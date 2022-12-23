Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Варана и Тюрама
Карим Бензема отписался почти от всех игроков сборной Франции в инстаграме.
Как пишет Marca, нападающий «Реала» по-прежнему подписан лишь на пятерых игроков, выступавших за сборную Франции на ЧМ-2022. Бензема подписан на Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени, своих партнеров по «Реалу», а также на Килиана Мбаппе, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.
Также нападающий по-прежнему подписан на официальный аккаунт сборной Франции в инстаграме.
От всех остальных бывших партнеров по сборной Бензема отписался.
Это и мой принцип по жизни.
Там ФФФ спецом вела травлю Бензема, в том числе запрещали игрокам сборной Франции оставлять лайки в инсте Бензема, когда он выкладывает фото.
Там буквально велись разговоры, что в случае провала на ЧМ свалим все на Бензема