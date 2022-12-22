Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Самарин, Алиев, Игнатов, Кондратюк выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Владислав Катичев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Станислав Щербаков Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Роман Атояр Фигурное катание

23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в мужских соревнованиях. После короткой программы лидирует Петр Гуменник. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Роман Атояр 

2. Андрей Анисимов 

3. Владислав Катичев

4. Артур Даниелян 

5. Иван Попов

Вторая разминка

6. Марк Кондратюк

7. Алексей Ерохов 

8. Глеб Лутфуллин

9. Дмитрий Алиев

10. Илья Яблоков

11. Макар Игнатов 

Третья разминка

12. Артем Ковалев

13. Александр Самарин 

14. Матвей Ветлугин 

15. Андрей Мозалев

16. Евгений Семененко 

17. Петр Гуменник 

После короткой программы

1. Петр Гуменник – 104,47

2. Евгений Семененко – 99,15

3. Андрей Мозалев – 98,70

4. Матвей Ветлугин – 97,58

5. Александр Самарин – 96,57

6. Артем Ковалев – 96,49

7. Макар Игнатов – 94,29

8. Илья Яблоков – 93,27

9. Дмитрий Алиев – 90,85 

10. Глеб Лутфуллин – 84,09

11. Алексей Ерохов – 77,75

12. Марк Кондратюк – 77,50

13. Иван Попов – 77,02

14. Артур Даниелян – 74,65

15. Владислав Катичев – 74,38

16. Андрей Анисимов – 73,69

17. Роман Атояр – 73,48

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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