Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Самарин, Алиев, Игнатов, Кондратюк выступят с произвольными программами

23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в мужских соревнованиях. После короткой программы лидирует Петр Гуменник.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Атояр

2. Андрей Анисимов

3. Владислав Катичев

4.

5. Иван Попов

Вторая разминка

6.

7. Алексей Ерохов

8.

9. Дмитрий Алиев

10.

11. Макар Игнатов

Третья разминка

12. Артем Ковалев

13.

14. Матвей Ветлугин

15.

16. Евгений Семененко

17. Петр Гуменник

После короткой программы

1. – 104,47

2. – 99,15

3. Андрей Мозалев – 98,70

4. – 97,58

5. Александр Самарин – 96,57

6. – 96,49

7. – 94,29

8. Илья Яблоков – 93,27

9. – 90,85

10. Глеб Лутфуллин – 84,09

11. – 77,75

12. Марк Кондратюк – 77,50

13. Иван Попов – 77,02

14. Артур Даниелян – 74,65

15. Владислав Катичев – 74,38

16. Андрей Анисимов – 73,69

17. Роман Атояр – 73,48

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми