Инфантино отписался от повара Salt Bae. ФИФА ранее начала расследование из-за его присутствия на поле после финала ЧМ-2022

Президент ФИФА отписался от повара Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et. После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

ФИФА из-за этого начала расследование. Организация будет выяснять, как Salt Bae получил доступ на поле.

На фоне этого Инфантино отписался от Salt Bae в инстаграме. Глава ФИФА ранее посещал ресторан повара.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины