Александр Дюков: «Мы расходимся с Европой идеологически. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре»
Александр Дюков рассказал об идеологических расхождениях с Европой.
Глава РФС также высказал мнение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое – суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации.
Все, что мы имеем на данный момент, – юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Причем я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть», – заявил президент РФС.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Европейцы все приехали играть. Хотя идеологически они полная противоположность арабов. Ну и где у них политика на первом месте ?
В Европе, может быть, футбол и не на первом месте, но играют в него значительно лучше, чем в Азии.
Если вы так расходитесь идеологически с Европой, то почему же детки олигархов и прочие мажоры как магнитом туда тянутся жить, учиться?
Теперь мы вместо топового футбола будем смотреть Лигу чемпионов АФК?