Овечкин, Валиева и Дзюба стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ в 2022 году
Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года.
Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения.
Самые упоминаемые спортсмены
1. Александр Овечкин (хоккей) – 1 282 165,1
2. Камила Валиева (фигурное катание) – 1 089 621,3
3. Артем Дзюба (футбол) – 807 238,2
4. Александр Большунов (лыжные гонки) – 805 070,6
5. Даниил Медведев (теннис) – 799 815,3
6. Анна Щербакова (фигурное катание) – 732 880,2
7. Александра Трусова (фигурное катание) – 711 725,3
8. Наталья Непряева (лыжные гонки) – 427 670,4
9. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 423 138,0
10. Андрей Рублев (теннис) – 413 006,7
Стала ли она там самой упоминаемой?