Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции, но вызвал его из-за игры за «Реал». Жиру и Погба были недовольны

Теги Карим Бензема Милан Ювентус Дидье Дешам Реал Мадрид Атлетико Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Евро-2020 Уго Льорис ЧМ-2022 Поль Погба Оливье Жиру Антуан Гризманн Футбол

Дидье Дешам не хотел видеть Карима Бензема в сборной Франции.

Как утверждает журналист Ромен Молина, тренер сборной Франции не был в восторге от мысли о возвращении форварда «Реала» в национальную команду. Отмечается, что Дешам был вынужден вызвать Бензема в сборную из-за его яркой игры в составе «Мадрида».

Это привело к недовольству лидеров команды – Уго Льориса, Антуана Гризманна, Поля Погба и Оливье Жиру. «Они не сказали ни да, ни нет», – отметил Молина.

Главной проблемой стало отношение Антуана Гризманна к возвращению Бензема. Гризманн был недоволен, так как считал, что Карим перетягивает все внимание на себя. «Впечатление, что нынешние футболисты – это герои какого-то реалити-шоу», – сказал Молина об этом.

Как сообщалось ранее, Гризманн и Льорис были рады тому, что Бензема пропустит ЧМ-2022.

Странная карьера Бензема в сборной: чуть-чуть не хватило до 100 матчей, пропустил все медальные турниры

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные