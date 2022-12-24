Тарасенко забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+2 в матче с «Вегасом». У него 28 очков в 32 играх

забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+2 с « ».

« » уступил «Голден Найтс» (4:5 Б) в регулярном чемпионате .

В активе российского нападающего «блюзменов» стало 28 (10+18) очков в 32 матчах.

Сегодня Владимир (17:34, 2:48 – в большинстве, полезность «0») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.

Также стал единственным игроком своей команды, забившим в серии буллитов.