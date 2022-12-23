FFF сказала игрокам сборной Франции не лайкать посты Бензема в инстаграме (Ромен Молина)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Федерация футбола Франции соцсети Футбол

Игрокам сборной Франции сказали не лайкать посты Карима Бензема в инстаграме.

Как утверждает журналист Ромен Молина, люди из Федерации футбола Франции (FFF) сказали игрокам сборной не лайкать посты Бензема, а также статьи и тексты о нем в соцсетях.

Тренер вратарей сборной Франции Франк Равио много времени проводил в соцсетях и рассказывал Дидье Дешаму, каково содержание публикаций футболистов, а также тех постов, которые они лайкали.

Ранее стало известно, что Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.

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43 комментария

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Семён Лысых
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А представьте, если бы РФС выдал такую инициативу с запретом на лайки?)) Сколько бы на них вылилось всего)
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сервисник
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Ответ Alfred11
Если бы что-то такое было от РФС. Тут был бы УЖАС в комментах, но сейчас это другое )
Тут бы уже написали, что это колхоз, и тд и тп
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Vahe Sardaryan
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Заруба не на жизнь а на смерть...
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Alfred11
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Если бы что-то такое было от РФС. Тут был бы УЖАС в комментах, но сейчас это другое )
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Marcus-light
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Ответ ZamoRano
Да не факт, была ли травма вообще, фотки с тренировок бенза в реале с начала декабря ходят
Да нет, если смотреть инстаграм Бенза то до полуфинала он топил за сборную, а потом когда Дешам отказался вызвать на финал - обиделся. Только и всего.
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Marcus-light
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Ответ &_Bishep_&
Небольшая справка : Бензема вернулся в сборную в июне 2021 года. С тех пор - лучший бомбардир сборной на Евро-21, автор ключевых голов в полуфинале и финале ЛН-21. Про выступление в ЛЧ-22 даже не говорю. А Вы об чем? О каком смог не мог и ЗМ?
Нападающий от Бога. Человек дрянь. В жизни так часто бывает
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Ruslan3132
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максимально токсичное место оказалось )
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Антон Кривоногов
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И кто послушал?😁
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Haci Ceferli
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А руку жать будут или это только Кринж за обидки так мстит?
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Fenek
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Вы верите в этот бред? Что взрослые люди послушаются и не будут лайкать?
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#SharkTeam
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Ответ Варлампий Варлампий
Араб - обладатель ЗМ, а кто такой Дешам ? Какой-то древний чемпиён мира
Чемпиен как игрок и как тренер, попрошу. Игроком кстати много выигрывал, чемпионат Европы еще например.
Да и причем тут это? Ты же про токсичность спрашивал, так я и напомнил. Хз че еще может быть токсичнее чем суд с товарищем по команде)
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Maxtraxer911
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Французы похайпились на ЗМ Карима, примазались, а чуть позже ополчились против него. Очень красиво
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Кеды и бутса
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Свобода, равенство, братство... ☝
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Варлампий Варлампий
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Ответ #SharkTeam
Ты не в курсе истории Бензема-Вальбуэна?
Араб - обладатель ЗМ, а кто такой Дешам ? Какой-то древний чемпиён мира
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#SharkTeam
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Ответ Варлампий Варлампий
а что с ним не так, он токсичный как Кристина?
Ты не в курсе истории Бензема-Вальбуэна?
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Мадрид наказывает!
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Дешам - позорный трус и лузер.
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filippa
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а на что он расщитывал? разводить партнерев и чтоб это все сошло с рук? лн сам выбрал свою тропинку...
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Варлампий Варлампий
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Ответ atomio
в общем и целом все ясно. Дешам не мог НЕ взять его в сборную, ибо он выиграл ЗМ, вопросов иначе было бы много. Внутри команды большинство было против этого. в итоге т.к. он схлопотал травму на тренировке и выбыл на весь ЧМ, все вздохнули с облегчением, что изза этого Бенз слился, и остались довольны. Отсюда и не приглашение обратно в сборную под финал даже просто на лавку и т.д. Дешам понял что может испортить химию в раздевалке, да и так уже и без этого алжирца доползли до финала. А игроки сборной как недолюбливали Бенза так и прололжают
а что с ним не так, он токсичный как Кристина?
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ZamoRano
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Ответ 4_3_3
Комментарий удален модератором
Ты про кунду, азерноса, манимани фати, думбиле, рафинью и остальных угольков вроде киски из нашей борсы??? Очень топлю, трусы Вильи на моем балконе всегда висят!!!
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Ответ atomio
в общем и целом все ясно. Дешам не мог НЕ взять его в сборную, ибо он выиграл ЗМ, вопросов иначе было бы много. Внутри команды большинство было против этого. в итоге т.к. он схлопотал травму на тренировке и выбыл на весь ЧМ, все вздохнули с облегчением, что изза этого Бенз слился, и остались довольны. Отсюда и не приглашение обратно в сборную под финал даже просто на лавку и т.д. Дешам понял что может испортить химию в раздевалке, да и так уже и без этого алжирца доползли до финала. А игроки сборной как недолюбливали Бенза так и прололжают
Небольшая справка : Бензема вернулся в сборную в июне 2021 года. С тех пор - лучший бомбардир сборной на Евро-21, автор ключевых голов в полуфинале и финале ЛН-21. Про выступление в ЛЧ-22 даже не говорю. А Вы об чем? О каком смог не мог и ЗМ?
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ZamoRano
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Ответ atomio
в общем и целом все ясно. Дешам не мог НЕ взять его в сборную, ибо он выиграл ЗМ, вопросов иначе было бы много. Внутри команды большинство было против этого. в итоге т.к. он схлопотал травму на тренировке и выбыл на весь ЧМ, все вздохнули с облегчением, что изза этого Бенз слился, и остались довольны. Отсюда и не приглашение обратно в сборную под финал даже просто на лавку и т.д. Дешам понял что может испортить химию в раздевалке, да и так уже и без этого алжирца доползли до финала. А игроки сборной как недолюбливали Бенза так и прололжают
Да не факт, была ли травма вообще, фотки с тренировок бенза в реале с начала декабря ходят
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4_3_3
Ответ ZamoRano
Я фанат чапи и миньесты, а что???
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atomio
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в общем и целом все ясно. Дешам не мог НЕ взять его в сборную, ибо он выиграл ЗМ, вопросов иначе было бы много. Внутри команды большинство было против этого. в итоге т.к. он схлопотал травму на тренировке и выбыл на весь ЧМ, все вздохнули с облегчением, что изза этого Бенз слился, и остались довольны. Отсюда и не приглашение обратно в сборную под финал даже просто на лавку и т.д. Дешам понял что может испортить химию в раздевалке, да и так уже и без этого алжирца доползли до финала. А игроки сборной как недолюбливали Бенза так и прололжают
+16
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ZamoRano
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Ответ 4_3_3
Ты не ответил, ты фанат моДриДскиГо Риала?
Я фанат чапи и миньесты, а что???
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Ответ ZamoRano
Мутная движуха там пошла, щас франкоарабы бастовать начнут, так-то для их мира это самый важный игрок со времён зизу, отношение не понятно такое.
Ты не ответил, ты фанат моДриДскиГо Риала?
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