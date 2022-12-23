Александр Дюков: «Мы расходимся с Европой идеологически. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре»

рассказал об идеологических расхождениях с Европой.

Глава РФС также высказал мнение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое – суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации.

Все, что мы имеем на данный момент, – юношеский турнир в Волгограде. Причем я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть», – заявил президент РФС.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?