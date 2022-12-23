Министр спорта Франции о поведении Аргентины после финала ЧМ: «Недостойно и жалко. Расизм был в песнях фанатов»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Ноэль Ле Гре Кингсли Коман Орельен Тчуамени дискриминация Футбол

Министр спорта Франции раскритиковала поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.

Амели Удеа-Кастера отреагировала на провокации аргентинцев и, в частности, на поведение вратаря Эмилиано Мартинеса

«Мы должны потребовать объяснений от аргентинской федерации. И на самом деле Ноэль Ле Гре занимается этим – он обратился к своему аргентинскому коллеге.

Я нахожу это жалким. Поведение аргентинской команды после победы было недостойным такого матча. Я сразу же отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились выпады расистского характера в адрес некоторых наших игроков, таких как Коман.

Также были неуместные насмешки над Тчуамени [со стороны Эмилиано Мартинеса], которые просто вульгарны и неуместны. Они неэлегантные победители. Были неуместные насмешки и неприемлемый расизм.

Я рада, что Ле Гре подал жалобу. Эмилиано Мартинес ничем не выделился, он довольно жалок», – сказала Амели Удеа-Кастера.

Глава FFF из-за нападок Эмилиано Мартинеса на Мбаппе подал жалобу в Федерацию футбола Аргентины

Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе

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49 комментариев

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Angel LABRUNA
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Франция команда гопников и полукриминалов, шантаж, вымогательство, отписки.
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Iamliam
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Ответ Otto Funfer
Мне кажется,что в конце матча в поле был только Рабьо
Его заменили на 96 и все 10 полевых после этого были черные ил арабы)
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Angel LABRUNA
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Непорядок! Аргентине надо в принудительном порядке принять в свои ряды 30% афро... как же их правильно назвать никого не обидив?
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lfc29
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"Они играют за Францию, но они все родом из Анголы!
Они ######### с трансами, как гей Мбаппе.
Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна.
Но в паспорте написано - французы!"
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Ира15577
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Какие же эти европейцы мерзкие во всем!!! Надоели со своим нытьем!!! Хотя что от них ждать? Нормальных мужчин там уже почти не осталось! ЛГБТ и страшные негры!!!
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Pablo_el_patron
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А они ещё пели расистские песни?????
Мне начинает нравиться Аргентина 🇦🇷
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Iamliam
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Ответ Агалар
Почему один, Гризманн, Павар, Жиру, Льорис, Рабьо.
Павар играл только самую первую игру против Австралии и больше не выходил. В доп время все из перечисленных тобой игроков кроме Льориса были заменены, и все 10 полевых игроков были черные или арабы.
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Леван Мкртчян
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Ответ Никита Филимонов
Вот именно, что Льорис,Гризман, Жиру, Тео, Рабьо -- это только старт. Сколько осталось после замен?
Никита, ну человек же говорит про " один белый в сборной - это позор" , а такое утрирование, при наличии пяти светленьких игроков в старте - это тоже , в каком-то смысле, позор. Если уж использовать художественный прием *гиперболизирование, то уж точно не в данном количественном соотношении , когда реальность говорит о 5 из 11, а чел говорит об 1 и 11
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Otto Funfer
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Ответ Агалар
Почему один, Гризманн, Павар, Жиру, Льорис, Рабьо.
Мне кажется,что в конце матча в поле был только Рабьо
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Iamliam
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Ответ qiqe
1 белый игрок за Францию это позор
Даже скрин сделал где-то в одном и з доп таймов, все 10 полевых у Франции были черные или арабы: https://ibb.co/FXYRphJ
А говорят сборная Африки в ближайшие 30 лет выйдет в финал. Они уже в финале))
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Света Володько
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Своей сборной лучше займитесь и всем лицемерием с закулисными играми что там обитают
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ZamoRano
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Ответ DVS1
"Вась" - это вероятно твой половой партнер, не привыкай всем подряд это говорить, ты сейчас в интернете пишешь чужим людям. Ну а про то, кто такие аргентинцы в курсе. Раз уж, разум, в историю ударился, интересно даже, что скажешь про американцев, там то чьих уголовников потомки, или это другое?)
Причем здесь американцы и твоя склонность к пассивным ЛГБТ ласкам? Ты написал, что во Франции, где много арабов и негров, проблемы, я задал тебе вопрос, у Аргентины, где убили все коренное население, проблем нет?
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pont77
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Ответ Елисей Бондарчук
это мог быть кто угодно, оскорбления шли в сети
Действительно, кто бы мог оскорблять 2 игроков, не забивших пенальти? Наверно Мартинес
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Иван Павлов
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Ответ Леван Мкртчян
Ну тоже, не утрируй. Льорис,Гризман, Жиру, Тео, Рабьо -- это только старт. Да и почти все эти темненькие воспитанники французских школ футбола, если что. Хотя такой космополитизм на уровне национальных сборных, мне тоже не очень заходит.
А что не так? Они почти все родились либо в самой Франции, либо в её заморских территориях. Странно, почему никто не возмущался нашим "космополитизмом", когда Марио Фернандесу просто так паспорт дали. Или это другое?
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DVS1
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Ответ ZamoRano
Ты вообще в курсе, кто такие коренные аргентинцы, Вась? Или по твоему потомки беглых итальянских уголовников это норм, а вот потомки африканцев нет? Ни разу не расизм 🤣👍
"Вась" - это вероятно твой половой партнер, не привыкай всем подряд это говорить, ты сейчас в интернете пишешь чужим людям. Ну а про то, кто такие аргентинцы в курсе. Раз уж, разум, в историю ударился, интересно даже, что скажешь про американцев, там то чьих уголовников потомки, или это другое?)
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Леван Мкртчян
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Ответ Иван Павлов
Это не троллинг. Это идиотизм. Троллить нужно уметь, а действия Мартинеса выглядят как будто это какой-то материализованный персонаж из игры Bully.
Ок’
Тогда скажите /какой формат троллинга в футболе , именно в этой ситуации, был бы уместным )?
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Не знаю что такое Требл
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Проигравшие оправдываются, победители торжествуют. Вечная истина.
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Иван Павлов
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Ответ qiqe
1 белый игрок за Францию это позор
Да? Давно тут стали на сайте почитать идеи Алоизыча?
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Н.Ф.
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Ответ Агалар
Почему один, Гризманн, Павар, Жиру, Льорис, Рабьо.
В конце матча из бледнолицых был один Льорис.
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Иван Павлов
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Ответ Леван Мкртчян
Мне зашел треш-ток Мартинеса. Возможно футболу и не хватало такого здорового троллинга для подогревание градуса, с минутой молчания, куклами и сжиганием гробов. Меня уже жестко заминсовали за такое мнение, но мне пофиг....я действительно считаю , что даже такой , немного колхозный троллинг...лучше чем бессмысленные и рафинированные высказывания в бесконечных и одинаковых интервью игроков , тренеров и прочих специалистов
Это не троллинг. Это идиотизм. Троллить нужно уметь, а действия Мартинеса выглядят как будто это какой-то материализованный персонаж из игры Bully.
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llolishe
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Пора уже забыть этот турнир и что там происходило
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ZamoRano
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Когда глоры месси и Аргентины гавкают, мол у Франции одни мигранты, я просто теку водопадом. Аргентина это а принципе страна мигрантов, ВСЯ СТРАНА ОДНИХ МИГРАНТОВ, коренное население там просто убили. Но этим гениям логики и разумистам пофигу, лол.
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ZamoRano
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Ответ DVS1
Жалкие это именно "французы", лучше бы сами разобрались в своих проблемах - остатки французов-арабы-негры и тренер между ними. Федерация футбола жалуется официально на простого кипера из Аргентины, который идиотов тупо троллит....они сами то понимают как они выглядят, имея лучший ростер игроков в мире. Впрочем это еврочиновники, у них это обычно - а Мартинес например, "кровавый маньяк")
Ты вообще в курсе, кто такие коренные аргентинцы, Вась? Или по твоему потомки беглых итальянских уголовников это норм, а вот потомки африканцев нет? Ни разу не расизм 🤣👍
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Никита Филимонов
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Ответ Леван Мкртчян
Ну тоже, не утрируй. Льорис,Гризман, Жиру, Тео, Рабьо -- это только старт. Да и почти все эти темненькие воспитанники французских школ футбола, если что. Хотя такой космополитизм на уровне национальных сборных, мне тоже не очень заходит.
Вот именно, что Льорис,Гризман, Жиру, Тео, Рабьо -- это только старт. Сколько осталось после замен?
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Summer
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В одном из баров Франции не смогли простить аргентинскому нападающему Лионелю Месси победу его команды в финале чемпионата мира в Катаре. Они решили разместить футболку 35-летнего футболиста, выступающего за местный «ПСЖ», на полу. «Не забудьте вытереть ноги, когда входите», — сказано на доске рядом с футболкой
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