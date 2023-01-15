Зарплата Мудрика в «Челси» – более 100 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» предлагал 50 тысяч

Стала известна зарплата в « ».

По данным The Independent, 22-летний вингер будет получать более 100 тысяч фунтов в неделю.

При этом « » предлагал Мудрику порядка 50 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, трансфер может обойтись «Челси» в 100 миллионов евро с учетом бонусов.

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