Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Енисей», ЦСКА сразится с МБА

В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Одержавший 17 побед подряд встретится в Москве с МБА. Петербургский « » примет « » из Красноярска.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 16-2, Зенит – 12-4, – 12-5, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-14, Минск – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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