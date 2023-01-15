Зарплата Мудрика в «Челси» – более 100 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» предлагал 50 тысяч
Стала известна зарплата Михаила Мудрика в «Челси».
По данным The Independent, 22-летний вингер будет получать более 100 тысяч фунтов в неделю.
При этом «Арсенала» предлагал Мудрику порядка 50 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, трансфер может обойтись «Челси» в 100 миллионов евро с учетом бонусов.
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Я видел, пару раз, бежащего как баран непойми куда, с опущенной на мяч головой. Нет пространства - нет Мартинелли. А с топовыми соперниками пространства как правило нет, его нужно искать, или решать один в один