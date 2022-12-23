«В первую очередь мы катаемся для себя. Нам все равно, что о нас думают». Худайбердиева и Базин о победе на чемпионате России с падениями

Танцевальный дуэт – в эфире Первого канала прокомментировал победу на чемпионате России в Красноярске.

Худайбердиева допустила падения в ритм-танце и произвольном танце.

– Ребята, вы мне с начала сезона твердили, что готовы взять лидерство российских танцев на льду. Ну... Несмотря на некоторые неудачи, все же вроде бы получилось.

Базин: Все получилось не так, как хотели, но... Маленькая мечта наша сбылась.

– Лиза, я знаю, что ты не очень хорошо себя чувствовала перед турниром и во время него. Можно ли сказать, что твои ошибки как-то связаны с состоянием?

Худайбердиева: Я не хочу говорить, что мои ошибки связаны с моим состоянием, с тем, как я себя чувствовала перед чемпионатом и буквально в дороге. Но да, конечно, было плохо, было плохо.

– Ребят, когда вы мне рассказывали, что готовы и хотите быть лидерами, я предполагал, что будет и другое внимание. Много будут судить, много будет каких-то критиков появляться в вашу сторону. Вы готовы были к такому?

Базин: Это, наверное, самые тяжелые два месяца в карьере в эмоциональном плане, это давит. Тяжело, короче, переворотить, свои ошибки убрать из головы, на каждый старт выходить с чистой головой. А они опять происходят. И ты каждый раз пытаешься очистить свою голову.

Помимо своих ошибок и каких-то наших ледовых проблем, семейных проблем, сюда же попадает негатив, который идет от некоторых людей. Это их дело, как им говорить. Мы в первую очередь катаемся для себя, наш результат мы делаем только для нас. Так что нам в принципе все равно, что о нас думают. Хотя, конечно, мы стараемся для всех. Но в первую очередь мы катаемся для себя.

Хоть и с натяжкой, мы очень-очень довольны результатом и можем выдохнуть.

– Мне кажется, ты говоришь с некоторой обидой даже на болельщиков. У вас ведь огромная армия тех, кто вас поддерживает.

Худайбердиева: Да, спасибо большое всем людям, кто писал лично, поддерживал и говорил, что будет болеть за нас на этом чемпионате мира... Смотрите на меня. Я не здесь, извините. На этом чемпионате России.

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами