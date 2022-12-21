Чемпионат России. Валиева, Трусова, Туктамышева, Самоделкина, Муравьева, Акатьева и Петросян выступят с короткими программами

23 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:25 по московскому времени (23 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участницы

Ксения Гущина

София Захарова

Виктория Нестерова

Мария Парамонова

Виктория Федянина

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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