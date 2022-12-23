ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022

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ФИФА начала расследование из-за присутствия повара Salt Bae на поле после финала ЧМ-2022.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

«ФИФА выясняет, как отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на стадионе «Лусаил» 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры», – заявил представитель ФИФА.

Между ФИФА и Гекче нет официальных партнерских отношений, однако в соцсетях появилось видео, на котором видно, как президент организации Джанни Инфантино хвалит рестораны Nusr-Et. Повар был аккредитован на финал ЧМ-2022, в котором встречались Аргентина и Франция (3:3, по пен. 4:2), от ФИФА.

По данным The Telegraph, разрешение на проход на поле Гекче получил не от Инфантино. Предполагается, что «внутренние меры», которые пообещал принять представитель ФИФА, будут направлены на выяснение того, кто допустил повара к игрокам.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

 

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