Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Варана и Тюрама

отписался почти от всех игроков сборной Франции в инстаграме.

Как пишет Marca, нападающий « » по-прежнему подписан лишь на пятерых игроков, выступавших за сборную Франции на . Бензема подписан на Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени, своих партнеров по «Реалу», а также на , Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.

Также нападающий по-прежнему подписан на официальный аккаунт сборной в инстаграме.

От всех остальных бывших партнеров по сборной Бензема отписался.