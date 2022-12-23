Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным. Об этом сообщила ФИФА
ФИФА заявила, что на ЧМ-2022 в Катаре не было ни одного договорного матча.
22 декабря 2022 года успешно завершила свою работу многосторонняя целевая группа, созданная ФИФА для мониторинга всех матчей, проводимых во время ЧМ-2022, на предмет выявления договорных матчей и вопросов, связанных с честностью игры. Не было выявлено ни одного подобного случая.
В рамках своей работы целевая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследования и провела наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угроз манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира выявлено не было.
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14 матчей - мамой клянусь
42 матча - отвечаю за базар
8 матчей- Слышь, чепух, обоснуй , что не так
Его коммент 22 ноября. Как думаешь спало давление психологическое? 🤣