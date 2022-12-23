Семененко и Гуменник набрали одинаковые баллы на чемпионате России. Евгений выиграл за счет преимущества по произвольной
Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске – 295,07 балла.
Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе (195,92 балла против 190,60 у Гуменника).
Третье место занял Александр Самарин.
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Их и хотела на пьедистал+Марк(но ему лечиться).
Женя такой куражный в своей ПП. Петя - балдею от его линий и мягких, свободных выездов. Красавчик.
Но вообще, согласна с вами. Что у Матвея, что у Глеба, что у Жени в КП…. Там никакие скейтинг скилз не помогут :(