Дюков об отношениях с УЕФА: «Возвращение на большие турниры под вопросом, света в конце туннеля не видим. Азиатская конфедерация готова принять РФС»
Александр Дюков высказался об отношениях с УЕФА и возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Что касается наших отношений с УЕФА: 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях УЕФА, такое же решение приняло и ФИФА.
Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в CAS, но нам было отказано в апелляции, мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше.
Второе: был диалог и обсуждение с руководством УЕФА и работа по нахождению каких-то путей для снятия этих санкций. Ситуация на данный момент: они не видят оснований для пересмотра этого решения, они ждут стабилизации политической ситуации.
На данный момент они готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в международных турнирах, но нет никаких гарантий, что это действительно произойдет. Это первое.
Второе – мы договорились, что будет проведен турнир развития УЕФА в мае месяце в Волгограде. В составе участников – Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит, что ситуация с бойкотом федерации может продолжиться.
Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. Мы знаем все сильные стороны европейского футбола, но при этом мы с вами должны честно формулировать то, как обстоят дела.
На данный момент возвращение нас на большие соревнования под большим вопросом. Света в конце туннеля мы не видим. Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность принятия более чем высокая», – заявил президент РФС.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Пол года - год и все устаканится...
Логично
если раньше молодые игроки и футболисты скамейки получали игровую практику в матчах нашего кубка... то теперь они смогут попробовать свои силы в международных встречах
При этом говорят о развитии футбола в РФ, пхахах
Вместо (пусть и хрен знает когда) Реала, Баварии, Сити, ПСЖ, Ливерпуля, Интера, Милана и *любого топа* играть против Аль-Ахли, китайских, среднеазиатских, австралийских и прочих клубов
Вместо Евро играть в Кубке Азии
Совсем поехали что ли
Это не то, что новых фанатов не приведёт, так и действующих отдалит
На первых этапах пару дураков озвучивали этот бред, так с них ржали, а теперь главные лица в РФС на полном серьезе заявляют
Конечно, есть вариант, что те же австралийцы откажутся играть с Россией. Но, глядя на то, как на ЧМ убеждения в демократии и толерантности померкли перед одной жёлтой карточкой за радужную повязку, верится в это слабо.