Александр Дюков: «Мы расходимся с Европой идеологически. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2022 Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков рассказал об идеологических расхождениях с Европой.

Глава РФС также высказал мнение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое – суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации.

Все, что мы имеем на данный момент, – юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Причем я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть», – заявил президент РФС.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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80 комментариев

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Ответ Natalia Antonova
Главное что в нашей стране политика на 120 месте, на первых местах спорт, разумеется вне политики. А также здравоохранение, образование и люди в целом
Подождите,голубой огонек в этом году Скабееву с Соловьём увидите.А за первыми столиками будут сидеть Мадуры местные,Коцы,Пушилин с Пасечником
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frog19
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А что мы в Катаре видели ?
Европейцы все приехали играть. Хотя идеологически они полная противоположность арабов. Ну и где у них политика на первом месте ?
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Сергей Смирнов
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Ответ supepper
Каким же крутым было телевидение в конце 90-х. Сейчас по федеральным каналам круглые сутки одна политика и сериалы о ментах
Я надеюсь про крутость 90ых это сарказм?
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Haabermaaster
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Вполне норм тема(новые страны, новые правила, новые лимиты канеш) . По сути какая разница где европозориться нашим мешкам? В итоге пострадают только клованы глоры Барселон/Баварий каждый год мечтая зацепить матч "своей" команды в мск или спб.
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maksipol
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Ответ DeltaForce
Их дети и по сей день там учатся и живут, мало что изменилось...
Просто в спартанских условиях детей хотят своих воспитать, чтоб прочувствовали этот европейский голод и холод)))
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independent_12
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Всё в Азии мечтают оказать в евро зоне по футболу. А мы премся в Азию кайф.
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Рав. Зильберман
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Ответ Павел Мельников
Не, а кто тогда - все, кроме горстки функционеров? Игроки? Тренерский штаб? Может, хотя бы Мостовой?
Все патриоты России
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Pavlo Pedko
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Ответ Игорь Замаруев
В 39 году ты согласился бы ехать в Германию и играть с немцами?
Вот потому что в Азии нет таких нацистских закидонов, играть нужно с ними. На ЧМ Месси было не зазорно сыграть с Саудовской Аравией. И проиграть.
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Statt
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А не страшно? У них вон Северная Корея, говорят, чемпионат мира выигрывала
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Павел Мельников
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Ответ Рав. Зильберман
С таким юмором тебе впору выступать в твоем районном клубе. Соседские старухи заценят
Не, а кто тогда - все, кроме горстки функционеров? Игроки? Тренерский штаб? Может, хотя бы Мостовой?
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Pikachu Pikachu
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Все это хорошо, но если наши включат в чемпионат приобретенные территории (даже чисто юридически), то наших в тот же момент ФИФА отстранит от Азиатской конфедерации
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гилберт
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США тоже вступят в Азию.
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brig_Mercury
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"Владимир Владимирович, я всё правильно сказал?" - добавил Дюков.
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гилберт
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Во Владике будем играть? На Сахалине? На Камчатке? А может на Курилах???
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Aleksandr Danilov
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Влади на ковидном карантине начитался учебников истории и теперь все мы резко начали идеологически расходиться с западом
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Андрей Лоел
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Я думаю Россия не помрет,если больше не увидит газпромовский зенит.
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Dexter Dallas
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Зато в России политика далеко позади, а образование, здравоохранение и прочие важные социальные сферы жизни просто рвут все шаблоны и самые передовые в мире. В Европе, может быть, футбол и не на первом месте, но играют в него значительно лучше, чем в Азии. Если вы так расходитесь идеологически с Европой, то почему же детки олигархов и прочие мажоры как магнитом туда тянутся жить, учиться? Теперь мы вместо топового футбола будем смотреть Лигу чемпионов АФК?
детки это другое. вы не понимаете просто
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ДжанниИнфантильно
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В Европе моральные ценности прежде всего на первом месте. Врядли бы УЕФА разрешила играть клубам Третьего Рейха у своих турнирах.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Зато в России политика далеко позади, а образование, здравоохранение и прочие важные социальные сферы жизни просто рвут все шаблоны и самые передовые в мире.
В Европе, может быть, футбол и не на первом месте, но играют в него значительно лучше, чем в Азии.
Если вы так расходитесь идеологически с Европой, то почему же детки олигархов и прочие мажоры как магнитом туда тянутся жить, учиться?
Теперь мы вместо топового футбола будем смотреть Лигу чемпионов АФК?
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Любитель побеждать
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Ну и играйте сами для себя, клоуны
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Алексей ПК
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Ответ MaxKr
И Израиль
Да. К тому же мне понравилась мысль Дюкова, что страны Азии развиваются и растут, это действительно так. Смысл играть с врагами? Противно же от них
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Рав. Зильберман
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Ответ Павел Мельников
Все - это ваш 7ой "Б" в полном составе и классный руководитель - отставной политрук из военной части?
С таким юмором тебе впору выступать в твоем районном клубе. Соседские старухи заценят
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Stas Politik
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Ответ Natalia Antonova
Главное что в нашей стране политика на 120 месте, на первых местах спорт, разумеется вне политики. А также здравоохранение, образование и люди в целом
А зачем в каждом комментарии про Европу приплетать то, что происходит в РФ???
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За Валенсию с 1999
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Ответ Amalfitano
Господи, какой же бред! До Крестовых Походов(величайший грабёж) Европа была на обочине цивилизации. Алькимия, альджебра, сотни медицинских инструментов, первые операции, тысячи научный трактатов ... это всё из Азии. И это я не затронул Китай. А это вообще отдельная цивилизация.
Перечисли мне то, чем ты пользуешься в повседневности благодаря азиатам. Античная Греция и древний Рим - вот основы европейской цивилизации. Азия тебе ничего не дала. Только не надо про шахматы, йогу и прочую ерунду. Крестовые походы - это вопросы мракобесам, религия которых опять пришла же с Востока
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Kuznets 09
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Ответ supepper
Каким же крутым было телевидение в конце 90-х. Сейчас по федеральным каналам круглые сутки одна политика и сериалы о ментах
Это дааааа на ОРТ- политика и сериалы про ментов и бандосов,по РТР- онлайн ГосДумы,по ТВЦ- кто кого завалил в Москве,на НТВ-сериалы про бандосов и ментов,на 5. Питерском- про их ментов и бандосов,ТВ-6-ОСП Студия,Назло Рекордам,где то там МТВ,2х2 с музоном и Бивисом с Батхэдом))))
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