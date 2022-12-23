Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Енисей», ЦСКА сразится с МБА

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В пятницу, 23 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Одержавший 17 побед подряд ЦСКА встретится в Москве с МБА. Петербургский «Зенит» примет «Енисей» из Красноярска.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Енисей
Дата проведения
23 декабря, 19.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

МБА – ЦСКА
Дата проведения
23 декабря, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 16-2, Зенит – 12-4, МБА – 12-5, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-14, Минск – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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