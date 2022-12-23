Камила Валиева сделала бабочку вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов в короткой программе на чемпионате России
Российская фигуристка Камила Валиева сделала бабочку вместо тройного акселя в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.
За сорванный аксель Валиева получила 0 баллов.
Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.
За прокат Валиева получила 76,61 балла и лидирует после выступления 3 участниц из 17.
В личном он уже не был чистым
С 2А отставала бы не так сильно.
Столько, что даже дед Мороз охренивает.