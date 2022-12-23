Дюков об отношениях с УЕФА: «Возвращение на большие турниры под вопросом, света в конце туннеля не видим. Азиатская конфедерация готова принять РФС»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков высказался об отношениях с УЕФА и возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что касается наших отношений с УЕФА: 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях УЕФА, такое же решение приняло и ФИФА.

Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в CAS, но нам было отказано в апелляции, мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше.

Второе: был диалог и обсуждение с руководством УЕФА и работа по нахождению каких-то путей для снятия этих санкций. Ситуация на данный момент: они не видят оснований для пересмотра этого решения, они ждут стабилизации политической ситуации.

На данный момент они готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в международных турнирах, но нет никаких гарантий, что это действительно произойдет. Это первое.

Второе – мы договорились, что будет проведен турнир развития УЕФА в мае месяце в Волгограде. В составе участников – Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит, что ситуация с бойкотом федерации может продолжиться.

Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. Мы знаем все сильные стороны европейского футбола, но при этом мы с вами должны честно формулировать то, как обстоят дела.

На данный момент возвращение нас на большие соревнования под большим вопросом. Света в конце туннеля мы не видим. Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность принятия более чем высокая», – заявил президент РФС

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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55 комментариев

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петрович сектор1
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Бред какой то.
Пол года - год и все устаканится...
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Chernoy
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С этими все понятно. Одна надежда на азиатскую федерацию, которая под каким-то предлогом откажет.
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DoBeR
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Лучше играть с в Азии чем не играть вообще. Экономически и политически мы уже ближе к азиатам. Ждать что запад с барского плеча позволит нам с ними играть? Смех. Китай и Азия имеет куда больше потенциала чем европа с их лицемерными правилами.
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Ник88
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Лучше играть , чем ждать у моря погоды.
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Максим Левицкий
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Ответ Томаш Зависляк
А ты всему, что слышишь, на слово веришь?
А какой смысл врать в этой ситуации, тем более если это вранье легко разоблачить?
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EVERGREEN
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Ответ -= Masteryuga =-
Собираем чемоданы, познавать тайный азиатский мир, по факту по менталитету нам чуждый от слова совсем
Чуждый менталитет - кому это вам? Полстраны территориально находится в Азии
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amadeus_amadeus
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Ответ Тайосич
Не удивительно, что выходец из Зенита и Газпрома убивает российский футбол. Оттуда выходят лишь бездари и вредители.
Неудивительно, что болельщик спартака к любой новости приплетает Зенит и Газпром. За эту команду болеют лишь 🤡 и популисты, причем безграмотные
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Игорь Новиков
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Ответ Тайосич
Не удивительно, что выходец из Зенита и Газпрома убивает российский футбол. Оттуда выходят лишь бездари и вредители.
Футбол и все в стране убил другой человек. Правда, тоже из Питера. А Дюков просто пытается хоть что-то делать.
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Максим Левицкий
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Ответ mallowan
+5 рубликов вам
Вам, это тому, чье мнение отличается от либерастни? Даже жаль вас, реально живете в своем маня-мирке
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VDX00
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Те, кто возмущается и против. Ответьте себе на один возможный вопрос: что вам важнее, отдать Крым, сдать ядерное оружие, поставлять в Европу энергоносители бесплатно или осознавать нахождение в уефа без игр клубов и сборной?
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Матвей Суицидин
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Конечно, если вы выйдем из УЕФА, а потом нас не примут в АФК - это будет легендарный эпик фейл.
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Ответ Arthurino
146% Это знать надо! Это классика!
Это называется "гарантированный".
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Олег Иванов
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Ладно, на эту сборную убогих лимитчиков плевать. На бюджетные клубы и позорища вроде зенита тоже. Пусть хоть в лунную конфедерацию входят и там играют с космобеларусами. Главное, чтобы чемпионат Европы и лигу чемпионов продолжили показывать.
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Инженер Управляющий
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Ответ инок
Зачем этот бред обсуждать. Нам не нужно играть в Азии. Да и бан от ФИФА никуда не денется, никакого чемпионата мира и других игр не будет.
Кубок Азии будет, это не турнир ФИФА
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Dszubov
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Ответ Иван Рыбаков
А ФИФА, которая всë это курирует готова это провернуть?
Так Фифа сказала,что не против.вопрос теперь что сделает примет АФК.Для Фифа это не плохой компромисс. В следующий их будут трогать вопрос России если мы зарегаемся в АФК и отберемся на ЧМ
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ezheloko
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Ни УЕФА, ни АФК не дают гарантий, поэтому мы пойдем к азиатам.

Логично
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Arthurino
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"АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение" - чот Дюков выглядит лохом. Ему сказали, что подумают - он уже всё воспринимает, что прям с большой вероятностью примут, а большая вероятность, к слову, это какая? Более 80%, более 51? Вон, ВИЧ заразиться при незащищённым контакте менее восьми процентов - кто-то готов рискнуть? А в некоторых донатных играх шанс даже в 1% - прям офигительный )
146% Это знать надо! Это классика!
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.ru
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для российских топ клубов в участии в больших азиатских турнирах видится только один плюс...
если раньше молодые игроки и футболисты скамейки получали игровую практику в матчах нашего кубка... то теперь они смогут попробовать свои силы в международных встречах
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King_X
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Как можно в здравом уме говорить про азиатскую конференцию? Даже если б это был далёкий от футбола человек, а связанный с футболом - тем более
При этом говорят о развитии футбола в РФ, пхахах
Вместо (пусть и хрен знает когда) Реала, Баварии, Сити, ПСЖ, Ливерпуля, Интера, Милана и *любого топа* играть против Аль-Ахли, китайских, среднеазиатских, австралийских и прочих клубов
Вместо Евро играть в Кубке Азии

Совсем поехали что ли
Это не то, что новых фанатов не приведёт, так и действующих отдалит

На первых этапах пару дураков озвучивали этот бред, так с них ржали, а теперь главные лица в РФС на полном серьезе заявляют
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encaro_one
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Ответ Воздушный Змей
Никакого "блокирования" не существует, иначе в УЕФА не было бы сборной Косово. Решение принимается простым большинством голосов. Конечно, есть вариант, что те же австралийцы откажутся играть с Россией. Но, глядя на то, как на ЧМ убеждения в демократии и толерантности померкли перед одной жёлтой карточкой за радужную повязку, верится в это слабо.
2/3 голосов нужно за. За, а не "воздержался".
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igor.igorev
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Надо уходить. В УЕФА нас вернут очень нескоро. И причина банально проста. Даже если УЕФА нас вернёт, все европейские страны откажутся пускать к себе наши команды. Да и небо для нас над Европой закрыто, как и наше для европейцев.
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Воздушный Змей
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Ответ Любезный Коссутий
да никакая Азия нас не примет. те же Япония/Корея/Австралия заблокируют - и сказке конец.
Никакого "блокирования" не существует, иначе в УЕФА не было бы сборной Косово. Решение принимается простым большинством голосов.

Конечно, есть вариант, что те же австралийцы откажутся играть с Россией. Но, глядя на то, как на ЧМ убеждения в демократии и толерантности померкли перед одной жёлтой карточкой за радужную повязку, верится в это слабо.
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Recreated
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Ну почему нам впаривают эту дичь!!??
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Mitya Pak
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Предлагаю разбомбить штаб квартиру уефа или ударить по их инфраструктуре.
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Mitya Pak
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Ответ Иван Рыбаков
А ФИФА, которая всë это курирует готова это провернуть?
Дюков думает фифа не заметит
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