Зампред Госдумы Толстой: «Клубы Крыма нужно было присоединить еще в 2014-м. Сейчас сделают это вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска»

Петр Толстой высказался об интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.

– РФС работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?

– Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций.

Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска, – сказал заместитель председателя Госдумы РФ.