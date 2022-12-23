Зампред Госдумы Толстой: «Клубы Крыма нужно было присоединить еще в 2014-м. Сейчас сделают это вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска»
Петр Толстой высказался об интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.
– РФС работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?
– Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций.
Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска, – сказал заместитель председателя Госдумы РФ.
В еврокубкам они не же не играют, видите какой-то массовый исход игроков?
ЦСКА, Динамо тоже платят хорошие деньги, вон даже "принципиальный" Норман закрыл глаза на свои принципы, и забил на сборную.
А Дугин просто идеолог агрессивного шовинизма, экспансии, исключительности русского мира. Ничего не напоминает?)
Даже совсем дурачку должно быть понятно, что отбросив все прочие препятствия, никто не будет играть в росс.лигах. Присоединять нечего. Нужно будет новые клубы основывать.
На словах ты Лев Толстой, а на деле ты отстой (с)
Отстранения сейчас считай никакого нет, это цветочки по сравнению с тем, что будет когда включат.
Вы предлагаете Крым и Донецк вернуть Украине? Если нет, участие клубов из этих регионов в российских лигах это вопрос времени.
А им ещё и в сборных играть охота и в еврокубках, да и в России всю жизнь не захочется сидеть ;)
К тому же БАБКИ только ГазМяс платит остальные - КОПЕЙКИ 🤷🏼♂️