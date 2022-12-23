Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России с двумя падениями. Другие дуэты не падали

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин одержал победу на чемпионате России в Красноярске, несмотря на два падения партнерши.

В ритм-танце Елизавета также споткнулась при исполнении шагов. 

Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России с суммой 203,46 балла (119,76 балла за произвольный танец).

Другие дуэты падений не допускали.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

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