам нипочём.
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Vladco
Ответ Mr@k
писать надо сразу нормально, в Челси в год будет 7,5 млн с бонусами, в Арсенале предлагали 5,5 млн, не такая уж и большая разница, зато играть в ЛЧ и не играть разница может быть...
Безумная дурость! Однозначно. Явно , переплачено игроку, который ничего (!) не достиг.
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Kanonir152
Да понятно-понятно.
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Verhovn
Нехерово, Дай бог каждому 🤣
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ZarvuR2020
Ответ Nikita S.
Из обоймы нормальных людей?
Нормальные не уезжают со словами "я не могу жить в стране которая воюет с соседями", в страну которая почти 80 лет воюет с соседями. Заработав от ненавистого государства, которое не в один день стало таким денег больше, чем бюджет здравоохранентя отдельного региона.
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Serzhique
Ответ JuVero
Это до уплаты налогов.
А, ну тогда это все меняет!
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Александр Казаков
Ответ fernando torres the best
Смешно, как он корчил из себя фаната Арсенала, но бабки порешали
Хо хол потому что
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Serzhique
Ответ Golos Razuma
5,2 млн в год за 13 или сколько там голов в УПЛ? Что за дичь, хорошо, что Арсенал не стал брать этого неопределенного. А Боули скоро будет по 10 млн в год платить каждому ноунейму в команде.
За 9 голов в УПЛ за пять лет. Меньше двух голов в год.

С таким же успехом могли взять кого-нибудь из медиалиги
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Lex Lex
Бабки не проблема (с)
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ta-tosha
Ответ Marcus-light
Есть сомнения, что качества Мудрика позволили бы ему развиваться в конкуренции с Мартинелли, Сака и Эдегором
Ты сегодня видел Мартинелли на поле? Как и последние пару тройку матчей?
Я видел, пару раз, бежащего как баран непойми куда, с опущенной на мяч головой. Нет пространства - нет Мартинелли. А с топовыми соперниками пространства как правило нет, его нужно искать, или решать один в один
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Marcus-light
Ответ Алексей Фирстов
Всю жизнь хотел играть за Арсенал, а начальники сказали, что Челси. Может пропасть там...
В его случае, что Челси, что Арсенал - без разницы. Очевидно, Поттер будет делать на него ставку, год стабильно будет в основе. Если провалится, то из Челси уйти в аренду всё же попроще.
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ta-tosha
Ответ Mr@k
писать надо сразу нормально, в Челси в год будет 7,5 млн с бонусами, в Арсенале предлагали 5,5 млн, не такая уж и большая разница, зато играть в ЛЧ и не играть разница может быть...
Почему? Он через месяц в ЛЧ сыграет, может даже какую то 15-20ку поможет отбить за свой трансфер.
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Mr@k
писать надо сразу нормально, в Челси в год будет 7,5 млн с бонусами, в Арсенале предлагали 5,5 млн, не такая уж и большая разница, зато играть в ЛЧ и не играть разница может быть...
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Metrostadt11315
переплатили по скорости не потянет апл
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ta-tosha
Мне уже жаль Трента в следующую субботу. Чую, насадит он его на кукан по полной программе.
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Dreny@
За , что такие бабки ?
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fernando torres the best
Смешно, как он корчил из себя фаната Арсенала, но бабки порешали
+6
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+6
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Алексей Фирстов
Всю жизнь хотел играть за Арсенал, а начальники сказали, что Челси. Может пропасть там...
+1
-1
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Golos Razuma
Ответ Burel
Бартоломеу скоро пойдёт курить
Ну этот клоун хотя бы переплачивал за сформировавшихся звёзд, которые показывали игру в АПЛ, Ла Лиге или Бундес Лиги. А тут какой-то непонятный пришел и сразу на 5 млн в год сел за 10 голов в лучшей лиге мира. Занавес.
+1
-1
0
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Nikita S.
Ответ Фёдор Мироненко
Портал и не скрывает что из одной обоймы с Дудем, Галкиным, Гребкнщиковым...
Из обоймы нормальных людей?
+34
-12
+22
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TalSer
Челси Мудрик как мертвому припарка. Им бы форварда нормального, как собственно и Арсеналу. НО у Арсенала хотя бы деньги целы)
+4
0
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Фёдор Мироненко
Ответ Andrey_kst
Надеюсь на этом новости о нем закончатся, слишком много хайпа вокруг этого Мудрика
Портал и не скрывает что из одной обоймы с Дудем, Галкиным, Гребкнщиковым...
+4
-12
-8
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Burel
Ответ Golos Razuma
5,2 млн в год за 13 или сколько там голов в УПЛ? Что за дичь, хорошо, что Арсенал не стал брать этого неопределенного. А Боули скоро будет по 10 млн в год платить каждому ноунейму в команде.
Бартоломеу скоро пойдёт курить
+1
-1
0
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wolkov
замечательно будет понаблюдать как этот баст за такие деньжищи обзырянится в апл
+1
-2
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