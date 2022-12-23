Инфантино отписался от повара Salt Bae. ФИФА ранее начала расследование из-за его присутствия на поле после финала ЧМ-2022

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Джанни Инфантино Футбол

Президент ФИФА отписался от повара Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et. После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

ФИФА из-за этого начала расследование. Организация будет выяснять, как Salt Bae получил доступ на поле.

На фоне этого Инфантино отписался от Salt Bae в инстаграме. Глава ФИФА ранее посещал ресторан повара.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

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18 комментариев

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Вакилич
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Ответ Антон Фалафель
Инфант по-братски пустил мясника на поле тихо сфоткаться с кубком, но тот не сдержал свое ханыжное нутро и заварил скандал.
Тихо сфоткаться? Если пустил, очевидно понимал что тот выложит в инсту.
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Barsa! bolshe chem klub
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Зашёл бы в раздевалку к аргам и хоть видео снял бы с кубком...

Мясник заварил кашу
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Alexander Mav
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Продолжайте наблюдение
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Йозе_Марино
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Нет тела-нет дела
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#SharkTeam
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Ответ Shadow1882
Так а что с нахождением Агуэро примерно везде?
ну он наверно считается частью делегации аргентины
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#SharkTeam
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Ответ Зверёк
Он уже достиг свои цели,хайпанул турок конечно неплохо
хайпанул он раньше, когда у футбольных звезд была мода на его стейки. А сейчас это может в негатив пойти
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Shadow1882
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Так а что с нахождением Агуэро примерно везде?
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Зверёк
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Он уже достиг свои цели,хайпанул турок конечно неплохо
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Ahtiar
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Надежный товарищ.
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Валера, уходи!!!
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Блатер озолотился за предоставление ЧМ Катару, а этот клоун спалился походу за кусок стейка...
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Антон Фалафель
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Инфант по-братски пустил мясника на поле тихо сфоткаться с кубком, но тот не сдержал свое ханыжное нутро и заварил скандал.
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Рав. Зильберман
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Сегодня просто санта барбара инстаграма
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kokakoka
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Жёстко наказал подлеца
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Spaten
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Прошёл наверное по контрамарке Самира Насри
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Евгений - 79
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Ну если отписался - точно не виноват. Это серьёзный аргумент
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Arman FCSM
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Хотел по-тихому соскочить, но спалили 😂
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s_h_a_m_a_n
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Самое страшное наказание теперь-отписаться с интаграмма))
😄😄😄
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Evgeny Trifonov
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И подписался на Виктора Петровича Баринова
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