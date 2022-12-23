Александр Дюков: «Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход в Азию: кто-то безоговорочно, кто-то думает, что лучше играть, чем нет»
Клубы Мир РПЛ поддерживают переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Сегодня мы этот вопрос рассмотрели на заседании исполкома. Мы провели опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход в АФК, кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то – лучше играть, чем не играть.
Многие сейчас начинают понимать, что для молодых игроков может привести к смене гражданства, дружественные нам федерации футбола начинают договариваться с нашими игроками, это нанесет серьезный удар.
Что касается спонсоров и партнеров, они помогают РФС, заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами и спонсорами для того, чтобы продвигать свои товары, но это приводит к снижение интереса к их брендам.
Вы видите, что происходит в российском бизнесе, происходит массовая переориентация на другие направления. Они заинтересованы в развитии своего бизнеса, в том числе в Азии», – подчеркнул президент РФС Александр Дюков.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
А бурятов спасти - тут задача попроще будет)
Дело в том, что далеко не все азиаты лояльны к России. Вернее лояльны по сути только китайцы. Но есть одна загвоздка- это политическая лояльность для борьбы с США.
Так то китайцы считают русских своими главными историческими врагами, и выделяют им особое место в тёмных страницах своей истории. Они считают, что Россия унижала их. А эти ребята ничего не забывают и не прощают. Теперь оторвутся по полной.
Китайцы ещё недавно кидали совок(несмотря на коммунизм) и вступали в союз с США, а тут опять братьями стали, смешно.
Ох и хлебнёт Россия с такими братьями)
Хорошо было.
Победа в одном матче группы ЛК даёт 500 тысяч евро, а в Азиатской ЛЧ за полуфинал только 250 тысяч долларов дают.