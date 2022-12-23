Гол Ришарлисона через себя Сербии признан лучшим на ЧМ-2022

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Гол Ришарлисона через себя в ворота Сербии признан лучшим на ЧМ-2022.

По итогам голосования болельщиков гол нападающего сборной Бразилии ножницами через себя признан лучшим на ЧМ-2022.

Также на приз претендовали Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины), Ришарлисон (Бразилия, гол Южной Корее после красивой комбинации), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики), Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией), Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время), Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией) и Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

Ришарлисон – реальный герой Бразилии. Он поддерживает женщин, пострадавших от насилия, оплачивает операции, усыновил ягуара

«Если он нажмет на курок, все закончится». Чего мы не знаем о Ришарлисоне, который забивает на ЧМ через себя

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66 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Константин Ловков
Скорее всего это что-то из расширений браузера так влияет, можно попробовать по одному их отключать, чтобы понять какое именно. Проблема почти наверняка именно локальная на вашей стороне, потому что ни одного подобного отзыва за полторы недели тестирования не было.
https://photos.app.goo.gl/bqwbnpMjHxvhhGWh6 Между сортировкой комментариев и комментариями должна быть панель, на которой можно писать. Я зашёл с другого телефона, она есть, а на этом нет 😶 Вот скриншот
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Gnoyniy Jacques Derrida
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Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Справедливо
Но голы Месси с пенальти были гораздо более красивыми. Вы видели как он мастерски бил ногой по мячу и психологически давлел над вратарями?
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AlexZhano__
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На турнире практически не было индивидуально красивых голов. Так что тут без вариантов.
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Aleksey Sandakov
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Ответ Ivan Sokolov
Лучший гол турнира - второй мяч Аргентины в финале. Кинжальная контракта, половина команды участвовала, все всё сделали идеально.
А первый ещё лучше. Вообще можно было признать любой гол Месси с пенальти, что уж тут
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Ivan Sokolov
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Лучший гол турнира - второй мяч Аргентины в финале. Кинжальная контракта, половина команды участвовала, все всё сделали идеально.
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-2
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Деметрио
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Какой там "через себя". Ни разу не через себя. Стоя вполоборота к воротам бил.
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Армен Сандрян
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Почему-то в списке нет года Мбаппе в финале. По мне, так шикарнейший гол, тем более в финале. Отличная комбинация, отличное завершение в касание
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qwert1987
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Заслуженно,но голов красивых было очень мало
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EminenceGrise
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Как по мне, так лучший гол этого ЧМ, это когда Альварес кабанчиком проперся на 70 метров и с двумя отскоками положил второй гол Хорватии в полуфинале. Немного рандомно, но напомнило легендарный проход Марадоны.
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Farkhod Tursunkulov
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Несомненно Чемпионат был самый лучший на моей памяти. Но вот прямь супер голов было как то мало. Даже в России были голы намного круче. Я уже не говорю о ЧМ в ЮАР. Там каждый второй гол переплюнул бы этот лучший гол Ришарлисона
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Мельников Михаил
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Честно говоря, очень красивых голов на ЧМ было мало. Даже в этом перечне есть "середняки", добавленные просто дял количества.
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Egorushka56
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Всё справедливо) Тут либо Ришарлисон, либо Ришарлисон)
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sashka.loker
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Ответ Мари Хуан
Фигню какая-то сделали. теперь кнопка "ответить" бросается сильно в глаза, затмевая текст комментария
Точно. "ОТВЕТ" жирно и капслоком на себя взгляд от комментария оттягивает
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Papa Bear
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Жаль Аль-Досари, очень эффектно хлопнул.
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TravenS
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Редактору узнать бы разницу между ножницами и ударом через себя.
Удар через себя (правильный) это частный случай ножниц
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криро лушчий игрок
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Мари Хуан
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Ответ cektor
сайт дизайн что ли поменял ? ))
Фигню какая-то сделали. теперь кнопка "ответить" бросается сильно в глаза, затмевая текст комментария
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
261 подписчик
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Есть количество комментариев, но ничего нет, чтобы написать. Кроме ответов я ничего не могу написать.
Скорее всего это что-то из расширений браузера так влияет, можно попробовать по одному их отключать, чтобы понять какое именно. Проблема почти наверняка именно локальная на вашей стороне, потому что ни одного подобного отзыва за полторы недели тестирования не было.
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Заблудившийся
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Полностью ...согласен!
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Verhovn
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Ответ Zidane 21
Справедливо, но лично мне больше всего понравился гол мексиканца со штрафного, просто козырно положил.
Мне тоже. Но, справедливо. Ришарлисон зарешал эпично..
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Evengar
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Константин Ловков
Привет, а расскажите подробнее как у вас это выглядит? Можно со скринами на lovkov@sports.ru, постараемся максимально оперативно разобраться и поправить
Есть количество комментариев, но ничего нет, чтобы написать. Кроме ответов я ничего не могу написать.
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teddy10
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По делу. Исполнил Ришарлисон классно. В список лучших голов также добавил бы гол Ди Марии в финале после классной комбинации, а также похожий по стилистике гол Англии Сенегалу результате быстрой контратаки
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jet_set
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Пенальти Месси в ворота Хорватии был более красив.
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Men77
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Ответ Born is the King
У Месси 6 голов с пенальти и его не было в номинации? Это вообще законно в этом ручном чемпионат же для Аргентины такое делать
6 голов? А почему не 126?
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