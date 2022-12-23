Бензема отписался почти от всех игроков Франции в инстаграме, кроме Мбаппе, Тчуамени, Камавинга, Варана и Тюрама

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Рафаэль Варан Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Карим Бензема отписался почти от всех игроков сборной Франции в инстаграме.

Как пишет Marca, нападающий «Реала» по-прежнему подписан лишь на пятерых игроков, выступавших за сборную Франции на ЧМ-2022. Бензема подписан на Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени, своих партнеров по «Реалу», а также на Килиана Мбаппе, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.

Также нападающий по-прежнему подписан на официальный аккаунт сборной Франции в инстаграме.

От всех остальных бывших партнеров по сборной Бензема отписался.

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51 комментарий

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Сергей Бакин
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Подписался на Дзюбу
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Александр Сандалов
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Ответ phaetton
действительно, куда им до комментаторов со спортса
Если человек успешен в каком нибудь одном направлении,в данном случае футбол ,это не говорит о том что человек умный или же что человек хороший.Комментаторов на спортсе тоже достаточно ,на то они и комментаторы , сейчас новости двухстороние -почитал ,высказал свою точку зрения .
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phaetton
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Ответ Александр Сандалов
Ппц ,что у этих инфантильных футболистов в их неокрепших к 30-40 годам умах ,ведут себя как пубертатные щеглы .Кринж ,Яя ,Кассано ,Баллотелли ,Кокорин ,Погба ,Трехногий ,Бензема , Эмилиано Мартинез ,мозг как у воробушков.
действительно, куда им до комментаторов со спортса
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phaetton
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Ответ Bartez1986
Реалии современной жизни - мужики не хотят выяснять отношения лично . Проще отписаться в Инстаграме
реалии современной жизни - мужики в интернете обсуждают личную жизнь успешных людей
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Боевой комар
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"Я не стану уважать того, кто не уважает меня" -- похоже именно так Карим подумал и удалил лишних для него людей из круга общения.
Это и мой принцип по жизни.
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Ussaev M
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А Камавинга с Тчуамени сами удалили свои аккаунты
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Лысый шарлатан 2.0
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Брачные игры земных обитателей
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Phantom1289
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Ответ Усы Годзиллы
Че тебе понятно? Там ФФФ спецом вела травлю Бензема, в том числе запрещали игрокам сборной Франции оставлять лайки в инсте Бензема, когда он выкладывает фото. Там буквально велись разговоры, что в случае провала на ЧМ свалим все на Бензема
Ты так уверен в том, что это правда?
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Aggrrist
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Ответ Bartez1986
Реалии современной жизни - мужики не хотят выяснять отношения лично . Проще отписаться в Инстаграме
Рельность: думать то что тебе показывают в инсте - полная картина.
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Иван Бень
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Поехал бы на турнир продолжилось бы «проклятие чемпионов»
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Denis Fomin
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Какой важный курица
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Alex Legend
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-= Masteryuga =-
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Остальным уже подложил камеру)
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6tspey7tb5
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Ответ Sergey Kuznetsov
даже от Вальбуэна отписался?
У него есть копия. Так что каждый вечер за бокалом красного может наслаждаться
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comodinho
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Ответ Усы Годзиллы
Че тебе понятно? Там ФФФ спецом вела травлю Бензема, в том числе запрещали игрокам сборной Франции оставлять лайки в инсте Бензема, когда он выкладывает фото. Там буквально велись разговоры, что в случае провала на ЧМ свалим все на Бензема
не могу понять, это на самом деле или это такая ирония))
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Alexandr Donskoy
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gans.gans.73
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Хан Рустам
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GuruFutbola
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Александр Сандалов
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Ппц ,что у этих инфантильных футболистов в их неокрепших к 30-40 годам умах ,ведут себя как пубертатные щеглы .Кринж ,Яя ,Кассано ,Баллотелли ,Кокорин ,Погба ,Трехногий ,Бензема , Эмилиано Мартинез ,мозг как у воробушков.
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Ramin Mamedov
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Бензема напомнил, почему его не вызывали в сборную и считали странным типом.. несколько лет назад шантажировал напарника, сейчас все это забыли, он начал по новому токсичить...
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Назар Игорь
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Неважная обстановочка у них в сборной, явно кто-то мутит воду.
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Усы Годзиллы
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Ответ Barcelona Forever
А лайки тоже забрал 🤣теперь понятно почему его в сборной не особо любят,потому что он токсик
Че тебе понятно?

Там ФФФ спецом вела травлю Бензема, в том числе запрещали игрокам сборной Франции оставлять лайки в инсте Бензема, когда он выкладывает фото.

Там буквально велись разговоры, что в случае провала на ЧМ свалим все на Бензема
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Bdv68
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Да может просто бухой был ☝️🤬
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xan.sher.76@gmail.com
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Ответ Astret
Что за ерунду сделали с коментами? Старый дизайн был лучше.
Тоже так думал непривычно как то.
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