Мендеш предложил Роналду 30 клубов на выбор прошлым летом. Форвард выбрал 3, а потом еще 5, но агент не смог договориться ни с одним из них

Отношения Криштиану Роналду и испортились.

Как пишет журналист CNN Portugal Бруно Андраде, прошлым летом, когда нападающий решил, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», он попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб.

Мендеш составил для Роналду список из 30 команд на выбор. Криштиану выбрал из него 3 команды и доверил переговоры Мендешу. Однако агент не добился успеха в переговорах с этими тремя клубами. После этого Роналду выбрал еще 5 клубов, но переговоры с ними также прошли неудачно.

Отношения между футболистом и агентом к тому моменту были уже не очень хорошими, но после неудач Мендеша на трансферном рынке они стали еще более отдаленными. Недавние скандалы, случившиеся вокруг Роналду, тоже отрицательно сказались на его отношениях с агентом.

Постепенно основную роль в ведении дел Роналду стал брать на себя Рикарду Регуфе, друг и правая рука футболиста. Именно он вел переговоры с саудовским « ».