Семененко и Гуменник набрали одинаковые баллы на чемпионате России. Евгений выиграл за счет преимущества по произвольной

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске – 295,07 балла.

Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе (195,92 балла против 190,60 у Гуменника).

Третье место занял Александр Самарин.

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90 комментариев

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Lol Ko
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Ответ unknownman
Первый канал превратил ФК в какое-то дешевое шоу.
Не такое уж и дешёвое...
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Иван Меняйло
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Ответ Татьяна Велякина
А недокруты Пети которые не заметили?)))
Все заметили. И на сальхове снизили и каскад с ритом тоже отмечен
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Татьяна Велякина
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Ответ Иван Меняйло
А компоненты? А недокрученный четверной тулуп Жени, который несколько судей отплюсовали?
А недокруты Пети которые не заметили?)))
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Mari777
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Ответ artpal
Самарин на редкость хорош был, даже программу ему подобрали такую, где его угловатость смотрится органично
Где он ХОДИТ, а не катается
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miracleY
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Тот редкий случай, когда очень обидно, что нельзя отдать два золота сразу. Но, чтобы в итоге получились одинаковые баллы, это просто невероятно. Очень рада за Женю, его произвольная программа просто бомбическая. Он огромный молодец, два чистых проката и еще при этом он успевает учиться в медицинском университете.
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Галина Александрова
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Судейская бригада дискредитировала себя окончательно.
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fk_pairs
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Вот жгут наши умняшки-студенты!
Их и хотела на пьедистал+Марк(но ему лечиться).
Женя такой куражный в своей ПП. Петя - балдею от его линий и мягких, свободных выездов. Красавчик.
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Галина Александрова
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Жене накидали в ПП беспредельно, чтобы Петя не выиграл ЧЕ короткой программой. Всё ясно!
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Тайга86
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Ответ Инесса Тюкалова
Жене ещё очень помогла музыка. Очень свежая для ФК и более куражевая. Вообще ему над образами очень хорошо поработали в этом году.
Кстати, да. И самое главное, он просто кайфует от нее, что тоже немаловажно. Поэтому весь образ в целом смотрится очень выигрышным у Жени.
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Инна1945
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Ответ Oleg152762
На мой взгляд, дело было так. В короткой Петя был посильнее, в произвольной Женя. По сумме они, действительно, на одинаковом уровне. Судьи это показали. Но произвольная всё-таки сложнее. И здесь я с правилами полностью согласен. Поэтому всё честно. Вот если бы у Пети была бы только на сальхове ошибка (без ошибки со сдвоенным лутцем), тогда бы он выиграл.
Соглашусь. Чистая произвольная, выше рейтинг у Семененко опять же. Поразительную стабильность показывает парень. Петр тоже хорош. Вчера прям восхитил.
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juliatlk
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Женя сегодня был лучшим, отличный прокат и заслуженная победа, браво!
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Сергей Дроздов
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Ответ Спортивный лис
А вот те, кто считает, что это подстроено, вы реально считаете, что за эти секунды принятия решения можно подогнать оценки до сотых? Да ну. Не верю в заговор. И не зря ж в правилах есть пункт про одинаковую сумму баллов и решении по пп.
Компьютер, при определённых указаниях подгоняет цифры в миллионные доли секунды...Ну вот на хрена это Мишину?..
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ТМЗ
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Тайга86
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Оба наших парня старались и бились. Визуально: Женя - программа на одном дыхании. Петя - чуть тяжелее далось. Технически у обоих все очень даже, но у Пети досадная ошибка. Не будь ее, Пётр бы получил отличные баллы и был бы первым. В целом есть ощущение, что все там хотели больше победы Жени и он, надо сказать, не подвел. Болела за Петю, он очень хорош в этом сезоне, такой классический представитель мужского одиночного. Ну не повезло немного, да, увы...Но все равно все три медалиста действительно были лучшими, с чем их и поздравляю. Новых побед!
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Галина Александрова
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Ответ veramarso
Случайно неМосковский цирк главный спонсор Чемпионата России?? 😂😂 А-то очень похоже.
Он самый)
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King_bez_ice
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Ответ tull
Позорное судейство. Деревянный семененко оказался Выше Гуменика по второй оценке. Вам этот блат вернется. Два липовых чемпиона страны. Титулы Вы выиграли, но проиграли народную любовь.
Народную любовь? Женя сейчас самый(или один из самых) популярных одиночников в Фк в России
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Сергей Дроздов
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Ответ Mikhail Lopatin
Когда-то в финале Гран-при 2015го Боян с Патриком тоже приехали в одни баллы вплоть до сотой. И да, Патрик оказался выше по результатам ПП. Но то была борьба только за 4ое место, правда. http://www.isuresults.com/results/season1516/gpf1516/CAT001RS.HTM
Старались подогнать китайца к китайцу-канадцу, но там – политика...Здесь кто соревнуется? – башни Кремля?
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Лучше бы 2 золота отдали. Петю жалко. И в прыжковом он не дотянул и здесь немножко не хватило ...уедет ведь парень, в далёкие края
Петя-то не уедет, ему просто чуть-чуть не повезло. А вот насчёт Мозалёва у меня большие сомнения.
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Сергей Дроздов
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Ответ veramarso
Случайно неМосковский цирк главный спонсор Чемпионата России?? 😂😂 А-то очень похоже.
Это даже не цирк, а балаган...
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Mary Ion
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Ответ Светлана Менова
Мотя явно форму ещё оптимальную не набрал после операции плюс джетлаг.. Ну и Крестный отец это трэш-программа, типичный Мишин-стайл. Главное Семененко кей-поп разрешили, а Мотя должен катать музыку молодости Профессора, словно повинность отрабатывать.
Семененко уже Бандитский Петербург откатал в своё время))) теперь очередь новичков)) вот войдёт Ветлугин в десятку ЧМ, ему тоже разрешат нормальную музыку выбирать и Авербуха для постановок приглашать))

Но вообще, согласна с вами. Что у Матвея, что у Глеба, что у Жени в КП…. Там никакие скейтинг скилз не помогут :(
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Инесса Тюкалова
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Жене ещё очень помогла музыка. Очень свежая для ФК и более куражевая. Вообще ему над образами очень хорошо поработали в этом году.
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Сергей Дроздов
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Ну это уже слишком, друзья!!!!!!!!!!! Я с утра писал, что пора закрыть данное шапито, размышляя только о "дедушкиных таблетках", но это...Срочно, срочно разгонять этот шалман...
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Jessi
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Fellina
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Я бы дала 2ум первым золотые медали (исключение здесь точно возможно), ну а Самарин не должен быть на пьедестале.
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Оз
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Ответ Спортивный лис
А вот те, кто считает, что это подстроено, вы реально считаете, что за эти секунды принятия решения можно подогнать оценки до сотых? Да ну. Не верю в заговор. И не зря ж в правилах есть пункт про одинаковую сумму баллов и решении по пп.
Там сидит Бабенко его как раз за одинаковые баллы ИСУ дисквалифицировала и за переговоры во время прокатов. Так что возможно!
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