Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Енисей», ЦСКА сразится с МБА
В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Одержавший 17 побед подряд ЦСКА встретится в Москве с МБА. Петербургский «Зенит» примет «Енисей» из Красноярска.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 19.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 16-2, Зенит – 12-4, МБА – 12-5, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-14, Минск – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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