Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным. Об этом сообщила ФИФА

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ФИФА заявила, что на ЧМ-2022 в Катаре не было ни одного договорного матча.

22 декабря 2022 года успешно завершила свою работу многосторонняя целевая группа, созданная ФИФА для мониторинга всех матчей, проводимых во время ЧМ-2022, на предмет выявления договорных матчей и вопросов, связанных с честностью игры. Не было выявлено ни одного подобного случая.

В рамках своей работы целевая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследования и провела наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угроз манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира выявлено не было.

Вся красота ЧМ-2022: печаль Мбаппе, поцелуй Месси, ярость Аргентины и много-много слез

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45 комментариев

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usman703
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Ответ Пенс
таким просто был весь турнир.
Тебе самому не стыдно это чушь писать? Ты ж рвёшься жестко. Помню как ты писал под новостями о третьем голе Аргентины, что якобы там игра должна была быть остановлена из-за выхода на поле лишних игроков, хотя Марчиняк привел пример аналогичного поведения французов при голе Мбаппе
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Василий Антонян
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Весь турнир и был договорным, кто шарит тот шарит.
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jackson_07
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Если бы на этом турнире был бы договорняк, то 100% Катар был бы в их числе, но все видели как сыграла эта сборная. Этот ЧМ показал насколько футбол изменился и что уже потихоньку явных лидеров не бывает. Вот когда такое было, что в групповых матчах хоть одна команда не набрала уверенно 9 очков.
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Direct free kick
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Ответ Пенс
таким просто был весь турнир.
Дядюшка Авеланж прости, ты был порядочным парнем на фоне инфантины
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Barsa! bolshe chem klub
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Представители ФИФА договорились, что ни один матч не был договорным
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7k7cd5d5gq
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Провал Месси и Аргентины с саудитами может быть хорошей мотивацией для Роналду и возможно спадёт психологическое давление» Его коммент 22 ноября. Как думаешь спало давление психологическое? 🤣
Где здесь противоречие?
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Direct free kick
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Значит точно были, и даже понятно с участием какой сбродной
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usman703
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
«Провал Месси и Аргентины с саудитами может быть хорошей мотивацией для Роналду и возможно спадёт психологическое давление» Его коммент 22 ноября. Как думаешь спало давление психологическое? 🤣
Он реально это писал? Ахахахахах
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QWertY
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Ответ Mark Safaniev
Инфантино : У меня нет мамы, поэтому сойдёт)))
Инфантино: двумя папами и поваром Нусретом клянусь)
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usman703
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Не понимаю претензий по поводу договорного характера турнира. Тогда можно считать весь большой футбол договорняком, ну и смысл тогда его смотреть? Без фактов либо все можно списать на договорняки, либо вообще не нужно кидаться необоснованными обвинениями
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Denis Skrebets
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странно если бы они сказали что все 64 матча были договорными 😅
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Alexander Mav
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Ну слава б-гу)) ахахах
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Леван Мкртчян
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Ответ QWertY
«Мамой клянусь» добавила Фифа
Я видел отчет ФИФА, там не так...
14 матчей - мамой клянусь
42 матча - отвечаю за базар
8 матчей- Слышь, чепух, обоснуй , что не так
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MenOfSoccer
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Звучит, как оправдание
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Мексиканская песня
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Окей, договорились.
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Pb-SE
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Ответ pvh-82
А хоть один матч под эгидой ФИФА был признан договорным?
При Блаттере все матчи были договорными, при Инфантино - ни одного.
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Ванька-Манька
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Щас мои братья-ванечки пояснят за финал
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Пенс
таким просто был весь турнир.
Шёл пятый день, наш Пенс до сих пор не выходит из комнаты. Родители жалуются на продолжительный скулёж по ночам и крики «мбаппе»
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Mark Safaniev
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Ответ QWertY
«Мамой клянусь» добавила Фифа
Инфантино : У меня нет мамы, поэтому сойдёт)))
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Михаил Сафонов
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“Нам никто денег так и не предложил» - подытожила фуфа
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Гегенпрессинг Рангника
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Я как фанат Роналду возмущен ложью. Весь ЧМ был куплен, кто верит что игроки ПСЖ могут быть одновременно лидерами по голевым действиям? Шейхи проплатили
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llolishe
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Бельгия 1-0 Канада-если посмотреть матч можно подумать что договорняк)))
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usman703
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Ответ Зверёк
Судейство было на дне.
Раньше и хуже бывало
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Если хочешь уйти от охоты — возглавь её.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ 7k7cd5d5gq
Хоть я и фанат Месси. Ощущение было что договорным было только сделать Месси чемпионом мира
«Провал Месси и Аргентины с саудитами может быть хорошей мотивацией для Роналду и возможно спадёт психологическое давление»

Его коммент 22 ноября. Как думаешь спало давление психологическое? 🤣
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