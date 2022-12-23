Мендеш предложил Роналду 30 клубов на выбор прошлым летом. Форвард выбрал 3, а потом еще 5, но агент не смог договориться ни с одним из них

Теги Криштиану Роналду возможные трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу Жорже Мендеш Аль-Наср Эр-Рияд агенты Футбол

Отношения Криштиану Роналду и Жорже Мендеша испортились.

Как пишет журналист CNN Portugal Бруно Андраде, прошлым летом, когда нападающий решил, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», он попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб.

Мендеш составил для Роналду список из 30 команд на выбор. Криштиану выбрал из него 3 команды и доверил переговоры Мендешу. Однако агент не добился успеха в переговорах с этими тремя клубами. После этого Роналду выбрал еще 5 клубов, но переговоры с ними также прошли неудачно.

Отношения между футболистом и агентом к тому моменту были уже не очень хорошими, но после неудач Мендеша на трансферном рынке они стали еще более отдаленными. Недавние скандалы, случившиеся вокруг Роналду, тоже отрицательно сказались на его отношениях с агентом.

Постепенно основную роль в ведении дел Роналду стал брать на себя Рикарду Регуфе, друг и правая рука футболиста. Именно он вел переговоры с саудовским «Аль-Насром».

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34 комментария

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ShamilK
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А в чем был смысл давать ему выбор, если он вообще никому был не нужен? Вот с МЮ Мендеш мощную аферу провернул. Вкинул слухи про Сити, а легенды МЮ в панике даже не обдумав ничего начали давить на руководство. У Мендеша изначально никаких шансов пристроить Роналду в Европе не было
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Dark.Babysitter
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Если бы Роналду согласился на снижение з/пл, то договорились бы без проблем. Итак уже миллиардер. Чо жмотиться-то?
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Kes
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Ответ Alex Legend
Ахахахаха. Топовый агент, который даже табуретку может втюхать, оказался мало того что бессилен, так ещё и виноватым 😆
Так он топовым агентом стал благодаря Роналду
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Гусейн Магомедрасулов
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Я тоже уже три дня ношу гнилой арбуз на базар, никто не хочет покупать
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psycho killer
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Одни гомофобы в этих клубах, походу
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Sobachkin
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Ответ Phantom1289
Интересно, что за первые три клуба, а потом и остальные 5?
Спартак, Динамо и Химки!
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Люблю Марго Робби
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Такой получился бесславный конец великой карьеры, сам виноват
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Vin Col Mag
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Неприятно
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ rigobersong
Может кто еще не знает, Месси Чемпион Мира, а роналду нет:) Хочу выразить свои соболезнования глорам Кринжтиану в связи с данным событием:)
Да это так.Но что бы поддержать поклонников Роналду,хочу добавить.Роналду за 5 Чемпионатов Мира в плей офф Потел,старался,сердился и даже несколько раз пытался забить гол и сделать голевую передачу...
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Шапка Сёмина
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Втюхал Феликса за 120 млн€, а фрукта и бесплатно пристроить не может
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Arthurino
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Ответ Phantom1289
Интересно, что за первые три клуба, а потом и остальные 5?
Основные слухи были про Наполи, Челси, Атлетико, Баварию и Дортмунд, не думаю, что в других топ-клубах был хоть какой-то шанс. Может еще Интер, Милан и ПСЖ, но я не очень понимаю ситуацию с нападающими у миланских клубов, поэтому про них сложно рассуждать, ну а ПСЖ и так имел капризных недотрог в атаке, еще один вряд ли входил в планы
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2vdhrvmmzf
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Ответ Phantom1289
Интересно, что за первые три клуба, а потом и остальные 5?
Андорра, Ибица, Лас Пальмас, потом Портсмут, Аделаида, Кайзер Чифс, Барселона Гуякиль и Сарпсборг
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rigobersong
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Kosta77
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Как вернете обратно дизайн коментов - маякните.
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Alex Legend
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Ответ Блуждающий странник
Тупые вбросы. Роналду и сам все понимает почему в Европе нет отклика. Этот агент умудрился продать Феликса за 140 миллионов в Атлетико, да и Роналду возрастного втюхать Ювентусу за 100 и после ещё и в МЮ отдать
Агенту пофиг сколько клуб заплатит другому клубу, его интересуют комиссионные и процент с контракта.
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Больше никогда не вылезет
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Лысый шарлатан 2.0
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Ответ Блуждающий странник
Тупые вбросы. Роналду и сам все понимает почему в Европе нет отклика. Этот агент умудрился продать Феликса за 140 миллионов в Атлетико, да и Роналду возрастного втюхать Ювентусу за 100 и после ещё и в МЮ отдать
Роналду вряд ли сам понимает. Если мендеш бессилен, он думает, что это потому что он стал некрасивым, а не потому что клубника гнилая не нужна никому.
"Хочу Баварию!" И все. Нет? Значит некрасивый
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DJIGURDEZ
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Или лыжи не едут... или до кого то слишком поздно доходит
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Phantom1289
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Интересно, что за первые три клуба, а потом и остальные 5?
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GuruFutbola
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Ответ rigobersong
А где Unico?:)🤣🤣🤣
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Фарид Харисов
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Оставшиеся 22 просто не взяли трубку и заблокировали Криша.
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rigobersong
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GuruFutbola
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