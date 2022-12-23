Глава FFF из-за нападок Эмилиано Мартинеса на Мбаппе подал жалобу в Федерацию футбола Аргентины

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Федерация футбола Франции Эмилиано Мартинес Ноэль Ле Гре Федерация футбола Аргентины Килиан Мбаппе Футбол

Федерация футбола Франции пожаловалась на Эмилиано Мартинеса.

После победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022 вратарь «Астон Виллы» насмехался над Килианом Мбаппе. В раздевалке сборной Аргентины Мартинес объявил минуту молчания «по Мбаппе, который умер». На чемпионский парад в Аргентине Эмилиано пришел с куклой с лицом форварда, который сделал в финале хет-трик.

Ноэль Ле Гре сообщил, что обратился к президенту Федерации футбола Аргентины в связи с этими инцидентами.

«Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации футбола. Я нахожу эти случаи ненормальными. В контексте спортивного соревнования это сложно понять. Это зашло слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым», – сказал Ле Гре.

Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мартинес король.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Donald J. Trump
"Мбаппе, который умер" - реализовал без проблем 3 пенальти в один и тот же угол, а также забил гол в одном матче Мартинезу. По этому, аргентинцу стоит попустится и не клоуничать.
Все правильно, реализовал 3 пенальти и умер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blacksmithept
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ andr d
Серия пенальти даже в статистику матча не идёт не говоря уже про личную стату
молодец,возьми с полки пирожок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ужасный дизайн спорц, взяли всё div’ы и запихали их в центр. Хрен поймёшь читаешь ответ или отдельный комментарий. У вас по бокам 80% страницы не занято ни чем.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Anna Chupakhina
"На чемпионский парад в Аргентине Эмилиано пришел с куклой с лицом форварда" - это неправда. Куклу им бросили на параде из толпы. Из толпы к ним много чего летело. Он подержал куклу и убрал. Но одного фото хватило, чтобы все возбудились
Не все, а только самые возбудимые.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Chupakhina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"На чемпионский парад в Аргентине Эмилиано пришел с куклой с лицом форварда" - это неправда. Куклу им бросили на параде из толпы. Из толпы к ним много чего летело. Он подержал куклу и убрал. Но одного фото хватило, чтобы все возбудились
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Руки прочь от Дибу.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ andr d
А за что ему дискву
За то, что .удак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Redmurza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подаю жалобу на Спортс из-за редизайна комментариев
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ninjah
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stewart Downing
новый формат комментов не очень(
шляпа полная. раньше было видно где коммент, а где ответы на него. теперь все как то сливается в одно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ blacksmithept
пенальти.
Серия пенальти даже в статистику матча не идёт не говоря уже про личную стату
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тор 100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неприятное лицо, и далеко не ушёл от крыжа, оба эго
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Садыков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ atomio
Ээээ спорц ты бы хоть у нас спросил стоит ли менять каменты!? Верните как было
В следующий раз обязательно спросят именно твоё мнение
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
екибастосЪ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stewart Downing
новый формат комментов не очень(
Все комменты сливаются в одну кучу, нет четкого разделения между ними.
Удивительно, что до сих пор делают какие-то изменения и при этом сами не смотрят что у них получилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Садыков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Stewart Downing
новый формат комментов не очень(
Паша Дуров, верни стену!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кино Музыка
Болел за аргов, но Мартинеса надо остановить. Лучше дисквой.
А за что ему дискву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blacksmithept
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ andr d
А когда он четвёртый успел забить
пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MajestySport
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gem Latino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оказался слабаком
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MajestySport
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гляди еще отберут медаль победителя ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arti22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А у меня ещё не обновились комменты)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ blacksmithept
Пропустил от Мбаппе 4 гола и случайно выиграл,негоже так обижаться.
А когда он четвёртый успел забить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Твори Добро
Не зря Аргентинцев называют грязными и подлыми игроками
Комментарий скрыт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие же ужасные новые комментарии на сайте(((
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий