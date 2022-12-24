Тарасенко забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+2 в матче с «Вегасом». У него 28 очков в 32 играх
Владимир Тарасенко забросил 10-ю шайбу в сезоне, набрав 1+2 с «Вегасом».
«Сент-Луис» уступил «Голден Найтс» (4:5 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе российского нападающего «блюзменов» стало 28 (10+18) очков в 32 матчах.
Сегодня Владимир (17:34, 2:48 – в большинстве, полезность «0») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.
Также стал единственным игроком своей команды, забившим в серии буллитов.
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