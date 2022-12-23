Федун об РФС и Азии: «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, ничего не делая?»
Леонид Федун коротко прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.
В частности, на заседании обсуждалась возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?» – сказал бывший владелец «Спартака».
Лучше , конечно , помучиться !
)))
Причина-то "болезни" именно в них.
А то, что ты начал тут за прогресс - так вспомни, что не они одни за прогресс отвечали, бгг
Паразиты, хорошее слово. Правильное.
так что тут не так плохо, мне UX нравится, но вот UI ужасен, согласен