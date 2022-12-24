Разыгрывающий «Мэверикс» стал главным героем матча с «Рокетс» (112:106).

Дончич в победной встрече набрал 50 очков, 8 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

За 42 минуты словенец реализовал 17 из 30 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 10 из 12 с линии при 7 потерях.

50 очков – лучший результат Луки в нынешнем сезоне. 17 очков пришлись на четвертую четверть.

Дончич во второй раз за карьеру в НБА добирается до отметки в 50 очков за игру. Рекордный показатель лидера « » составляет 51 очко (против «Клипперс» 10 февраля 2022 года).

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