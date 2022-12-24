💥 🏒 🥅 Овечкин – 2-й снайпер в истории НХЛ, РФС пока не перешел в Азию, «бабочка» Валиевой и падение Худайбердиевой, победа сына Кадырова в ММА, Франция жалуется на Мартинеса и другие новости утра

1. ОВЕЧКИН! Александр Великий вышел на 2-е место по голам в истории НХЛ, опередив Горди Хоу – 802 шайбы против 801. Капитан «Вашингтона» положил дубль в матче с «Виннипегом», вторая шайба зашла в пустые ворота со второй попытки. До лучшего снайпера в истории лиги – Уэйна Гретцки (894) – осталось 92 гола.

2. Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Определиться планируют 27 декабря. Пока же глава РФС Александр Дюков отмечает, что подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход, а Азиатская конфедерация футбола готова принять нового члена.

3. НХЛ. «Каролина» одолела «Филадельфию», Свечников набрал 2 (1+1) очка. «Айлендерс» были сильнее «Флориды», Бобровский опять пропустил 4 шайбы, Сорокин прервал серию поражений. Все результаты дня – здесь.

4. Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Туктамышева – 2-я, Муравьева – 3-я. Камила Валиева, сделавшая «бабочку» вместо тройного акселя и получившая за элемент 0 баллов, – четвертая. Александра Трусова снялась с турнира по настоянию врача сборной – у нее поднялась температура.

Худайбердиева и Базин с двумя падениями победили в танцах на льду, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и.

У мужчин Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы – 295,07. Чемпион определялся по дополнительным показателям: Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе.

5. 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли одержал победу в дебютном бою в ММА. Рефери остановил бой на третьей минуте первого раунда.

6. КХЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, «Ак Барс» отыгрался с 1:3 и обыграл «Витязь», «Металлург» уступил «Сибири». Все результаты дня – здесь.

7. НБА. «Бруклин» одержал 8-ю победу подряд в матче с лидером чемпионата «Милуоки» и другие результаты.

8. Франция продолжает негодовать из-за поведения аргентинцев после победы в финале ЧМ-2022. Глава FFF из-за нападок Эмилиано Мартинеса на Мбаппе подал жалобу в Федерацию футбола Аргентины, а министр спорта Франции назвала поведение Мартинеса и других игроков Аргентины недостойным и жалким (а еще обвинила аргентинских фанатов в расизме).

Французские болельщики не отстают от чиновников: более 200 тысяч человек подписали петицию с требованием переиграть финал из-за «продажного судейства». Правда, это вряд ли поможет: ФИФА сообщила, что ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным.

9. Внутри сборной Франции тоже не все гладко из-за Карима Бензема. Дидье Дешам не хотел видеть его в команде, но вызвал форварда из-за игры за «Реал». Жиру и Погба были недовольны. Федерация футбола Франции даже сказала игрокам сборной не лайкать посты Карима в инстаграме. А недавно Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Варана и Тюрама.

10. Конгресс США принял закон о равной оплате для женщин и мужчин, представляющих страну на международных турнирах.

11. Отношения Криштиану Роналду и его агента Жорже Мендеша испортились. Когда Мендеш предложил игроку 30 клубов на выбор прошлым летом, форвард выбрал 3, а потом еще 5, но агент не смог договориться ни с одним из них. Похоже, единственный вариант для Роналду – саудовский «Аль-Наср», который хочет формально закрепить договоренность с Криштиану до конца декабря.

12. Гол Ришарлисона через себя Сербии признан лучшим на ЧМ-2022.

13. Овечкин, Валиева и Дзюба стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ в 2022 году.

14. ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022. Турецкий ресторатор делал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами и брал в руки кубок мира. А глава ФИФА Джанни Инфантино на фоне этого отписался от повара в инстаграме.

15. Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим игроком мира после ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Теперь Килиана оценивают в 180 млн евро.

16. Андре Онана завершил карьеру в сборной Камеруна в 26 лет. Вратарь «Интера» уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером.

17. Единая лига ВТБ. 25 очков Эртеля помогли «Зениту» обыграть «Енисей», ЦСКА справился с МБА.

18. Сборная Бразилии хочет назначить Жозе Моуринью. Ответ от тренера «Ромы» ждут до конца января.

Цитаты дня.

Александр Дюков: «Мы расходимся с Европой идеологически. Сегодня их не устраивает эта ситуация, а потом окажется, что мы яйца не с того конца разбиваем»

Эмилиано Мартинес о Тчуамени, который не забил пенальти в серии: «Знал, что мальчик занервничает. Он облажался»

«В первую очередь мы катаемся для себя. Нам все равно, что о нас думают». Худайбердиева и Базин о победе на чемпионате России с падениями

Зампред Госдумы Толстой: «Клубы Крыма нужно было присоединить еще в 2014-м. Сейчас сделают это вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска»

Федун об РФС и Азии: «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, ничего не делая?»

Соболев о зарплате в «Томи»: «У меня было 100 рублей на день – вечером я выбирал: шоколадку купить или чипсы»