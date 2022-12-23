Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

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Исполком РФС обсудил возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА принято не было.

Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

На следующей неделе РФС вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Помощник Путина Левитин о возможном переходе РФС в Азию: «Дальше ЧМ-2026. Надо о себе заявлять, показывать»

УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)

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55 комментариев

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Сергей Иовлев
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Ответ Verhovn
Да потому что могут дать по носу и там. В организационном смысле. Политика и там достанет, в этом нет сомнений. Будем вариться в собственном соку...
В Европе нет войн и есть конвенция о правах человека.

В Азии полно войн, территориальных споров, людоедов у власти в странах. Никто особого внимания на Россию не обратит там.
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Fc Sm
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Раз пошла такая тема с переходом в Азию, значит так решили наверху. Следовательно, если Фифа не упрётся, то скоро там будем.
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arasan70@mail.ru
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Надо в Североамериканскую заявляться. Туда тоже недалеко, через Берингов пролив.
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Marcus-light
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Ответ Arnoldinho
На самом деле, вся эта тема — посто чтобы занять чем-то публику, обычная фальшивая новостная повестка. С самого начала было ясно, что за этим ничего не стоит и не может стоять.
Согласен. Мы уже видели с лимитом на легионеров или фанИД, что когда повестка стоит - решения принимаются быстро. Здесь просто имитация - поговорили, решать ничего не надо
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kama2014
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Завтра объявим аляску российской, через неделю бургундия проводит референдум о вхождене в состав РФ, через месяц
ВВП объявляет европу Российской территорией с криками " своих не бросаем,"
Через 3 месяца бежим из КРЫМА С криками "КРЫМ НАШ!"
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Заблудившийся
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Месяц назад саудиты расчехлили будущих чемпионов мира, а ещё есть корейцы, японцы, персы, австралопитеки, маури и прочие азиаты, которые нас не ждут, но без робости оприходуют нас во всё дырочки и глазом не моргнут :)
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Петр Дьяконов
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Если в Азии принимают, то нужно сваливать. В уефе ловить давно нечего.
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Глеб Саратов
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Ответ вперёд спартак
Пора расформировать все эти федерации, жрут деньги налогоплательщиков просто так.
Да весь спорт от кормушки отлучить.
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JealousNobody
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Ответ Тарас Гладушин
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А что изменилось?
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Кирилл Титков
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Зачем переходить? Создадим свою конфедерацию, с блэкджеком и шлюхами!
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Глеб Саратов
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Ответ mahurat
Кто бы сомневался? Футболистов то спросили, или их мнение не важно?
Ну, у них такие амбиции, что онр не против в рпл бродить годами, ведь столько бабла они ни в каких Манчестерах не получат
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error505
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Ответ Тарас Гладушин
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А что изменилось?
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Константин Филимонов
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Банкет предновогодний был у них?
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maxromanov84@mail.ru
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Ответ вперёд спартак
Пора расформировать все эти федерации, жрут деньги налогоплательщиков просто так.
Ты наверное мечтаешь Расформировать страну, налогоплательщиков расформировать, все средства отдать Украине.
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Классный руководитель
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Пока не будет победы в СВО, двигаться не чего не будет,,,значит надо все спортсменам себе помочь и отправится на СВО
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Pertinax Gandi
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Да если б даже приняли, это ничего бы не поменяло ни фактически, ни юридически.
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mahurat
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Кто бы сомневался? Футболистов то спросили, или их мнение не важно?
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вперёд спартак
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Пора расформировать все эти федерации, жрут деньги налогоплательщиков просто так.
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leon74
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Что и следовало ожидать.
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Конь Пальто
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Прощай победа Газпрома в азиатской лиге чемпионов
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Verhovn
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Да потому что могут дать по носу и там. В организационном смысле. Политика и там достанет, в этом нет сомнений. Будем вариться в собственном соку...
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AaA
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Хоть на что-то ума хватило.
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Кинг Конг Жив
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Правильно. Ждем-с письма от УЕФА с изимнениями, а также чек с компенсацией за все моральные и иные издержки.
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kama2014
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Имитация бурной деятельности.
Клоуны!
Они еще уважения в мире требуют
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Anna Leonova
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В Азии откаты меньше и оффшоров маловато.
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