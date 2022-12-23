Александр Дюков: «Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживают переход в Азию: кто-то безоговорочно, кто-то думает, что лучше играть, чем нет»

Клубы Мир РПЛ поддерживают переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сегодня мы этот вопрос рассмотрели на заседании исполкома. Мы провели опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход в АФК, кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то – лучше играть, чем не играть.

Многие сейчас начинают понимать, что для молодых игроков может привести к смене гражданства, дружественные нам федерации футбола начинают договариваться с нашими игроками, это нанесет серьезный удар.

Что касается спонсоров и партнеров, они помогают РФС, заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами и спонсорами для того, чтобы продвигать свои товары, но это приводит к снижение интереса к их брендам.

Вы видите, что происходит в российском бизнесе, происходит массовая переориентация на другие направления. Они заинтересованы в развитии своего бизнеса, в том числе в Азии», – подчеркнул президент РФС Александр Дюков.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?