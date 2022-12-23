Бразилия хочет назначить Моуринью. Ответ ждут до конца января
Жозе Моуринью стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.
Как пишет La Repubblica, с нынешним тренером «Ромы» связались представители не только сборной Португалии, но и сборной Бразилии.
Представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) связались с окружением Моуринью и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать тренером сборной Бразилии.
Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.
Эти обращения - признание Маура ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫДАЮЩИМСЯ ТРЕНЕРОМ. Представляется, что для талантливейших бразильцев и португальцев в действительности крайне необходимо освоение важнейшего элемента - организации игры в обороне, а тут рядом с Жозе и сравнить некого.