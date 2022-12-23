Исполком РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком РФС обсудил возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА принято не было.

Об этом сообщил член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской.

На следующей неделе РФС вновь обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Помощник Путина Левитин о возможном переходе РФС в Азию: «Дальше ЧМ-2026. Надо о себе заявлять, показывать»

УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)