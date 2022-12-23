Зампред Госдумы Толстой: «Клубы Крыма нужно было присоединить еще в 2014-м. Сейчас сделают это вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска»

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Петр Толстой высказался об интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.

– РФС работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?

– Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций.

Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска, – сказал заместитель председателя Госдумы РФ.

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107 комментариев

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master_of_dzen
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Он точно Пётр, а не Пёдр?
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Pigmalion
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Ответ Харламов Никита
Это исключительно ВАШЕ мнение ;) А им ещё и в сборных играть охота и в еврокубках, да и в России всю жизнь не захочется сидеть ;) К тому же БАБКИ только ГазМяс платит остальные - КОПЕЙКИ 🤷🏼‍♂️
Думаете будет запрет на участие в сборных, для игроков РПЛ?
В еврокубкам они не же не играют, видите какой-то массовый исход игроков?
ЦСКА, Динамо тоже платят хорошие деньги, вон даже "принципиальный" Норман закрыл глаза на свои принципы, и забил на сборную.
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brig_Mercury
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Тогда бы ЧМ в России не было
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Классный руководитель
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так и хочется применить славную фразу С. Лаврова
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Sjølle II
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Ответ Павел Мельников
С Дугиным всё предельно понятно. А Л.Н., извините, к своим сединам за кого пропагандировал? Николай, или Бисмарк, Клемансо?
Так и Дугин не за Путина пропагандирует). Выражаясь твоим мерилом). Достаточно вспомнить текст, где он отожествляет Путина с Царём Дождей, в которого верили, но пришло время отрубить ему голову.

А Дугин просто идеолог агрессивного шовинизма, экспансии, исключительности русского мира. Ничего не напоминает?)
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Kot Malder
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У него впереди вечность.
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bibendum
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Ответ blacksmithept
Правильно,не обращать на лживый запад внимание и идти своей дорогой и покруче надо,давно надо ,сами приползут.
И прийти в никуда
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Forza
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Я молчу про Херсон. Я молчу про Запорожье. Я молчу про бестолковку Толстого. Но обьясните, как можно вообще думать о присоединении футбольных клубов в регионах, где их сейчас уже нет вообще? Ну серьезно, этот глобоко, часто и много уважаемый депутат гос.думы считает, что вот ФК "Херсон" вообще находится в Херсоне, а футболисты пойдут играть в Российские лиги по зову новой родины?

Даже совсем дурачку должно быть понятно, что отбросив все прочие препятствия, никто не будет играть в росс.лигах. Присоединять нечего. Нужно будет новые клубы основывать.
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blacksmithept
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Иван Алейников
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Ответ Великий граф
Ыыы, сбербанка нет в крыму, ыыы. Правда зачем он там нужен и зачем сберу это надо, непонятно
А какие там рос банки?
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Andrey Fiver
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Особенно Херсона, да.

На словах ты Лев Толстой, а на деле ты отстой (с)
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Денис Давыдов
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Ответ Великий граф
О да, ведь никаких отстранений сейчас нет))) И футбол по важности на одном уровне с экономикой государства 🤡🤡🤡
А вот оно как, сбер не открылся в Крыму потому что беспокоятся о экономике государства? 😄
Отстранения сейчас считай никакого нет, это цветочки по сравнению с тем, что будет когда включат.
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stoker82
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Какое Запорожье? Остатки деревень запорожской области. Ты улетишь оттуда как фанера в ближайшие 3 месяца, как улетел с Херсона, с Харькова, с Чернигова, с Киева. Конченый полудурок.
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hett
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Дмитрий Грозев
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Ответ s_h_a_m_a_n
Хоспади... Они в Азию после этого собрались))) Выкинут сейчас отовсюду)))
Выкинут и?....
Вы предлагаете Крым и Донецк вернуть Украине? Если нет, участие клубов из этих регионов в российских лигах это вопрос времени.
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teddy10
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На праправнуке гения природа не просто отдохнула, а поиздевалась. На редкость мерзкий персонаж
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Alexander Mav
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Ответ Влад Путман
Когда вождь опрокинется, все эти присоединители разбегутся по глубоким норам наперегонки.
Не успеют, надеюсь
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stoker82
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Какой Херсон, идиотина?
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Денис Давыдов
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Ответ Sobachkin
Рогозин подтверждает, что там безопасно проводить матчи
Он герой, в прямом смысле своей жопой прикрывает тыл 😂
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Alexander Mav
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Ахахаххах
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Павел Мельников
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Ответ Sjølle II
Лев Николаевич сам был мудаком, каких поискать нужно. Что, в общем-то, частое явление для гениев. Сейчас, мне кажется, он был бы что-то типа Дугина. Только ввиду чрезвычайной интеллектуальной одарённости, его пропаганда была бы на порядок качественнее, и следовательно, опаснее
С Дугиным всё предельно понятно. А Л.Н., извините, к своим сединам за кого пропагандировал? Николай, или Бисмарк, Клемансо?
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Станислав SM
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До свидания УЕФА, до свидания...
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bibendum
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Ответ Sobachkin
Рогозин подтверждает, что там безопасно проводить матчи
Свои батутом, так сказать, подтвердил
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Средний палец Кирана Тирни
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С такой практикой РФ еще долго не будет в УЕФА. И тут либо нужно создавать свою лигу и вкачивать русский Футбик или он станет еще хуже.
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Харламов Никита
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Ответ Pigmalion
Нужен им этот профессиональный статус, учитывая что большинство приезжаюших, во главу угла ставят деньги. Зарплата от присоединения Крыма к РФС вряд ли упадет
Это исключительно ВАШЕ мнение ;)
А им ещё и в сборных играть охота и в еврокубках, да и в России всю жизнь не захочется сидеть ;)
К тому же БАБКИ только ГазМяс платит остальные - КОПЕЙКИ 🤷🏼‍♂️
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