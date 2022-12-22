Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Самарин, Алиев, Игнатов, Кондратюк выступят с произвольными программами
23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию будут разыграны медали в мужских соревнованиях. После короткой программы лидирует Петр Гуменник.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 12.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Роман Атояр
2. Андрей Анисимов
3. Владислав Катичев
5. Иван Попов
Вторая разминка
7. Алексей Ерохов
9. Дмитрий Алиев
10. Илья Яблоков
11. Макар Игнатов
Третья разминка
12. Артем Ковалев
14. Матвей Ветлугин
15. Андрей Мозалев
16. Евгений Семененко
17. Петр Гуменник
После короткой программы
1. Петр Гуменник – 104,47
2. Евгений Семененко – 99,15
3. Андрей Мозалев – 98,70
4. Матвей Ветлугин – 97,58
5. Александр Самарин – 96,57
6. Артем Ковалев – 96,49
7. Макар Игнатов – 94,29
8. Илья Яблоков – 93,27
9. Дмитрий Алиев – 90,85
10. Глеб Лутфуллин – 84,09
11. Алексей Ерохов – 77,75
12. Марк Кондратюк – 77,50
13. Иван Попов – 77,02
14. Артур Даниелян – 74,65
15. Владислав Катичев – 74,38
16. Андрей Анисимов – 73,69
17. Роман Атояр – 73,48
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми
Комментарии