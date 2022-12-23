Эли Кадыров одержал победу в дебютном бою в ММА. Рефери остановил бой на третьей минуте первого раунда

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли дебютировал в ММА.

На турнире ACA 150 Эли Кадыров подрался с 17-летним Исламом Акбаровым, для которого этот бой также стал дебютным в ММА.

Победу техническим нокаутом (добивание) в первом раунде одержал Кадыров.

«Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», – сказал победитель после боя.

Секундантом Эли Кадырова был топовый полусредневес UFС Хамзат Чимаев.

Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA на ACA 150. Хамзат Чимаев будет его секундантом

Коди Гарбрандт тренируется в Абу-Даби в компании Чимаева и сына Кадырова