Эли Кадыров одержал победу в дебютном бою в ММА. Рефери остановил бой на третьей минуте первого раунда

Теги Рамзан Кадыров MMA ACA Хамзат Чимаев Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли дебютировал в ММА.

На турнире ACA 150 Эли Кадыров подрался с 17-летним Исламом Акбаровым, для которого этот бой также стал дебютным в ММА.

Победу техническим нокаутом (добивание) в первом раунде одержал Кадыров.

«Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», – сказал победитель после боя. 

Секундантом Эли Кадырова был топовый полусредневес UFС Хамзат Чимаев.

Сын Рамзана Кадырова дебютирует в MMA на ACA 150. Хамзат Чимаев будет его секундантом

Коди Гарбрандт тренируется в Абу-Даби в компании Чимаева и сына Кадырова

 

 

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23 комментария

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Melnikov1968
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Фамилия Кадырлв вызывает только негатив.
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Kurt
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Ответ Zauri10
Почему бой остановили? Я что то не понял и или не заметил
Фамилию победителя не прочитал?
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Zauri10
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Почему бой остановили? Я что то не понял и или не заметил
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Лыж_Ник
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Ответ fedorbazaykin
Эм, видео бы посмотреть, чтобы составить мнение
А зачем? Выше заплюсованные комментарии, авторы бой не видели, а мнение составили).
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Men77
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Ответ Конспекты Мостового
Честно говоря жаль соперника Кадырова. Даже боюсь представить через что ему пришлось пройти.
А че жалеть. Им как правило много бабок заносят, чтобы они легли.
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Мага осторожный
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После соперник долго извинялся что не упал раньше.
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Cim Bom
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Давайте поздравим этого бойца. Тяжелый наверное был бой. С "заслуженной" победой.
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MironSM84
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Эх,букмекер дон))
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Александр Кошелев
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Почему не принимались ставки на этот бой?!!!
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Fao
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Напомню, что ахмат - это чай. А сила в ньютонах.
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fedorbazaykin
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Эм, видео бы посмотреть, чтобы составить мнение
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Мари Хуан
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А я заранее знал кто победит
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papadok
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Видео?
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Конспекты Мостового
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Честно говоря жаль соперника Кадырова. Даже боюсь представить через что ему пришлось пройти.
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Варлампий Варлампий
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Вот же неожиданность
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Ебздрогыч
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Смешные единоборства
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Kurt
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Вот это сенсация.
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Ебздрогыч
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Самый неожиданный результат в истории смешанных единоборств!
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Abdul Aziz
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Эх
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Малыш на миллион.
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donVincenzo
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Эли. Начало
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Те кто сомневались, придется извинятся
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