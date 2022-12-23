Александр Дюков: «Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход в Азию: кто-то безоговорочно, кто-то думает, что лучше играть, чем нет»

Теги премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс бизнес и маркетинг Футбол

Клубы Мир РПЛ поддерживают переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сегодня мы этот вопрос рассмотрели на заседании исполкома. Мы провели опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход в АФК, кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то – лучше играть, чем не играть.

Многие сейчас начинают понимать, что для молодых игроков может привести к смене гражданства, дружественные нам федерации футбола начинают договариваться с нашими игроками, это нанесет серьезный удар.

Что касается спонсоров и партнеров, они помогают РФС, заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами и спонсорами для того, чтобы продвигать свои товары, но это приводит к снижение интереса к их брендам.

Вы видите, что происходит в российском бизнесе, происходит массовая переориентация на другие направления. Они заинтересованы в развитии своего бизнеса, в том числе в Азии», – подчеркнул президент РФС Александр Дюков.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?  

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55 комментариев

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здоровяк
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Ответ Господин Господинов
Они Тайвань отжать очкуют, какие им буряты?)
Тайвань отжимать - это надо с американцами бодаться, японцами и корейцами.
А бурятов спасти - тут задача попроще будет)
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Господин Господинов
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Ответ здоровяк
Для китайцев мы лишь рынок сбыта для пластикового говна и дешевые природные ресурсы. И не так долго ждать осталось, когда китайцы захотят защитить бурятов и калмыков..
Они Тайвань отжать очкуют, какие им буряты?)
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здоровяк
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Ответ Jordan95
Этот поворот в сторону Азии просто шокирует, и я не про футбол) Дело в том, что далеко не все азиаты лояльны к России. Вернее лояльны по сути только китайцы. Но есть одна загвоздка- это политическая лояльность для борьбы с США. Так то китайцы считают русских своими главными историческими врагами, и выделяют им особое место в тёмных страницах своей истории. Они считают, что Россия унижала их. А эти ребята ничего не забывают и не прощают. Теперь оторвутся по полной. Китайцы ещё недавно кидали совок(несмотря на коммунизм) и вступали в союз с США, а тут опять братьями стали, смешно. Ох и хлебнёт Россия с такими братьями)
Для китайцев мы лишь рынок сбыта для пластикового говна и дешевые природные ресурсы. И не так долго ждать осталось, когда китайцы захотят защитить бурятов и калмыков..
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Олег Брындин
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Лучше шаг в перед, чем блуждание в неизвестность
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Дядя ТУРА
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Ответ shahmur
Уже уничтожили. После всего этого лет десять будем восстанавливаться.
Да вы оптимист
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ДжанниИнфантильно
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Ответ pvh-82
Хватит уже ныть! Лучше попробовать уйти в Азию и играть если там примут чем быть без футбола, наступит время вернуться - вернемся. Но пока украинский вопрос не решен ждать возвращения в Европу не стоит от слова совсем.
Скорее пока русский вопрос не решен, с российском футболом будет происходит что то непонятное.
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madrilenos
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Вы что думаете там дурачки сидят и они сами решили уйти в Азию?))) Нет конечно. В чемпионате из 20 команда, только одна частная, остальные мы все знаем от куда деньги берут. Пришёл указ сверху вот и всё. И во вторник просто об этом объявят официально. Смиритесь.
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shahmur
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Ответ Олег Кузнецов
Перестаньте уничтожать футбол. Сначала фан айди, теперь Азия. Скоро питерские уйдут из власти, а мы останемся с этой кучей компоста.
Уже уничтожили. После всего этого лет десять будем восстанавливаться.
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shahmur
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Можно и столицу тогда перенести в Азию
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Jordan95
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Этот поворот в сторону Азии просто шокирует, и я не про футбол)
Дело в том, что далеко не все азиаты лояльны к России. Вернее лояльны по сути только китайцы. Но есть одна загвоздка- это политическая лояльность для борьбы с США.
Так то китайцы считают русских своими главными историческими врагами, и выделяют им особое место в тёмных страницах своей истории. Они считают, что Россия унижала их. А эти ребята ничего не забывают и не прощают. Теперь оторвутся по полной.

Китайцы ещё недавно кидали совок(несмотря на коммунизм) и вступали в союз с США, а тут опять братьями стали, смешно.
Ох и хлебнёт Россия с такими братьями)
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Pigmalion
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Ответ arspurs9
Зависимое от государства предприятие и частный клуб - совершенно разные понятия. Лукойл - сотрудничающая с государством фирма.
Ага, а Роттенберг - сотрудничающий с государством человек). Тоже, наверно, можно ждать от его и Сочи самостоятельного мнения?
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Andreas Soffliggare
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Сгорел сарай - гори и хата!
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Константин Эсперов
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Всегда мечтал съездить в Японию на футбол
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Pier Besuhof
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Прав был Геббельс, когда называл русских монголо-азиатскими ордами. Все подтверждается.
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arspurs9
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Ответ Pigmalion
Кек, чет ты перепутал ЦСКА нулевых и Спартак. Лукойл - зависимое от государства предприятие. Нет никакого отличия между Динамо и Спартаком, например.
Зависимое от государства предприятие и частный клуб - совершенно разные понятия. Лукойл - сотрудничающая с государством фирма.
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Kirkoroff
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Хотелось бы услышать мнение руководителей этих клубов.
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arspurs9
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Ответ Kirkoroff
Краснодар такой: ну да ну да, пошел я на х
Нынешний Краснодар - конечно.
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Reservoir Cat
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А помните время когда мы не жили в мире сорокинского "дня опричника"?
Хорошо было.
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Kirkoroff
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Ответ arspurs9
Парадоксально, но главное здесь услышать мнение двух клубов - Зенита и Спартака. Зенит - главный государственный проект и они вряд ли будут ему вредить. Спартак - единственный частный клуб, который без вмешательства государства может тут высказать наиболее самостоятельное мнение.
Краснодар такой: ну да ну да, пошел я на х
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Спартак сила
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А нас в Азии кто-то ждёт?
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Novak
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Ну клубами понятно кто управляет. А так в Азиатской ЛЧ призовые меньше, чем в Лиге Конференций)
Победа в одном матче группы ЛК даёт 500 тысяч евро, а в Азиатской ЛЧ за полуфинал только 250 тысяч долларов дают.
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Ocelot
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Зенит своей куче южноамериканских легионеров - "адиос амигос!" :D
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Pigmalion
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Ответ arspurs9
Парадоксально, но главное здесь услышать мнение двух клубов - Зенита и Спартака. Зенит - главный государственный проект и они вряд ли будут ему вредить. Спартак - единственный частный клуб, который без вмешательства государства может тут высказать наиболее самостоятельное мнение.
Кек, чет ты перепутал ЦСКА нулевых и Спартак. Лукойл - зависимое от государства предприятие. Нет никакого отличия между Динамо и Спартаком, например.
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Benderey
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Если нас ждут в азиатской конфедерации, надо срочно уходить! Не надо тешить себя иллюзиями, уефа в ближайшие лет 10 нас не восстановит! Глобальное противостояние только нарастает, шансов на вменяемость сша и его европейских сателитов нет в принципе!
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Красная стрела
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Но вот если это вызовет ещё строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке, появлению там сильных клубов-это было бы здорово. Всё делалось для европейской части России всегда, пусть другая часть тоже получит футбол.
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