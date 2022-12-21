Чемпионат России. Валиева, Трусова, Туктамышева, Самоделкина, Муравьева, Акатьева и Петросян выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Александра Трусова Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Анна Фролова Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Станислав Щербаков Мария Парамонова Анастасия Зинина Агнета Латушкина Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Виктория Федянина Виктория Нестерова Фигурное катание

23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:25 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участницы

Софья Акатьева

Камила Валиева

Алина Горбачева

Ксения Гущина

София Захарова

Анастасия Зинина

Агнета Латушкина

Софья Муравьева

Виктория Нестерова

Мария Парамонова

Аделия Петросян

Софья Самоделкина

Ксения Синицына

Александра Трусова

Елизавета Туктамышева

Виктория Федянина

Анна Фролова

Вероника Яметова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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