Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола
Исполком РФС обсудил возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА принято не было.
Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.
На следующей неделе РФС вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Помощник Путина Левитин о возможном переходе РФС в Азию: «Дальше ЧМ-2026. Надо о себе заявлять, показывать»
УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)
В Азии полно войн, территориальных споров, людоедов у власти в странах. Никто особого внимания на Россию не обратит там.
ВВП объявляет европу Российской территорией с криками " своих не бросаем,"
Через 3 месяца бежим из КРЫМА С криками "КРЫМ НАШ!"
Клоуны!
Они еще уважения в мире требуют