Министр спорта Франции о поведении Аргентины после финала ЧМ: «Недостойно и жалко. Расизм был в песнях фанатов»
Министр спорта Франции раскритиковала поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.
Амели Удеа-Кастера отреагировала на провокации аргентинцев и, в частности, на поведение вратаря Эмилиано Мартинеса
«Мы должны потребовать объяснений от аргентинской федерации. И на самом деле Ноэль Ле Гре занимается этим – он обратился к своему аргентинскому коллеге.
Я нахожу это жалким. Поведение аргентинской команды после победы было недостойным такого матча. Я сразу же отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились выпады расистского характера в адрес некоторых наших игроков, таких как Коман.
Также были неуместные насмешки над Тчуамени [со стороны Эмилиано Мартинеса], которые просто вульгарны и неуместны. Они неэлегантные победители. Были неуместные насмешки и неприемлемый расизм.
Я рада, что Ле Гре подал жалобу. Эмилиано Мартинес ничем не выделился, он довольно жалок», – сказала Амели Удеа-Кастера.
Глава FFF из-за нападок Эмилиано Мартинеса на Мбаппе подал жалобу в Федерацию футбола Аргентины
Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе
Они ######### с трансами, как гей Мбаппе.
Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна.
Но в паспорте написано - французы!"
Мне начинает нравиться Аргентина 🇦🇷
А говорят сборная Африки в ближайшие 30 лет выйдет в финал. Они уже в финале))
Тогда скажите /какой формат троллинга в футболе , именно в этой ситуации, был бы уместным )?