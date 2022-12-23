Глава FFF из-за нападок Эмилиано Мартинеса на Мбаппе подал жалобу в Федерацию футбола Аргентины

Федерация футбола Франции пожаловалась на Эмилиано Мартинеса.

После победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022 вратарь « » насмехался над . В раздевалке сборной Аргентины Мартинес объявил минуту молчания «по Мбаппе, который умер». На чемпионский парад в Аргентине Эмилиано пришел с куклой с лицом форварда, который сделал в финале хет-трик.

Ноэль Ле Гре сообщил, что обратился к президенту Федерации футбола Аргентины в связи с этими инцидентами.

«Я написал своему коллеге из Аргентинской федерации футбола. Я нахожу эти случаи ненормальными. В контексте спортивного соревнования это сложно понять. Это зашло слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым», – сказал Ле Гре.

Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка