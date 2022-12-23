Федун об РФС и Азии: «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, ничего не делая?»

коротко прокомментировал итоги заседания исполкома .

В частности, на заседании обсуждалась возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?» – сказал бывший владелец « ».