Решение по переходу РФС в Азию примут 27 декабря. Об этом сообщил Дюков

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Решение по выходу из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола примут 27 декабря.

Об этом сообщил президент президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии.

Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – заявил Дюков.

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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101 комментарий

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Mitya Pak
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Ответ Joy2being
Пару лет? Очнись сынок. Пошел новый виток холодной войны. И на этот раз наши братья китайцы имеют четкую позицию в отношении гнилого запада. Мы разрушим запад, который хочет захватить Россию, ее ресурсы, а наших детей по ЛГБТ-лагерях промывать.
Ахахахаха ха. Пиши исчо))))))) =
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Mitya Pak
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Ответ Любинко Друловича дрель
Мне надоело смотреть на всякие там Мальты Словении и Албании с Андоррами. Желаю видеть как мы по 50 голов засовываем Бутану, Монголии и Йемену
Да и ничьи с Кыргызстаном и Таджикистаном)))))
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mancunian82
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Надеюсь их с Азии турнут тоже.
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Alexander Mav
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Ответ Николай_Динамо
Вывести войска из Украины и думать ни о чем не надо будет
Не только, увы. Еще репарации и долгая разруха..
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Любезный Коссутий
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успехов азиатским ходокам 😁
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bezsugar
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Интрига покруче принятия закона о фан-уйди)) прямо неизвестно, в азию аль нет)))
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Денис Давыдов
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Ответ Кирилл Польский
Нужно играть там, где есть возможность, и где есть перспектива хоть как - то играть. Азия - ок. Не понимаю риторики: Азия - это похороны российского футбола. Во - первых он не так, чтобы расцветает, а во вторых такой простой не то чтобы способствует развитию. От Уефа даже нет сигналов, что: "вот только все закончится, и мы вас назад примем" а значит, спорт будут держать до последнего, ВАДА в пример. А унижаться, и молить, ну примите нас пожалуйста, хоть без флага, без гимна, без формы, хоть на нейтральном поле, хоть в тюремной робе, но дайте играть - это и есть похороны российского футбола. Плюс даже если Уефа даст добро, никто не отменяет возможность, что какие - нибудь ляхи или прибалты захотят объявить байкот, просто потому что. Остаётся надеяться, что в РФС не совсем идиоты сидят, и они перед этим провели консультации, и в Азии нас ждут. А то получится, что из Уефа мы гордо выходим, а в Азии мы тоже никому не упёрлись. Тогда в Африку придётся проситься) Но искать возможность играть нужно, а не сидеть ждать непонятно чего
Бред.
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шампион
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Азиатская лига чемпионов делится на западный и восточный дивизион.
Восточный - это японцы, китайцы, корейцы, австралийцы. Там нас вряд ли будут ждать.
Западный - арабы, Иран. Вот там и будут зенитовские бразильцы зажигать.
Сборная и так уже на уровне таджикистанов.
Поэтому Азия никак нам не поможет в плане развития. Что она есть, что ее нет.
Если же ее рассматривать как легкий путь на ЧМ, то надо сначала с фифа договариваться. Будут ли с нами европейцы играть через четыре года? На ЧМ половина команд из Европы.
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Joy2being
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Наше место именно в Азии. Только так мы можем спасти нашу культуру, детей, цивилизацию, будущее. Иначе станем колонией Запада и Сороса и потом нас заставят воевать за их интересы. Вы хотите как на Украине?
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.ru
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Ответ MaxKr
Гарантий нет. Вот только это европейский процесс. По крайней мере,начался он в Европе.
это не повод подменять стратегию тактикой...
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Фан Рубина
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Просто шанс тысячелетия, который надо использовать.
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Любинко Друловича дрель
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Мне надоело смотреть на всякие там Мальты Словении и Албании с Андоррами. Желаю видеть как мы по 50 голов засовываем Бутану, Монголии и Йемену
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Кирилл Польский
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Ответ Marcus-light
Только УЕФА, в отличие от МОК, Россию не дисквалифицировала и даже проводит турниры в РФ. Но очевидно для руководства, которое любит гордиться сомнительными достижениями, переход в Азию с их новой большой квотой - отличное решенин
Какие турниры? То, что появилась новость, будто детский турнир возможно пройдёт - ок, но опять же, официально об этом никто не объявлял, как и никто не объявлял дорожной карты по возвращению. А формально отстранил или дисквалифицировал, это не важно
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Vertiderti
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Ответ Marcus-light
Только УЕФА, в отличие от МОК, Россию не дисквалифицировала и даже проводит турниры в РФ. Но очевидно для руководства, которое любит гордиться сомнительными достижениями, переход в Азию с их новой большой квотой - отличное решенин
Основная проблема будет все же в бойкотах, при массовости и технари не помогут.
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Серый Кот
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Ответ Joy2being
Возвращаемся к своим корням. Мы и есть наследники великих монголов, которые дали просраться всей Евразии. Хватит уже жить выдумкой будто мы часть европейской цивилизации. Мы великая азиатская и евразийская цивилизация, а очкуны гецропейцв прозвали на ордой и монголо-татарами...
Да нет, конечно. Русские не имеют никакого отношения к тем великим монголам.
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Kit244098
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Сумасшедший, что возьмёшь?))
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Joy2being
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Ответ Crestbook
То есть ради возможности сейчас перекантоваться пару лет от санкций - жертвовать участием в еврокубках навсегда?!
Пару лет? Очнись сынок. Пошел новый виток холодной войны. И на этот раз наши братья китайцы имеют четкую позицию в отношении гнилого запада. Мы разрушим запад, который хочет захватить Россию, ее ресурсы, а наших детей по ЛГБТ-лагерях промывать.
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Keep-calm-and-valera
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Просто убийство нашего футбола. Несколько лет назад тягались с Францией за 5-ое место, сейчас на футбольное дно Азии мечтаем запрыгнуть
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MaxKr
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Ответ .ru
можно, долго... но где гарантия что загребущие звёздно-полосатые руки до Азии не доберутся и окно в Азиопу тоже не захлопнется
Гарантий нет. Вот только это европейский процесс. По крайней мере,начался он в Европе.
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Павел74
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Ответ Sjølle II
Дюков игрался в адеквата, вроде. Верю в него, немного. Но, если будет переход, это будет катастрофа…
Какой адекват, такой же головочлен как и все
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Crestbook
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То есть ради возможности сейчас перекантоваться пару лет от санкций - жертвовать участием в еврокубках навсегда?!
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Sjølle II
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Дюков игрался в адеквата, вроде. Верю в него, немного. Но, если будет переход, это будет катастрофа…
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Арни Терминатор
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Решение принимают уже несколько дней, ждут весточку из кремля.
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Keep-calm-and-valera
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Кто нас в Азии ждет-то? Наш старый приятель Ким Чен Ын? Япония, Южная Корея, Австралия, Сингапур и многие другие по умолчанию будут против перехода.
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AIBOLIT66
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Чего ждать у Чёрного моря погоды? Может это наш уровень? или мы их поднимем, или они нас опустят...
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