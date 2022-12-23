Бразилия хочет назначить Моуринью. Ответ ждут до конца января

стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

Как пишет La Repubblica, с нынешним тренером «Ромы» связались представители не только сборной Португалии, но и сборной .

Представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) связались с окружением Моуринью и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать тренером сборной Бразилии.

Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.