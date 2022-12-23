Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России с двумя падениями. Другие дуэты не падали
Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин одержал победу на чемпионате России в Красноярске, несмотря на два падения партнерши.
В ритм-танце Елизавета также споткнулась при исполнении шагов.
Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России с суммой 203,46 балла (119,76 балла за произвольный танец).
Другие дуэты падений не допускали.
Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами
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