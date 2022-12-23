Федун об РФС и Азии: «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, ничего не делая?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Леонид Федун коротко прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

В частности, на заседании обсуждалась возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?» – сказал бывший владелец «Спартака».

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63 комментария

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hett
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Ничего не понял 😟
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Василий Костюк
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Если речь о Пыне то однозначно второй вариант
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FNT
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Ответ trashbox
Вот я и спросил - за что их написавший это выше так не любит-то ? Причина-то "болезни" именно в них. А то, что ты начал тут за прогресс - так вспомни, что не они одни за прогресс отвечали, бгг
Боже мой, ну как с такими разговаривать... Сначала назвать "паразитами", потом "так не они одни". И этот человек считает, что хотя бы чуть логично выражается.
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OldRedWhite
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Ответ мы знаем наизусть :
Лучше , конечно , помучиться !
)))
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trashbox
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Ответ FNT
Что надо иметь в голове, чтобы называть страны, которые отвечают за огромный кусок технического прогресса человечества, паразитами? Я понимаю, что вы пытались типа иронично срезать. Но хоть чуть-чуть надо думать иногда...
Вот я и спросил - за что их написавший это выше так не любит-то ?
Причина-то "болезни" именно в них.
А то, что ты начал тут за прогресс - так вспомни, что не они одни за прогресс отвечали, бгг
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FEZ10
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Ответ Мадрид наказывает!
Уберите этот идиотский формат комментов и верните старый.
Согласен .ужас
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FNT
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Ответ Роланд
Почитай про то, кто такие колониальные и неоколониальные страны, и откуда у них деньги на "техническое развитие". Паразиты, хорошее слово. Правильное.
Ахаха, так чтобы кого-то колонизировать, нужно уже быть более развитым технически, чем он. Успокойтесь со своей фигней, она на людей с IQ выше нуля не работает.
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Роланд
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Ответ FNT
Что надо иметь в голове, чтобы называть страны, которые отвечают за огромный кусок технического прогресса человечества, паразитами? Я понимаю, что вы пытались типа иронично срезать. Но хоть чуть-чуть надо думать иногда...
Почитай про то, кто такие колониальные и неоколониальные страны, и откуда у них деньги на "техническое развитие".
Паразиты, хорошее слово. Правильное.
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FNT
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Ответ eugens
Технический прогресс создают люди, а не страны. А страны могут лишь переманивать к себе и наваливать бабла больше или меньше, в зависимости от своих возможностей.
И как же Штаты переманили к себе Полинга и Гейтса, шведы Веннер-Грена, а британцы Крика или Ньютона? Аисту занесли что ли?
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AaA
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Ответ FNT
Что надо иметь в голове, чтобы называть страны, которые отвечают за огромный кусок технического прогресса человечества, паразитами? Я понимаю, что вы пытались типа иронично срезать. Но хоть чуть-чуть надо думать иногда...
Как я понял, паразиты гораздо ближе, чем Штаты и Европа
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Любитель побеждать
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Что мертво…
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MosesPray
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Нам своя личная зона нужна из стран СНГ, плюс ещё парочку, желающие найдутся.
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Михаил Дворников
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Спартак при Федуне лечился с надеждой на восстановление, выводы делайте сами
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Сергей Гаряшин
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Вообще пофигу,кто,куда,зачем
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eugens
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Ответ FNT
Что надо иметь в голове, чтобы называть страны, которые отвечают за огромный кусок технического прогресса человечества, паразитами? Я понимаю, что вы пытались типа иронично срезать. Но хоть чуть-чуть надо думать иногда...
Технический прогресс создают люди, а не страны. А страны могут лишь переманивать к себе и наваливать бабла больше или меньше, в зависимости от своих возможностей.
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Alexandr Sokolov
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Ответ Бронислав Каминский
Какой ужас
на vc.ru подобного плана перемены привели к тому, что убрали минусы, точней перенесли и стало гораздо хуже

так что тут не так плохо, мне UX нравится, но вот UI ужасен, согласен
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FNT
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Ответ trashbox
За что ж ты так Штаты и Европу не любишь ?
Что надо иметь в голове, чтобы называть страны, которые отвечают за огромный кусок технического прогресса человечества, паразитами? Я понимаю, что вы пытались типа иронично срезать. Но хоть чуть-чуть надо думать иногда...
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Geo07
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Ответ Ковид 07.10.52
По мне-то наш футбол сдох после прихода одних типов из одного города во власть....
Не в восторге от многого, но закатив глаза совсем уж берега терять не надо. И справедливости ради при типе во власти было выиграно право и проведен ЧМ, где мы были в восьмерке, бронза ЧЕ и два клуба выиграли еврокубки. Хотя да, вот сейчас тенденция тревожная..
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El Fenomeno 9️⃣
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Ответ Мадрид наказывает!
Уберите этот идиотский формат комментов и верните старый.
По мне так лучше стало
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Российский пользователь
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Где Зарема, пусть расшифрует , у нее это классно получается
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шампион
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Ответ Кукич
Что лучше:жить монстром или умереть человеком?
Классный фильм.
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Олимпионик
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Россия 3/4 своей территории в Азии.
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trashbox
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Лучше всего избавиться от паразитов, которые вызвали болезнь
За что ж ты так Штаты и Европу не любишь ?
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Бронислав Каминский
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Ответ Alexandr Sokolov
ребрендинг, наверно)
Какой ужас
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Ковид 07.10.52
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Ответ KMR
Главное тут - у кого лечиться? У врача или и бабки-поветухи....
Нееее...пойдут к азиатским шарлатанам....там еще не были....
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