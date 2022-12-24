Лука Дончич набрал 50 очков и 10 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Теги Даллас Хьюстон НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Рокетс» (112:106).

Дончич в победной встрече набрал 50 очков, 8 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

За 42 минуты словенец реализовал 17 из 30 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 10 из 12 с линии при 7 потерях.

50 очков – лучший результат Луки в нынешнем сезоне. 17 очков пришлись на четвертую четверть.

Дончич во второй раз за карьеру в НБА добирается до отметки в 50 очков за игру. Рекордный показатель лидера «Далласа» составляет 51 очко (против «Клипперс» 10 февраля 2022 года).

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6 комментариев

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Wrister-Killer
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Не, ну недостаточно, надо 70+ за каждую игру, тогда точно достоин хотя в топ-5 МВП гонки заехать. А так - детские шалости
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karlsson27
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Пришелец из Вселенной!
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Makhasamatman Buch
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Что этот словенец себе позволяет?!
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Аслан Танкебаев
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Против Хьюстона не считается
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DirkMavs
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Лука конечно крут, но блин не узнать прошлогодний Даллас который играл в финале конфы....неужели Брансон оказался ключевым игроком.....эххх как всегда менеджмент бродяг
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Учительгода2020
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Гений! А набрать 50 очков победной трёшкой - вообще грандиозно!
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