Гол Ришарлисона через себя Сербии признан лучшим на ЧМ-2022

Гол Ришарлисона через себя в ворота признан лучшим на ЧМ-2022.

По итогам голосования болельщиков гол нападающего сборной Бразилии ножницами через себя признан лучшим на .

Также на приз претендовали Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины), Ришарлисон (Бразилия, гол Южной Корее после красивой комбинации), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики), Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией), Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время), Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией) и Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

Ришарлисон – реальный герой Бразилии. Он поддерживает женщин, пострадавших от насилия, оплачивает операции, усыновил ягуара

«Если он нажмет на курок, все закончится». Чего мы не знаем о Ришарлисоне, который забивает на ЧМ через себя