Камила Валиева сделала бабочку вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов в короткой программе на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева сделала бабочку вместо тройного акселя в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

За сорванный аксель Валиева получила 0 баллов.

Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. 

За прокат Валиева получила 76,61 балла и лидирует после выступления 3 участниц из 17.

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56 комментариев

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NataliaB.3003
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Ответ Romashka1944
Ну это жесть! Камилу за все места тянут. Она же уже еле катится!
Что за чушь, нормально она катится. Как и всегда.
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lIsport
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Ответ Nassta
Обошла Самоделкину на 5 баллов, хотя у той тоже не получился элемент, но он не обнулен, а по компонентам и не скажешь что Соня как-то сильно хуже.
Вы видели прокат Самоделкиной? 3А в степ, каскад 3-2, дорожка 2 уровня
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Pion19
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Теперь валиевой будут компенсировать моральный и материальный ущерб от употребления допинга?
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Renderek
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Ответ Sgi
А теперь включаем мозг и видим, что на прошлом ЧР и на олимпиаде получили около 80 баллов. Базовый аксель - 8. Как получили 76?)
За чистый прокат 90 на Олимпиаде
В личном он уже не был чистым
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Альбина Гавриш
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Ответ Redmurza
Тяжело жеребенку без допинга
а вам тяжело , если нигде не нагадите?
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Sgi
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Ответ Renderek
А теперь включаем мозг, вспоминаем что оценки прошлогодние за чистый прокат даже на международных стартах близились к 90 баллам, вычитаем невыполненный элемент и компоненты и получаем примерно справедливые баллы. К чему эта истерика?
А теперь включаем мозг и видим, что на прошлом ЧР и на олимпиаде получили около 80 баллов. Базовый аксель - 8. Как получили 76?)
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Рустем Галеев
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Ответ Бехруз Х.
Мне кажется или Этери Георигиевна изменилась немного?
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закрыт по беспределу
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Не стоило идти на триксель, пожалуй.
С 2А отставала бы не так сильно.
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Никита Ларьков
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Господи устроили срач. Всё заслужино. Она с тройным акселем имела 90+ баллов, и даже на международных. Вот и высчитайте.
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Агент Картер
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Ответ bhbif77
А что без элемента теперь такие баллы дают?
А разве она не ноль получила за этот элемент? Остальные оценки ну так за другие прыжки и прочее , разве нет?
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Renderek
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Ответ Буня Хох
И все равно получила в итоге 76. В прошлом сезоне, если не ошибаюсь, чистые Трусова и Щербакова столько получали. Чем больше грибуют Валиеву, тем больше отторжение.
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Renderek
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Ответ Ирина Ельникова
Прочла новость, что без элемента, а потом увидела баллы - это просто 🤮
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Amneris
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Хорошо отношусь к Камиле, но уже ту матч. Понятно, когда там были космические выступления в прошлом году, но сейчас это уже лвл даун. Тут либо убивайся на катке, чтобы быть в топах и держать вес, либо ставь все на паузу. Соглашусь с остальными, что прыгает она очень тяжело.
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Arzu0203
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Ответ korobokchekhova
Верните старую ветку плиз!!!
Плюсую, ужас, как неудобно
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Nassta
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Ответ Буня Хох
И все равно получила в итоге 76. В прошлом сезоне, если не ошибаюсь, чистые Трусова и Щербакова столько получали. Чем больше грибуют Валиеву, тем больше отторжение.
Обошла Самоделкину на 5 баллов, хотя у той тоже не получился элемент, но он не обнулен, а по компонентам и не скажешь что Соня как-то сильно хуже.
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rtun
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Классика жанра: Саша - одинарный, "Трусова - всё!", Валя - нулевой аксель, ну это другое🧐🤔🤡
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Redmurza
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Тяжело жеребенку без допинга
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bhbif77
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А что без элемента теперь такие баллы дают?
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Ярик01
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В России самый урожайный месяц на грибы - декабрь.
Столько, что даже дед Мороз охренивает.
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CanBeThat
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Я думаю, судьи, возможно, рыдали, пока дрожащей рукой выводили ноль хоть тут...
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Ирина Ельникова
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И скольких чистых девчонок засунут под эти грибы? Зашкварище
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Romashka1944
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Ну это жесть! Камилу за все места тянут. Она же уже еле катится!
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Arzu0203
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Какой позор, за что такие баллы без элемента, опять космос в космос запускают? Дайте ей сразу медаль, ибо другие медали за прокаты с падениями она уже получила. Интересно, в КиКе смешно было.
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Ирина Ельникова
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Прочла новость, что без элемента, а потом увидела баллы - это просто 🤮
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Принц Ып
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А чего она такая мокрая была? Уж не заболевает ли?
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