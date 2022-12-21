Чемпионат России. Валиева, Трусова, Туктамышева, Самоделкина, Муравьева, Акатьева и Петросян выступят с короткими программами
23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:25 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участницы
Ксения Гущина
София Захарова
Виктория Нестерова
Мария Парамонова
Виктория Федянина
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми
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