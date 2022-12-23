Овечкин, Валиева и Дзюба стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ в 2022 году

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ сборная России мужское катание женское катание Наталья Непряева Андрей Рублев Даниил Медведев Александр Большунов Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года. 

Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения. 

Самые упоминаемые спортсмены

1. Александр Овечкин (хоккей) – 1 282 165,1

2. Камила Валиева (фигурное катание) – 1 089 621,3

3. Артем Дзюба (футбол) – 807 238,2

4. Александр Большунов (лыжные гонки) – 805 070,6

5. Даниил Медведев (теннис) – 799 815,3

6. Анна Щербакова (фигурное катание) – 732 880,2

7. Александра Трусова (фигурное катание) – 711 725,3

8. Наталья Непряева (лыжные гонки) – 427 670,4

9. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 423 138,0 

10. Андрей Рублев (теннис) – 413 006,7

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30 комментариев

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Noname No
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Медведев, Большунов, Непряева... "Безтитульная" Саша в крутой компании
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s_h_a_m_a_n
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Странно видеть Мастурбатыча в такой компании.
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Noname No
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Ответ Raduga
И тут Аня Сашу обошла)
А вам только это и было важно, а не лидерство в принципе?)
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SALMON
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Ответ Raduga
И тут Аня Сашу обошла)
Нутк ледниковый период, больше инфоповодов
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Cube Litening C:68X
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Ответ Benefis
Самая выдающаяся фигуристка мира
😁 с лицом как будто никак высраться не может..
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Benefis
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Ответ Rested
Кто такой Валиева?
Самая выдающаяся фигуристка мира
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Анатолий Конь
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Ответ Cube Litening C:68X
Вратарь,или нападающий?
Нападающие оба , уже напали в уходящем году.
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Ковид 07.10.52
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А где же раскрученные биатлонисты?
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artpal
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Ответ Лакс
Овечкин немало и в связи с путинтим. А Валиева тоже устанавливала и обновляла свои рекорды.
Все рекорды Валиевой остались в 2021 году
Стала ли она там самой упоминаемой?
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artpal
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Тройка самых упоминаемых: онанист, допингист и хоккеист
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Cube Litening C:68X
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Ответ Анатолий Конь
У него ещё кореш с Белоруссии есть , тоже хоккеист.
Вратарь,или нападающий?
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Кеша
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Ответ Мистер Уайт
Я знаю одного хоккеиста, которого упоминали даже чаще, чем Овечкина. Зовут Владимир, но не Тарасенко.
Не устал ? Давай я тебе переведу 15 рублей на карточку, купишь себе хлеба.
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Лакс
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Ответ KozlikX
И только Овечкин реально упоминался в спортивной тематике , валиева только о допинге, Дзюба все о болтах
Овечкин немало и в связи с путинтим. А Валиева тоже устанавливала и обновляла свои рекорды.
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Анатолий Конь
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Ответ Мистер Уайт
Я знаю одного хоккеиста, которого упоминали даже чаще, чем Овечкина. Зовут Владимир, но не Тарасенко.
У него ещё кореш с Белоруссии есть , тоже хоккеист.
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Фёдор Кузнецов
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По спортивным достижениям думаю только Ови из тройки упоминали
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KozlikX
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И только Овечкин реально упоминался в спортивной тематике , валиева только о допинге, Дзюба все о болтах
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Анатолий Конь
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Ответ Трескампеоне
Что сделал Дзюба в 2022 году, что его так часто вспоминали?
На "банке" в Турции сидел.
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Павел Мельников
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С Овечкиным по делу больше всего, Валиева - в связи со скандалом, ну а Дзюба... Одно слово - Дзюба.
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Мурманчанин37
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Ответ Raduga
И тут Аня Сашу обошла)
Сейчас набегут эксперты и расскажут про накрутки))
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Gepard_GRIN
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Четыре из десяти фигуристы. Не слабо.
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ОттоДракула
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А Дзюба чем о себе напоминал в проходящем году?
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Товарищ Майор.
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Ответ Трескампеоне
Что сделал Дзюба в 2022 году, что его так часто вспоминали?
Теребонькал... или это в прошлом году было?
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Назар Игорь
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Только поводы для упоминаний разные, у Ови рекорды, у Валиевой скандалы.
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Anneta28
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Овечкин наверно думает - " Как меня занесло в эту компашку"🤣
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Трескампеоне
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Что сделал Дзюба в 2022 году, что его так часто вспоминали?
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