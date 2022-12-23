Овечкин, Валиева и Дзюба стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ в 2022 году

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года.

Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения.

Самые упоминаемые спортсмены

1. (хоккей) – 1 282 165,1

2. (фигурное катание) – 1 089 621,3

3. (футбол) – 807 238,2

4. (лыжные гонки) – 805 070,6

5. (теннис) – 799 815,3

6. (фигурное катание) – 732 880,2

7. (фигурное катание) – 711 725,3

8. (лыжные гонки) – 427 670,4

9. (фигурное катание) – 423 138,0

10. (теннис) – 413 006,7