Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным. Об этом сообщила ФИФА

ФИФА заявила, что на в Катаре не было ни одного договорного матча.

22 декабря 2022 года успешно завершила свою работу многосторонняя целевая группа, созданная для мониторинга всех матчей, проводимых во время ЧМ-2022, на предмет выявления договорных матчей и вопросов, связанных с честностью игры. Не было выявлено ни одного подобного случая.

В рамках своей работы целевая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследования и провела наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угроз манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира выявлено не было.

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