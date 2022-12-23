Решение по переходу РФС в Азию примут 27 декабря. Об этом сообщил Дюков
Решение по выходу из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола примут 27 декабря.
Об этом сообщил президент президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома.
«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос, безусловно, окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии.
Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – заявил Дюков.
Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Восточный - это японцы, китайцы, корейцы, австралийцы. Там нас вряд ли будут ждать.
Западный - арабы, Иран. Вот там и будут зенитовские бразильцы зажигать.
Сборная и так уже на уровне таджикистанов.
Поэтому Азия никак нам не поможет в плане развития. Что она есть, что ее нет.
Если же ее рассматривать как легкий путь на ЧМ, то надо сначала с фифа договариваться. Будут ли с нами европейцы играть через четыре года? На ЧМ половина команд из Европы.