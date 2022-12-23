Бразилия хочет назначить Моуринью. Ответ ждут до конца января

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу серия А Италия возможные трансферы Федерация футбола Бразилии Футбол

Жозе Моуринью стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

Как пишет La Repubblica, с нынешним тренером «Ромы» связались представители не только сборной Португалии, но и сборной Бразилии.

Представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) связались с окружением Моуринью и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать тренером сборной Бразилии.

Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.

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58 комментариев

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Моуриньо для бразильских звезд вообще не подойдет и вообще думаю любому европейскому тренеру будет очень сложно тренировать бразильцев, может Луиса Энрике им поставить)))
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ZamoRano
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Ответ Человек1991
Не позорьтесь бразилы , какая ещё мауринька , гоните чтоли конкретно )
Легенда нашей борсы!
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_Amelina_ Landau
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Ответ s_h_a_m_a_n
Автобус в исполнении бразильцев-это очень мощно 😄😄😄
Только умалишённый может следовать этому распространённому заблуждению. Одно дело, что тиран уже не тот, но совсем другое бред распространять. Просто открой статистику Челси, Реал (рекорды по забитым мячам).... Можно бить рекорды при автобусе? ) Вы реально "стадо".
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Тюменец
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Как бы это не было забавно, но я думаю, что Маур мог притащить чашку сборной Англии. Попутно работая в АПЛ.
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Тюменец
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Мауру стоит возглавить сразу обе сборные. Портков сделает ЧЕ, бразилов ЧМ. Ну и за эти годы Рому ЧИ.))
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vdm23
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что они все к этому сбитому лётчику пристали ? нормальных тренеров чтоли нет в мире ??
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Я Гражданин Мира
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Ответ Игорь Морозов
А как же золото 94? Вообще конечно хотелось бы посмотреть на Анчелоти у руля Бразилии.
Это тоже автобус
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xan.sher.76@gmail.com
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Ответ Michael none
У Бразилии какой-то бардак в федерации. Они реально думают что Моуриньо согласится если у него такое же предложение от Португалии? Как он это сможет объяснить в своей стране даже если захочет? Бред какой-то. Если бы не было у него предложения от самой Португалии имело бы смысл еще о чем-то говорить, ну а так какой смысл время терять
Что за дизайн новый , открывается окно только ответить .самому писать св.мнение окно исчезло
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Michael none
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У Бразилии какой-то бардак в федерации. Они реально думают что Моуриньо согласится если у него такое же предложение от Португалии? Как он это сможет объяснить в своей стране даже если захочет? Бред какой-то. Если бы не было у него предложения от самой Португалии имело бы смысл еще о чем-то говорить, ну а так какой смысл время терять
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CM1
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Моуру давно нужно было себя попробовать в качестве главного тренера сборной. Каждодневная работа в клубе на протяжении всего сезона - все-таки не для позднего Жозе(да и выиграл он уже почти все на клубном уровне). А сборные - игровой цикл короткий, команду нужно замотивировать на один отдельно взятый турнир, который проводится в сжатые сроки. Раньше он по этому компоненту был одним из сильнейших тренеров. Насколько ему подходит именно сборная Бразилии с их изнеженными и артистичными звездами (что Моур никогда, в принципе, не любил) - это вопрос...
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Vladiator88
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Ответ Roma Tarasych
Придётся ему учить бразильский язык
В Бразилии - португальский
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Висита Эльмурзаев
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Ответ s_h_a_m_a_n
Автобус в исполнении бразильцев-это очень мощно 😄😄😄
В сезоне 11-12 тоже был автобус, когда он побил рекорды ла лиги по голам и очкам?
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brt202
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его, как и его соотечественника Блистательного , ждут везде, везде, везде...
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Лакедемон
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Неймар, Ришарлисон, Винисиус, Жезус, Рафинья - будут учиться «парковать автобус»
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Альфред
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Какая экзотика
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Marduhai
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После одновременного обращения Бразилии и Португалии просто ничтожными выглядят идиотизмы про "сбитого летчика", "физрука" или "автобус".
Эти обращения - признание Маура ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫДАЮЩИМСЯ ТРЕНЕРОМ. Представляется, что для талантливейших бразильцев и португальцев в действительности крайне необходимо освоение важнейшего элемента - организации игры в обороне, а тут рядом с Жозе и сравнить некого.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Моуринью конечно легенда, но решение кажется крайне необдуманным. Тите был отличным тренером для кудесников мяча, играли круто. С Моуринью я понимаю на что хотят сделать ставку - на игры в плей-офф ЧМ. А если он выйдет в финал, то считай победа в кармане.
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Roma Tarasych
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Придётся ему учить бразильский язык
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Станіслаў Марчэнка
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😄 Не верю
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Insan
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Он сможет совместить посты в Роме и в сборных Португалии и Бразилии?)))
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Ковид 07.10.52
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Пошли агентские игры....завтра еще какая-нибудь сборная захочет...
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Александра Александрова
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Назначить сбитого летчика переводчика ))) такое себе ,причем без опыта работы в сборной ,все таки работы в клубе и сборной это совсем разные вещи )
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Мельников Михаил
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Лучше Мауру выбрать португальцев.
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здоровяк
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Ответ mancunian82
Если в распоряжении Маура есть годный ресурс, он в состоянии сотворить Феррари. Реал тому пример.
Реал был микроавтобусом)
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goshforever
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Бразилия явно не хочет 6 звезду. Печально.
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