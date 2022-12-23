Министр спорта Франции о поведении Аргентины после финала ЧМ: «Недостойно и жалко. Расизм был в песнях фанатов»

Министр спорта Франции раскритиковала поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2022.

Амели Удеа-Кастера отреагировала на провокации аргентинцев и, в частности, на поведение вратаря Эмилиано Мартинеса

«Мы должны потребовать объяснений от аргентинской федерации. И на самом деле Ноэль Ле Гре занимается этим – он обратился к своему аргентинскому коллеге.

Я нахожу это жалким. Поведение аргентинской команды после победы было недостойным такого матча. Я сразу же отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились выпады расистского характера в адрес некоторых наших игроков, таких как Коман.

Также были неуместные насмешки над Тчуамени [со стороны Эмилиано Мартинеса], которые просто вульгарны и неуместны. Они неэлегантные победители. Были неуместные насмешки и неприемлемый расизм.

Я рада, что Ле Гре подал жалобу. Эмилиано Мартинес ничем не выделился, он довольно жалок», – сказала Амели Удеа-Кастера.

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