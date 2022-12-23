Семененко и Гуменник набрали одинаковые баллы на чемпионате России. Евгений выиграл за счет преимущества по произвольной

и набрали одинаковые баллы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске – 295,07 балла.

Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе (195,92 балла против 190,60 у Гуменника).

Третье место занял Александр Самарин.

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