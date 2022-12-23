Камила Валиева сделала бабочку вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов в короткой программе на чемпионате России

Российская фигуристка сделала бабочку вместо тройного акселя в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

За сорванный аксель Валиева получила 0 баллов.

Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

За прокат Валиева получила 76,61 балла и лидирует после выступления 3 участниц из 17.